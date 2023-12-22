2024副總統政見發表會：分析各陣營輔助互補策略，變成「辯論會」是正確的戰術嗎？

副總統主要是輔助、互補總統的功能，所以應該要站在這個角度來審視三位副總統候選人的表現，是否較為恰如其份的達到這個目的。

以下仍然按照發言順序，簡述觀後心得。

吳欣盈：沒做好聚焦及區隔

原本就是臨危受命上陣，社會對她的了解也不多，所以花一些時間講述自己所做的事無可厚非。但可能受限於個人特質與國語熟悉程度，因此無論是在講述自己，或者是在談論政見，都無法讓人留下印象。因為她原本就不被社會熟悉，所以當沒有聚焦談好一件事時，容易讓人無法專心聽下去，從而更無法去了解她。

此外，延續著民眾黨的原始策略，還是將重點放在談論政見上。雖然不能說不對，但即使是談論政見，在吳欣盈原本就替柯文哲加分有限下，這場可能比較好的策略是重點放在柯文哲過去的亮點政績，以及未來要推動的重點政策。而這剛好又要和藍綠有明顯區隔，讓人一聽就知道是柯文哲及民眾黨的政策。

由於整場沒做好聚焦及區隔，導致不時出現某些政策被蕭美琴及趙少康拿去說他們也有做、他們也會做，最後呈現的結果就是讓吳欣盈變得更加面目模糊。對於有邊緣化危險的柯文哲來說，本場政見會仍未起到加分作用。

Photo Credit: 公視新聞網

趙少康：完全當作辯論會來準備

無論喜不喜歡他這個人或風格，但他確實扮演好侯友宜輔助及互補的角色。除了開頭用一長串台語，來顯示他的用心及淡化深藍立場，符合侯陣營要爭搶中南部及本土派選票基調之外，由於一般人原本就不會期待副總統要特別提出什麼政見，所以趙少康整場把砲火猛烈對準民進黨及賴清德的策略，也是較有效率的作法。

特別是身為「戰鬥藍」的領頭羊，趙少康的論述確實遠比一般藍軍政治人物高明及讓人想聆聽，也巧妙的彌補了侯友宜拙於言詞的缺點。

這次的政見會當中，顯然趙少康完全當作辯論會來準備。不僅砲火四射，而且對於蕭美琴提到能反擊的地方，都會在自己的時間馬上反擊，甚至援引資料數據來增加說服力。而對於吳欣盈政見能吸納的地方，也馬上表示可納為己用，藉以試圖多吸引藍白破局後的白軍選民。

整體來說，趙少康頗為善用自己的優勢，而且對本場做足了功課。不管是在語言的使用、臨場的反應、議題的設定、資料的準備都屬上乘。不僅可望更加鞏固藍軍的選民，對於爭取中間選民的支持，可能也會起到一定幫助。

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蕭美琴：正面以及柔性的訴求

整場議題設定也頗為符合輔助賴清德的目的，在賴清德不方便大打兩岸牌的時候，由蕭美琴承繼這個角色。讓兩岸議題還能留在議題戰場，增加後續延伸空間。

而這次主攻的對象，比起上次的賴清德，更顯著的放在國民黨身上，也可看出最終決戰時的主軸還是會逐漸回歸藍綠對決。

因此蕭美琴這次主要所展現的是所謂「溫柔堅定」的態度。透過有別於賴清德的論述方式，試著找回四年前曾投給蔡英文，但這次不見得會投給賴清德的選民，特別是年輕族群。

所以無論是政策設定或者對於執政反省，都感受得出重點放在爭取年輕選票上，不過方式是正面以及柔性訴求，而不是以攻擊擁有較多年輕人支持的柯陣營上。

在時間分配上，在即時回應的部分，比起趙少康就顯得稍微不足，主要還是以既有的稿件基礎上做發揮。這樣的呈現方式，雖然能夠有效的把自己想要設定的論點充分展現，不過氣勢上就稍弱於趙少康一截。

而且因為發言順序排在趙少康之後，若是能針對趙少康的部分論點做即時回擊，甚至加以反問的話，會讓有體感受更為加分。

整體而言，算是中規中矩，符合輔助及互補的設定。不過因為一般人對於蕭美琴的期待值會較高，理論上應該還有更進一步的空間。

Photo Credit: 公視新聞網

小結：各陣營如何發揮輔助、互補

雖然副總統候選人政見會關注度較低，不過對於各陣營如何發揮輔助、互補的方式仍然具有重要參考意義。

雖然它可能對選票影響有限，但是整體來說，蕭美琴及趙少康都較為明顯的試著利用自身的特質及長處，來替自家的候選人來加分，這樣就已經達到了本次政見會的目的。

吳欣盈則較為可惜，即使只專注在審視她原本準備的稿件，還是較難感受到輔助及互補的功能性。

原本理論上會是強項的財經論述，也是較為零碎性的呈現，難以建構整體性的印象。不知道是否為背後團隊，與總統候選人有一定程度的脫勾所致。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範