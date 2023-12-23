2024副總統政見發表會：藍白批台電中油虧損、個資保護原地踏步，相關部會回應
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經濟部表示，趙少康批評政府的能源政策及台電、中油等國營事業的虧損，經濟部澄清，這些評論都不是事實，政府也已經多次藉由不同管道說明；另外針對吳欣盈對個資保護原地踏步、呼籲建立便民數位環境的說法，相關部會也提出了回應。
本屆總統大選的副總統候選人政見發表會於12月22日登場，國民黨副總統候選人趙少康批評能源政策及台電、中油虧損，經濟部表示，烏俄戰爭造成全球燃料價格飆漲，台電、中油作為國營事業吸收進口的燃料漲幅，是減緩輸入性通膨消波塊。
民眾黨副總統候選人吳欣盈則批評台灣個資保護原地踏步，並提出建立更便民的數位環境，對此相關部會皆提出了反駁或澄清。
趙少康批台電中油虧損，經部：吸收燃料漲幅減緩通膨
《中央社》報導，趙少康發言時，提及台灣依賴中國大陸更多、新南向沒有成果等。經濟部23日晚間透過新聞稿表示，外媒報導外資持續流出中國，今年1至11月，台灣對中出口占整體出口比例，已由過去的4成以上，下降到35%。
相對而言，台灣對新南向國家的出口金額，從2016年的592億美元，增加到2022年的969億美元，成長比率高達63%。
此外，近年全球的晶片需求增加，使台灣晶片成為強勢產品。經濟部表示，積體電路占對中港澳出口的比例從2016年的不到4成，2022年已經將近6成，成功翻轉依賴的貿易結構，使台灣出口到中國的部分，有9成是加工後再銷售到第三國的中間財。
此外，台灣這幾年對美、歐、日本、新南向國家的出口持續成長，對新南向國家的投資比重也已經超越中國，顯見台灣對外貿易及投資絕不是更加依賴中國，而是向全世界多元布局，且已有所成果。
至於趙少康批評政府的能源政策及台電、中油等國營事業的虧損，經濟部澄清，這些評論都不是事實，政府也已經多次藉由不同管道說明，「趙少康先生作為資深媒體人，卻一再重複這些錯誤的訊息，令人遺憾」。
經濟部強調，COP28將近200國的共識是加速再生能源發電裝置、到2030年提升為3倍，而增加核能只是22個部分國家的倡議，並不是大會決議。
在加速再生能源設置的過程中，經濟部表示，政府對於違法一律是零容忍，例如國民黨籍雲林縣前議長沈宗隆向離岸風電業者收賄一案已經遭到起訴、台南88槍擊案的幕後主使者王文宗也已落網，經濟部及法務部聯合成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，任何犯罪行為只要有證據都會徹查到底。
減少電力造成的空污和碳排方面，經濟部表示，總統蔡英文上任以來，台電發電的空污排放總量減少了6成，反觀最擁護核電的前總統馬英九8年任內，發電空污總量還增加了9%；且近7年碳排年均下降1%，也快過前8年的0.8%。
另一方面，烏俄戰爭造成全球燃料價格飆漲，經濟部表示，世界各國的電力及石油公司不分能源政策為何、有無核電，不是大幅調漲、就是嚴重虧損，造成全球經濟動盪，台電、中油作為國營事業吸收進口的燃料漲幅，是減緩輸入性通膨消波塊，如果政府不在財務上支持台電，電價至少要上漲5到6成，勢必對產業與民生造成重大影響。
吳欣盈批個資保護原地踏步，政院：已修法籌設機關
針對民眾黨副總統候選人吳欣盈於政見發表會批評政府對個資保護原地踏步，行政院個資保護委員會籌備處表示，政府已加快腳步修法，除正籌設個資保護獨立監督機關，也提高個資外洩罰責。
《中央社》報導，吳欣盈於政見發表會中批評政府未完善個資管理架構，國際上雖有許多立法值得參考，但是政府卻連抄都不會，只會原地踏步。
個資保護委員會籌備處當晚即透過新聞稿表示，行政院會3月2日便通過「防止非公務機關個資外洩精進措施」，行政院長陳建仁也責成部會積極配合辦理，並指示成立院層級的專案小組，儘速推動個資保護獨立監督機關的設置及個資法修法，提供民眾完善的個資保護環境。
籌備處說，行政院隨後提出「個人資料保護法」第1條之1、第48條、第56條修正草案，藉以設置個資保護獨立監督機關，並提高個資外洩罰責，修法已送請立法院完成三讀立法程序，並於5月31日總統公布施行，修法後除賦予行政機關更有效的執法權限外，籌備處也於12月5日設立，推動建置個人資料保護委員會。
後續個人資料保護委員會籌設事項將由籌備處總體規劃，籌備處說，將研擬組織法規、修訂個資保護法規、規劃公務與非公務機關個人資料保護事務監督、查核、通報、陳情等相關機制，以及規劃推動並執行個人資料保護相關教育訓練、宣導與人才培育等工作。
籌備處強調，行政院早已加快腳步，推動建置個人資料保護委員會，全力維護民眾個資權益，讓台灣的個資保護符合國際水準。
吳欣盈籲建立便民數位環境，數位部：已推動相關服務
針對吳欣盈於發表會中所提及，政府應做好資安保護，並建立便民數位的環境。數位部22日澄清，已推動一站式資料查閱服務、政府資料開放及資安強化措施，已爭取高考增加資安類科，強化政府部門資安人才晉用。
《中央社》報導，數位部政務次長李懷仁表示，數位部事實上已建置個人化資料自主運用機制（MyData），串接中央部會機關及各地方政府，以「民眾自主同意、資料安全取得」為核心理念，只要線上身分驗證與自主知情同意，就可透過MyData取得存在各機關裡的個人化資料，加速各種政府服務申辦。
MyData平台截至今年11月底，已介接77個機關（包含22個地方政府），累計近82萬次資料下載及線上申辦，提供資料下載、臨櫃核驗及線上服務共計856項；相較去年12月底，介接機關數增加10%，服務使用量成長超過1.7倍。
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。