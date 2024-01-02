年終獎金如何規劃才恰當？「三大步驟」讓老闆發得安心、員工領得開心
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提到年終獎金，大多數人可能會直接聯想到「考績制度」，然後直接討論起依職級該如何發放獎金？但實際上，第一步該決定的，是年終獎金的「總數」。那麼年終獎金的總數如何決定呢？
文：簡浩芮（國際認證理財規劃師CFP測驗合格）
身為老闆，你有「年終發了帳戶光，不發年終心裡慌」的焦慮嗎？歲末年終是整年辛勤工作的結尾，也到了萬眾期待的年終獎金發放時刻。只不過對微型企業老闆來說，年終獎金該如何設計卻是道煩惱且棘手的管理難題。
行銷公司老闆小林說：今年好像營運不錯，年終就發個淨利的一半吧！
電子業老闆張先生則說：感覺景氣沒什麼起色，年終保守點半個月就好。
在實際詢問幾家公司的企業主後，我們發現每個人對於年終發放都有著不同想法。
然而他們普遍存在一個共同點，大多憑藉感覺或個人想法來決定年終獎金發放的數額，而非結合數據及未來經營目標進行規劃。這恰恰反映我們在輔導微型企業營運過程中時常發現的問題：人員和資金管理上的不穩定性。
老闆如何規劃年終獎金才恰當呢？
該怎麼決定年終獎金的數額，以及如何公平有效地分配給員工呢？這不僅是一個關於數字的問題，更關係到企業文化和員工向心力。
接下來定方將提供具體的指南和建議，有助於制定出合理且高效的年終獎金策略，讓老闆發得安心、員工領得開心！
年終獎金計算發多少？三步驟先決定「總數」！
首先建立一個觀念：「年終獎金發多少」和「如何發放」，是兩個不同的議題。
提到年終獎金，大多數人可能會直接聯想到「考績制度」，然後直接討論起依職級該如何發放獎金？但實際上，第一步該決定的，是年終獎金的「總數」。
那麼年終獎金的總數如何決定？方法有很多，以下用一個相對簡易且較適合微型企業的案例，分為三步驟說明：
- 步驟一：設定啟動點
身為老闆，對於經營企業所投入的成本，心中通常有個最低報酬要求，來做為自己承擔風險的代價。（例如：每年至少淨利要30萬以上）。因此，我們可先設置一個合理的獲利門檻，以此作為獎金發放的起始點。
- 步驟二：決定獎金池
完成啟動點設定後，接下來我們以排除法，來規劃獎金池的總數額。
首先，結算年度公司損益金額，再依序排除以下三項金額：
1. 營運週轉金：先充實營運週轉金以加強經營穩定性，以防緊急情況發生，突然周轉不靈。
2. 營運目標準備：根據短、中、長期目標，所需預備的資金。例如明年將有擴店需求300萬，除了銀行貸款外得自行準備的數額。
3. 股東要求數額：部分微型企業是由多數股東所組成，因此發放前得討論出當年營利留於股東比例會是多少。
- 步驟三：決定係數
經過第二步的篩選，我們就能確保未來所需的資金都已有妥善安排。最後，再決定一個百分比，當作每年發放獎金的係數。例如：排除後淨利500萬，係數10%，則以50萬做為獎金池來規劃。
完成上述三步驟後，才能接續所謂的依照職級與績效發放年終獎金，而這部分則需另行制定績效管理辦法，作為獎金多寡的參考。
獎金越發生意越好的關鍵：數字和制度
在微型企業經營中，年終獎金的設定不僅需考量員工心理，也必須同時兼顧營運的穩健與未來發展規劃。
為了達成這個目標，你需要一份相對簡易且適合微型企業的財務報表，以及系統化流程的協助，才能合理分配財務資源，讓事業走得更長遠。
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本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此
原標題：微型企業老闆必讀！3步驟規劃年終獎金發放策略
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：王祖鵬
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