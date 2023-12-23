開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/23,
印太

港日「旅客逆差」巨大，香港自2020年連續5年不入「日人新年十大外遊地點」

港日「旅客逆差」巨大，香港自2020年連續5年不入「日人新年十大外遊地點」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

日人對遊港熱情不再。2019年全年尚有約66.1萬人次由日本來港遊玩，但今年首10月已跌至僅約25萬人次。港日旅客量差距，也由2019年約2倍多，擴大至今年首10個月的約5倍多。

（中央社）香港和日本出現巨大「旅客逆差」，旅客量最少相差5倍，今年前10個月有166.28萬人次港人訪日，日人遊港則越趨冷淡，今年前10個月僅25萬人次訪港，香港也跌出日人新年10大外遊地點。

《星島日報》日前引述日本駐港總領事館表示，日人減少訪港除了因為香港物價昂貴，也與「2019年社會事件後，歐美和日本媒體對港報道使日人對港印象變差」有關。

報導說，自疫情相關限制解除後，港人「遊日情切」，旅客蜂擁而至日本，單是今年前10個月就有166.28萬人次訪日，雖然與2019年同期高峰相比仍差9.7%，但暑假等旺季訪日量已趨近疫前水平；單計10月已有逾17.9萬人次港人遊日，與2019年同期約18萬人次僅差0.7%。

香港也是韓國、台灣、中國大陸和美國以外，日本的第5大旅客來源。

據日本政府觀光局線上調查，高達26%港人表態在「旅遊復常」後遊日多於3次，27%已訪日2次；有旅遊平台調查更顯示，日本是港人外遊的頭號目的地。

相反地，日人對遊港熱情不再，2019年全年尚有約66.1萬人次由日本赴港旅遊，但今年前10個月已跌至僅約25萬人次；港日旅客量差距也由2019年的約2倍多，擴大至今年前10個月的約5倍多。

另據日本大型旅行社HIS分析預約數據，香港由2020年新年起至明年新年，連續5年跌出「日人新年十大外遊地點」，遠遜於2019年時的綜合排名第7位佳績。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


“港版國安法”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。