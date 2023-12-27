緬甸局勢分析：平息內戰不能只靠中國外交斡旋，還有不可被排除的「影子政府」NUG
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12月14日，緬甸軍方與果敢、德昂和若開軍在中國的協助下進行了和談，並達成了臨時的停火協議，但NUG成立的人民防衛軍並未停止對軍政府的攻擊。 目前緬甸的內戰不僅是緬族與其他少數族群之間的衝突，也包括緬族（軍政府）與緬族（NUG 影子政府）之間的戰爭。
在當今複雜多變的國際政治局勢中，緬甸的內部衝突不僅是一個國家層面的問題，也是一個區域安全和國際外交的重要議題。中國與緬甸之間的關係，尤其在緬甸國內衝突和政治轉型的背景下，呈現出多層次的互動和挑戰。這不僅涉及兩國之間的雙邊關係，也牽涉到整個東南亞乃至亞太地區的穩定與發展。緬甸的和平進程、民族和解、以及政治轉型對於確保該地區的長期穩定至關重要。中國在這一過程中所扮演的角色，以及它如何平衡國際關係和區域安全的需要，是值得深入探討的重要課題。
12月6日，中國外交部長王毅在北京會見了緬甸副總理兼外長丹穗。這次會談反映了緬甸對於國內和平穩定的迫切需求，同時也凸顯了中國在緬甸內部衝突中所扮演的關鍵角色。丹穗在會談中表達了緬甸面臨的挑戰，並尋求中國的支持與幫助。這表明緬甸政府期望通過中國的斡旋來與國內各民地武（民族地方武裝組織）進行談判，以實現和平穩定。
此外，緬甸承諾與中方合作打擊跨境犯罪，如電信詐騙，顯示出兩國在安全領域合作的加強。王毅表示，中國期待緬甸能夠實現民族和解並推動「政治轉型」，這是自緬甸政變後中國首次明確表達對緬甸「政治轉型」的期望。緬甸內部的和平與穩定對中國有著直接的戰略利益，這不僅有利於推進「中緬經濟走廊」的建設，保障「中緬油氣管道」的安全，而且對中國西南地區的發展戰略也是大有裨益。中國可能意識到，如果緬甸軍政府不繼續推動民主化的政治轉型，國內的動盪是不會停止的，這將對地區的穩定構成威脅。
難以實現的停火協議
近期，中國在緬甸問題上的外交努力似乎有所進展。12月14日，中國外交部發言人毛寧確認，緬甸軍方與果敢、德昂和若開軍在中國的協助下進行了和談，並達成了臨時的停火協議。這一進展顯示出中國在區域和平努力中的影響力。
然而，這些外交成就與緬甸國內的持續衝突形成了鮮明對比。尤其在撣邦北部，緬甸軍方和德昂民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army ，簡稱TNLA）之間的衝突依然持續。在經過六天的激烈戰鬥後，12月15日，TNLA攻克了撣邦北部的德昂地區首府南山鎮。儘管緬軍在戰事中使用了大量戰機進行轟炸，仍未能阻止TNLA的進攻。即使地面部隊之間的直接交火已經停止，緬軍依然持續利用戰機進行轟炸，顯示出衝突仍在進行中。此外，在中緬邊境的貿易口岸木姐也處於動蕩之中，緬軍的飛機幾乎每日出現，不僅進行轟炸，還負責運送物資。這一局勢凸顯了緬甸軍方與民地武裝之間深刻的分歧，以及國內和平進程的脆弱性。
另一方面，緬甸的政治局勢也顯示出複雜性。12月15日晚至16日淩晨，緬甸最大城市仰光發生了涉及多達11個鎮區的連續爆炸事件。緊接著，在12月21日淩晨，緬甸第二大城市曼德勒的中部軍區司令部遭受了107毫米火箭彈的襲擊。這兩起事件是由民族團結政府（National Unity Government，簡稱NUG）策劃的，顯示出NUG對於軍方與其他民地武裝達成任何形式的停火協議持反對態度。這是因為NUG的目標是徹底推翻軍方的統治，這也是NUG成立人民防衛軍（People's Defense Force，簡稱PDF）的原因。
此外，與其他少數民地武裝不同，NUG的組織成員主要以緬族為主，對於中國持續與緬甸軍政府的交流頗有不滿。考慮到緬甸軍方將NUG定義為恐怖組織，並且中國政府遵循不干涉他國內政的原則，與NUG建立溝通管道變得格外困難。
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