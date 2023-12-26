台灣的文言文教育問題，一個文言文業餘使用者的觀點
我們想讓你知道的是
我生出於民國八十年代，大學我就讀於國立大學歷史系，我對中國史也產生興趣。我想我算是一個完成求學過程後，仍在持續使用文言文的閱讀者，是台灣教育下的異類，分享自己對此的觀點應該也是有些價值的。這篇文章討論我認為台灣文言文教育的長久問題，相信對於現在的國文教育亦能適用，畢竟這十餘年台灣的學生也沒有變得更喜歡國文中的文言文教育。
文：中玄子
前言
這篇文章並非討論台灣的國文教育之文言文存廢之議題，主要由於以下兩個原因。
一是我認為文言文教育終究不可能從國文教育中消失，因為作為華文經典之載體，除非台灣大多人口的母語不再是華文，否則仍將於國文教育中佔有一席之地。
二是各位讀者翻翻我以往的文章便知，我主要寫的是中國史晚明方面的文章，除非我是照抄維基或其他百科，否則文言文將是寫作的重要史料來源之載體，我自然也有自己的偏好立場。
再來談談自身的學經歷，我生出於民國八十年代，當時的國文教育和中國史教育顯然比現在佔比更多一些。大學我就讀於國立大學歷史系，畢業後儘管從事非本科工作，但大學時的求學歷程，令我對中國史產生興趣。
當時限於應付課程所需，尚無自主閱讀文言文史料的能力和意願。畢業後儘管早就決定不從事歷史相關工作（原因亦是難以餬口），但閱讀文言文史料竟變成我的重要業餘愛好，尤其以中晚明的許多士人文集和公文為主。
因此我想我算是一個完成求學過程後，仍在持續使用文言文的閱讀者，是台灣教育下的異類，分享自己對此的觀點應該也是有些價值的。
當然必須強調我並非國文老師，亦未接受相關教育訓練，只是從以往被動接受教育的學生，以及當下作為自主使用文言文的閱讀者的角度，分享我認為台灣文言文教育的長久問題，相信對於現在的國文教育亦能適用，畢竟這十餘年台灣的學生也沒有變得更喜歡國文中的文言文教育。
一、選材限制和過於文學取向
台灣的文言文選文其實大多半出於《古文觀止》，但翻一翻其所選文章，《古文觀止》選材偏向性明顯，《左傳》諸多篇章固然屬於文言文敘事散文鼻祖，相信熟讀中國經典者皆不否認。
但是以下歷代選文過度偏向抒情和文學取向文章，儘管論說文章亦有，但根據我的閱讀經驗，文言文中抒情散文和詩詞是最難理解的文類，不僅部分作品過於賣弄文采典故，需要注釋繁多，而且詮釋人言人殊，初學者除了部分淺顯作品外，根本難以理解，更遑論產生共鳴。
我認為較好的入門文類應是古代公文或記事散文，前者用語最為簡潔扼要，後者敘述用字精煉，只要提升至一定閱讀量，對於文言文的動詞和助詞就能快速掌握，而且主旨清晰明白。
另一點基於《古文觀止》選文的限制，便是過於推崇秦漢和唐宋，過度貶低明代的文學地位，明代選文的數量相對宋代少很多。但基於我對明朝的理解，明代亦有不少優秀的散文和論說文，而非僅有抒情散文和小品文。
二、教學方法死板和保守
回想當時我所經歷之十餘年前國高中國文教育，竟然還要全篇背誦《孟子》部分篇章和其他文章，簡直無法理解。這種方式不僅幾乎對於理解古文毫無幫助，而且更降低學生自主學習文言文的意願。不清楚現在課堂是否還有此全文默寫的考試？
文言文的教育方式亦是相當死板，除了上段提到全文背誦之外，便是老師教授注釋（還要考默寫注釋）和逐篇白話翻譯，部分負責任的老師才可能對於作者和寫作背景略有介紹，但細節都點到為止。
我認為這種缺乏對於文章寫作背景的充分補充，對於學生融入文章內容本身，造成「共情作用」，進而喜愛此文並自主反覆閱讀是收效甚微。
當然，這牽扯到下段國文老師所受中國史訓練其實相對不足，難以進行系統的補充，同時亦未能與歷史科的中國史部分有所連結，實在可惜。畢竟不讀原始一手史料（文言文）的中國史課程，根本與歷史學教育理念背道而馳。
最後一點是當下108課綱仍在企圖解決，但從未解決過的問題——降低學生的升學取向壓力，提高其學習意願，然而仍是杯水車薪，反而變相製造出新的學習壓力。
回憶當時國中許多課程如童軍和家政之類都由國文、數學或社會老師授課，為的是擠出更多時間，目的不是為了補充更多內容吸引學生學習，反而只是花更多時間通過考試複習同樣的「那些內容」，還為此部分資優班學生還得上到「第九節課」現在想來真是匪夷所思。
台灣學生之學習精力和時間，皆浪費在提高測驗分數之上，嚴重違反教育之本質。以上問題同樣擠壓文言文的教學時間，反而是花費精力在解題之上。
三、國文老師的培養過於守舊
就我所知，台灣國立大學之中文系教育課目過於陳舊，仍包括文字學和聲韻學，對目前高中以下文言文教學毫無意義的必選學科；如是為了培養日後研究人才，列入選修即可。
但是目前中文系如同他文學院學系一樣，從事本科系相關工作之畢業生，仍多是以高中以下教職為主，是否反而同歷史系或哲學系合作，將中國史和中國思想史列為必修更為必要呢？一點淺見和大家分享。
結論
我認為教育的目的，應該是教導受教於者掌握自主學習的方法，進而萌生出自發學習的意願。離開學校應該只是教育下一階段的開始，而非教育的終結。目前台灣的教育對於這方面的努力究竟達成了多少，相信大家都有目共睹。
同樣地，文言文的教育不該是抹殺學生的閱讀意願，文言文只是載體，只是誇越古今溝通的一道鴻溝，對於載體本身存廢的討論其實意義不大，關鍵還是在於所承載的內容和意義，但在台灣此意義已淪為意識形態之爭，亦非我此篇文章的談論範疇了。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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