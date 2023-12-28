【影評】金馬最佳紀錄片《青春（春）》：攝影機並未消失，王兵創造「觀看的真實」

文：SilenceMontage黃同學

一、攝影機「並未」消失

「攝影機消失」幾乎是大多評論文章對本片主要的讚揚論調，當然，就某種觀影時的投入感而言，這個論點或許也是正確的，或者說這種「感覺」是存在的，因為我們確實數度著迷而落入銀幕中那個遙遠的臨在。

然而，除了攝影機盡力沉著地凝視外，創作者從廣大素材中所選擇具有故事性與情感的素材，或許才是「消失」這個感受的主因；故事性所產生的感受與吸引力，消滅了無聊與困惑所引起「我為何觀看」的質疑與疏離（出戲），而鏡頭也很識相地「裝死」，使我們與畫面世界的隔閡達到了極佳的消弭。

然而，卻不能因此概括而論本片的攝影機「消失」，這也是本觀前指南最重要的關注點與呼籲，它至切攸關了我們對本片最核心的「觀看」。

其實在觀影過程中，我們時不時就會很明確地感受到「攝影機的存在」，從最粗淺一層，創作者對於「粗糙素材」的保留起論，例如，攝影機追逐中過度晃動而造成畫面扭曲的「果凍效應」，亦或跟拍人物在室內、室外間轉換時，因亮度的劇烈差異，而導致光圈大幅度縮張，所產生畫面上驟然的忽曝忽暗；而這些因技術限制而立基的形式，是否為一個小拍攝團隊或是單兵作戰不得不「接受」的風格？

事實上，將這些「技術瑕疵」的片段剪掉，並不實質影響到本片主題的敘事與呈現，但卻至關影響到了紀錄片本質的核觀點——「關係」；無論創作者是基於「有意」或是「不介意」地選擇或保留這些片段，都具體而直接地對全片產生了某種生猛的「真實感」，這份「真實」透露出了拍攝者面對現實場域中的「隨機性」與「局限性」，進而產生了此拍攝「不干預」此場域的錯覺，反而因著被攝影機的「干預」而拍攝出了「不干預」的虛像，而大大加增了對所拍攝出「實像」的真實說服力。

其根本歸功於「攝影機並未消失」，或許更激進的說是「攝影機有意為之」。實際上本片基本不存在「不干預」的拍攝呈現，意即被攝者於客觀而言是明確知道攝影機的存在。

請細想，《青春（春）》於體感上，是否比我們看動物星球頻道那些精緻抓拍的影像，更令人感到「真實」，但實際上，真正未被干預的，是那些在大砲長焦鏡頭幾公尺之外的動物朋友們，可見有某一種「真實」，或說「真實的感覺」，並無關畫面裡的內容，而是攝影機作為「人」的「真實臨在」，這就順勢引到在技術之外，再往核心一層，攝影機在畫面之內的存在。

創作者其實刻意呈現了不少被攝者與攝影機的互動，我們可以看到一些旁人見到了主角被拍攝，而開起了「大明星」、「要簽名」的玩笑，也有些人被待在一旁的攝影機些微嚇一驚，甚至在人物趕公車的緊要關頭，還回頭問攝影機一句：「你上（車）嗎？」

假使我們以「攝影機消失」的濾鏡端看整部片，我們很可能錯失了這些在人物處境之外隱晦而直接的敘事核心，就是「我們」與「他們」的關係。

《青春（春）》在本質上最大也是最深刻的看點，莫過於創作者如何呈現出觀看者與一個群體間的聯繫？如何從「群體」這一個泛稱性的標籤，劃入真正個人與個人間的連結？攝影機身為一個「我」，如何看「他」，而「他」又如何看「攝影機」？

在觀影中，攝影機取代了我們的眼，但在拍攝的現場，攝影機並未被我們取代，攝影機仍舊是攝影機，而這樣難解的位格關係，創作者卻一語道破地，用一個非常樸實且精準地的片段展現了出來，被攝者直接與攝影機（創作者）不經意地說道：「應該去這拍一下，這是真實的。」

這輕描淡寫的一筆，似乎還帶點不知名的後設幽默，絕妙地呈現了被攝的「他」對「創作者」、「攝影機」的認知：「一個觀看並保存『真實』的人。」

在被攝者與觀影者可能都尚未意識之前，創作者已然為我們立穩了本片「如何觀看」的一座基石，擰緊了一股凝聚向心的關係，亦即「真實的人」與「觀看真實的人」；以至於扣連回前文，被攝者們在攝影機的介入與干預下，才被「定義」成了「真實的人」，而我們作為觀者，則在被攝者對攝影機紀錄真實的「認可」下，也成功被「定義」成了「觀看真實的人」。

此外，創作者作為「中保」，在「觀看」的同時，也為這段關係負起了「保存」的義務與責任，只是在片中我們無法確認與深究一個更為複雜的問題，關於中保在拍攝中與後期剪輯時所具有「選擇」呈現與觀看的權力，所以對此我們暫且不過多臆測。

但是，可以得見的是，創作者善用這個「選擇」的權力，「保存」並「強調」攝影機（創作者）的存在，而並非讓攝影機「消失」，以弄巧成拙地自以為打造一部「客觀凝望」的紀錄片，他反倒刻意讓攝影機節制地「存在」，在紀錄主題之下完整建構出了讓「真實」得以於電影運作的結構與位格關係，絲毫不倚仗文本主述或補述，而是悉知電影語法的本質。

這是一場綜觀整個影史都非常不可思議的敘事，讓所有浮於議題面、試圖捏造真實，反而糟蹋真實的膚淺紀錄片無地自容，而這也是我們為何需要非常強調攝影機「並未消失」的原因，因為在電影中，攝影機若是消失，「真實的人」與「觀看真實的人」必將一併消失。

Photo Credit: 《青春（春）》

二、剪輯的in與out之間

歷時5年將近600小時的海量長鏡頭跟拍素材，何處開始、何處結束，何處又與何處相連，尤其對《青春（春）》而言至關重要，由於本片並未使用任何訪談形式進行敘事或作為素材的主線串連，單單僅以「觀看」作為全片的敘事呈現，可見其片段選擇與梳理上非比尋常的奧秘與功底（沒有入圍金馬最佳剪輯簡直是不可理喻）。