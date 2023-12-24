即使有藍白合「五漢廢言」鬧劇，我們仍該為聯合政府的可能局勢做準備
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總統在與國會多數相同政黨時，要尊重黨內各派系組閣才會順遂；在國會無多數時，要組成聯合政府。台灣過往遇到類似狀況時，明顯產生施政卡關的狀況。面對明年明顯會有分裂國會情勢，連表面上多數黨組閣的假象都不可得，未來的總統，還要拒斥聯合政府嗎？
文：邱子安
三黨不過半，非常可能是明年大選後的國會局勢，近日網路溫度計預測席次綠藍白其他依序是53：48：8：4，就算想組過半聯盟，也有多種組合可能。如何確保不要出現少數統治，已經不得不面對了。
就算藍白合難堪，也無礙聯合政府憲政理念
藍白合是以聯合政府為前題的政壇真槍實彈談判，即使實操起來有遭譏為鬧劇，未受祝福，但不表示其憲政法理有誤。事實上，專業社群頻頻發聲呼籲大家重視。
10月底台灣智庫「挑戰2032：台灣國家願景系列論壇」的第三場「協和台灣」、中華民國憲法學會11月初「全民的憲政時刻」座談、11月中殷海光基金會與台大國發所等合辦「準備好了了嗎？專家解析大選後可能的憲政難題」，都有非常深入的探討。少數統治的錯誤憲政實踐，在許多法政學者眼中，已經無從迴避。
若國會新局各黨不過半，那「聯合政府」這個97憲改以來，台灣近27年都沒有答上的憲法考題，實在是不能再迴避了。
台灣智庫共同創辦人林佳龍就指出，政治兩極化、陷入口水淪為blame game，缺乏中道力量，若執政黨在立院沒有絕對多數，政黨間交流非利益交換，而是確保行政與立法能運作的協和式民主。重量級的半總統制學者張峻豪說，面臨選後三黨不過半的憲政時刻，要透過協商式民主、共識民主、聯合內閣，尋求多數支持。游盈隆更直指台海飛彈危機時，民進黨曾提出「社會大和解、政治大聯合」，2012年的大選蔡英文也曾拋出「成立大聯合政府」，民進黨其實也具有倡議聯合政府的傳統。
另一位半總統制重量級學者蘇子喬，他投書評論未來可能有：總統所屬政黨組成少數政府、總統所屬政黨與他黨組成聯合政府、總統所屬政府未參與組閣的共治政府三種型態；扁政府時期是少數政府，引發的全面對立衝突與政府效能低落，恐難稱是憲政慣例；所以聯合政府、閣揆職位等問題，是黨際協商應該要處理的重要問題，可將憲法本色還給未來閣揆。
中研院法研所合聘研究員陳淳文甚至直指，雖然柯文哲推動內閣制等七大政見，從憲法專業角度來看有不少問題，但從政人士能提出清晰憲法理念本身值得讚許；而若能認真落實憲法，其實本不該出現民選皇帝。
前大法官蘇永欽則以「大位是誰？」為題，痛陳過去一職把總統當作可以整碗捧去，任意且忽視國會多數任命閣揆的憲政實踐；憲法明定半總統制，國家統治權只能由總統、行政院和立法院之間分配。政治學者黃長玲則點出，聯合政府有賴政黨間協商，關鍵是如何執行，變數很多；台灣可考慮多數黨組閣，若做不到，至少可以有溫和的徵詢、聽證等作法。
國內半總統制大師中研院士吳玉山直指，避免出現（總統、國會）雙少數統治，在不修憲下，要總統向國會提出信任投票獲多數同意，來進行組閣。
稍有突兀的，也是半總統制重要學者沈有忠教授，投書對藍白合極端否定，但細讀沈文：「最後一次看似達成合作的協議中，指出未來執政，『民眾黨主責監督制衡，國民黨主則建設發展』，更是毫無憲政常識…聯合內閣就是執政團隊，提出由執政團隊中的小黨監督執政團隊、正副總統相互監督，簡直毫無邏輯可言。」可看出嚴厲批判，是基於藍白合實操不當，有不尊重聯合政府制度邏輯的隱憂。就是因為力倡聯合政府才做批評。
多數政府的幻覺，卻面臨令不出忠孝西路一段的窘境
所以，為何諸位法政巨擘都出來公開表示他們對大選後國會情勢的憂慮，以及對聯合政府的盼望？就是不管藍白合最終有沒有演好，在一般閱聽眾前是否宛如鬧劇，但是總統套上魔戒，自以為可以獨攬組閣，忽視總統—內閣—國會三角關係執意控制全局，實際上卻不只法案、預算僵局，就連一般的政府施政，在多數政府的外觀下，都可能面臨令不出忠孝西路一段的窘境。
無論陳水扁、馬英九、蔡英文，任命行政長，除了唐飛不到140天的嘗試外，都遵循同一模式：先任命服從總統意志但政治分量弱的同黨閣揆，再任命未必事事聽命但政治分量強的同黨閣揆，最後又回到啟用聽命的勢弱者看守內閣。這難道是三位總統有什麼共同癖好，或約好了一起這樣玩嗎？
當然不是，這就是憲政體制的形塑與約束，讓諸位總統即便外觀上任命同黨人士，好像可以不受國會民意影響，但實際上連施政都有問題。甚至閣員稱是為了施政理念辭職離去，也屢見不鮮：馬英九第二任開始不久，王清峰（廢死）、劉憶如（證所稅）、王如玄（本外勞脫鉤）就紛紛打包走人，他們宣稱的政策理念，難道不是陳冲內閣的政策理念，而純屬個人？
蔡英文政府對管中閔校長任命案的辯護，是其對大學自治理念有其特定理念堅持，是政策理念問題，但為此犧牲了潘文忠、吳茂昆、葉俊榮三位教育部長，又戲劇的由潘回任，難道這三位教長的政策理念，不是賴清德內閣的理念？這些甚至未必要通過國會立法程序，有些只要機關發文就可施政。
為何不分藍綠政府，這些施政僵局總是層出不窮呢？這就是前述重量級法政學者，紛紛在大選前時刻出來倡議聯合政府理念的原因——因為這無關藍綠，總統就是不可以恣意決定閣揆，如果這麼做，後續施政就會付出代價！
本文前述台灣智庫論壇，其實林佳龍還有一個令人玩味的身分——現任總統府秘書長。以前馬、蔡政府交接期間，馬英九拋出當時勝選的民進黨黨主席蔡英文來組閣，遭蔡悍然拒絕，認為任期最後一天，總統都應該有組閣權，新內閣是520之後的事。
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