2024副總統政見發表會：藍白批台電中油虧損、個資保護原地踏步，相關部會回應

本屆總統大選的副總統候選人政見發表會於12月22日登場，國民黨副總統候選人趙少康批評能源政策及台電、中油虧損，經濟部表示，烏俄戰爭造成全球燃料價格飆漲，台電、中油作為國營事業吸收進口的燃料漲幅，是減緩輸入性通膨消波塊。

民眾黨副總統候選人吳欣盈則批評台灣個資保護原地踏步，並提出建立更便民的數位環境，對此相關部會皆提出了反駁或澄清。

趙少康批台電中油虧損，經部：吸收燃料漲幅減緩通膨

《中央社》報導，趙少康發言時，提及台灣依賴中國大陸更多、新南向沒有成果等。經濟部23日晚間透過新聞稿表示，外媒報導外資持續流出中國，今年1至11月，台灣對中出口占整體出口比例，已由過去的4成以上，下降到35%。

相對而言，台灣對新南向國家的出口金額，從2016年的592億美元，增加到2022年的969億美元，成長比率高達63%。

此外，近年全球的晶片需求增加，使台灣晶片成為強勢產品。經濟部表示，積體電路占對中港澳出口的比例從2016年的不到4成，2022年已經將近6成，成功翻轉依賴的貿易結構，使台灣出口到中國的部分，有9成是加工後再銷售到第三國的中間財。

此外，台灣這幾年對美、歐、日本、新南向國家的出口持續成長，對新南向國家的投資比重也已經超越中國，顯見台灣對外貿易及投資絕不是更加依賴中國，而是向全世界多元布局，且已有所成果。

至於趙少康批評政府的能源政策及台電、中油等國營事業的虧損，經濟部澄清，這些評論都不是事實，政府也已經多次藉由不同管道說明，「趙少康先生作為資深媒體人，卻一再重複這些錯誤的訊息，令人遺憾」。

經濟部強調，COP28將近200國的共識是加速再生能源發電裝置、到2030年提升為3倍，而增加核能只是22個部分國家的倡議，並不是大會決議。

在加速再生能源設置的過程中，經濟部表示，政府對於違法一律是零容忍，例如國民黨籍雲林縣前議長沈宗隆向離岸風電業者收賄一案已經遭到起訴、台南88槍擊案的幕後主使者王文宗也已落網，經濟部及法務部聯合成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，任何犯罪行為只要有證據都會徹查到底。

減少電力造成的空污和碳排方面，經濟部表示，總統蔡英文上任以來，台電發電的空污排放總量減少了6成，反觀最擁護核電的前總統馬英九8年任內，發電空污總量還增加了9%；且近7年碳排年均下降1%，也快過前8年的0.8%。

另一方面，烏俄戰爭造成全球燃料價格飆漲，經濟部表示，世界各國的電力及石油公司不分能源政策為何、有無核電，不是大幅調漲、就是嚴重虧損，造成全球經濟動盪，台電、中油作為國營事業吸收進口的燃料漲幅，是減緩輸入性通膨消波塊，如果政府不在財務上支持台電，電價至少要上漲5到6成，勢必對產業與民生造成重大影響。

Photo Credit: 中央社

吳欣盈批個資保護原地踏步，政院：已修法籌設機關

針對民眾黨副總統候選人吳欣盈於政見發表會批評政府對個資保護原地踏步，行政院個資保護委員會籌備處表示，政府已加快腳步修法，除正籌設個資保護獨立監督機關，也提高個資外洩罰責。

《中央社》報導，吳欣盈於政見發表會中批評政府未完善個資管理架構，國際上雖有許多立法值得參考，但是政府卻連抄都不會，只會原地踏步。

個資保護委員會籌備處當晚即透過新聞稿表示，行政院會3月2日便通過「防止非公務機關個資外洩精進措施」，行政院長陳建仁也責成部會積極配合辦理，並指示成立院層級的專案小組，儘速推動個資保護獨立監督機關的設置及個資法修法，提供民眾完善的個資保護環境。

籌備處說，行政院隨後提出「個人資料保護法」第1條之1、第48條、第56條修正草案，藉以設置個資保護獨立監督機關，並提高個資外洩罰責，修法已送請立法院完成三讀立法程序，並於5月31日總統公布施行，修法後除賦予行政機關更有效的執法權限外，籌備處也於12月5日設立，推動建置個人資料保護委員會。

後續個人資料保護委員會籌設事項將由籌備處總體規劃，籌備處說，將研擬組織法規、修訂個資保護法規、規劃公務與非公務機關個人資料保護事務監督、查核、通報、陳情等相關機制，以及規劃推動並執行個人資料保護相關教育訓練、宣導與人才培育等工作。

籌備處強調，行政院早已加快腳步，推動建置個人資料保護委員會，全力維護民眾個資權益，讓台灣的個資保護符合國際水準。

Photo Credit: 公視新聞網

吳欣盈籲建立便民數位環境，數位部：已推動相關服務

針對吳欣盈於發表會中所提及，政府應做好資安保護，並建立便民數位的環境。數位部22日澄清，已推動一站式資料查閱服務、政府資料開放及資安強化措施，已爭取高考增加資安類科，強化政府部門資安人才晉用。

《中央社》報導，數位部政務次長李懷仁表示，數位部事實上已建置個人化資料自主運用機制（MyData），串接中央部會機關及各地方政府，以「民眾自主同意、資料安全取得」為核心理念，只要線上身分驗證與自主知情同意，就可透過MyData取得存在各機關裡的個人化資料，加速各種政府服務申辦。

MyData平台截至今年11月底，已介接77個機關（包含22個地方政府），累計近82萬次資料下載及線上申辦，提供資料下載、臨櫃核驗及線上服務共計856項；相較去年12月底，介接機關數增加10%，服務使用量成長超過1.7倍。