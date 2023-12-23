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2023/12/23,
政治

香港特首李家超上京述職新安排，反映中共「治港之變」？

香港特首李家超上京述職新安排，反映中共「治港之變」？
Photo Credit: GettyImages

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本周一，香港特首李家超在北京述職。香港媒體分析報導稱，今年打破1997年以來的慣例，中國國家主席習近平和國務院總理李強同時聽取特首李家超述職，體現出「治港之變」。

文：德國之聲中文網

據《明報》報導，周一（12月18日）香港特首李家超在北京述職。不同於1997年中國恢復對香港行使主權以來特首每次都是分別向中國國家主席和國務院總理述職的慣例，今年李家超獲國家主席習近平接見時，中辦主任蔡奇、國務院第一副總理丁薛祥、統戰部部長石泰峰、政法委書記陳文清與國務院總理李強一起坐在習近平的左側，共同聽取李家超的述職。

政治局三名常委陪同習近平聽取李家超述職，港媒分析指出，這是1997年以來聽取特首述職的陣容最高的一次，是「前所未有的重大安排」。《香港01》分析寫道：「（這）既反映出中國政治秩序的變化，又顯示出新形勢下中央治港邏輯的不同，對今後香港管治尤其是李家超的工作提出新的要求。」

文章指出，「李強以總理身份陪同習近平聽取李家超述職，顯示出黨政關係和政治秩序的變化」，「既說明中央對於相應事務的高度重視，又折射出政治規矩和禮儀的變化」。

文章指出，三名政治局常委和兩名政治局委員陪同習近平聽取香港特首述職，「說明習近平會更加有力地掌握港澳事務，中共中央的『集中統一領導』在港澳領域將進一步強化。這與今年中國機構改革時成立中央港澳辦的政治邏輯一脈相承」。

中國國務院港澳辦發言人就香港和澳門特首述職安排回答記者提問時說，今年的國家領導人聽取香港和澳門特首述職的安排，在形式上進行了調整。「調整後的述職安排，更充分體現了中央政府對特首述職及特區工作的高度重視，有利於健全特首對中央政府負責的制度機制，有利於更好落實中央政府對特區的全面管治權，符合憲法和基本法確定的特區憲制秩序，符合中國憲法和基本法。」

李家超會後對媒體表示，他向習近平報告香港特區政府提出明年內完成《基本法》23條本地立法、拓展國際合作、全力發展經濟等，並感謝習近平認同其施政方向。

李家超在述職時也提到黎智英案，他說，「政府不會作評論，希望法庭公平公正審訊案件」。他表示，「香港是法治社會，相信法院會公平公正，任何人幹擾不可接受，任何政治理由施壓不容許，對香港良好司法制度及法院專業能力充滿信心」。

此次是李家超擔任特首以來第二次到北京述職，匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。他於周三（20日）返回香港。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：北京調整香港特首述職安排 港媒：意在強化中央統一領導

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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