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2023/12/23,
國際

韓國攝理教教主鄭明析涉嫌性侵21名女性，一審重判23年

韓國攝理教教主鄭明析涉嫌性侵21名女性，一審重判23年
擷取自Netflix影片《以神之名：信仰的背叛》

我們想讓你知道的是

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》曾揭露數名韓國新興宗教領袖罪行，片中被視為「邪教」的4個韓國新興宗教涉及爭議再次受到輿論關注。截至目前為止，以性暴力或猥褻罪名向偵查機構控告鄭明析的受害女性共21人，其中包括未成年人。

（中央社）韓國攝理教教主鄭明析12月22日因為性暴力等罪行，一審重判入獄23年。Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》曾講述他的罪行，他涉嫌性侵21女，香港藝人方力申的女友葉萱也是受害者之一。

韓聯社報導，鄭明析以性侵和猥褻罪名被公訴。韓國大田地方法院刑事12庭22日就鄭明析案宣判，判處他有期徒刑23年，佩戴電子腳銬15年，今後10年禁止在兒童和青少年相關設施和殘疾人福利設施就業。

據報導，這次對於鄭明析的刑量，遠超法院量刑委員會提出的量刑範圍，即有期徒刑4年至19年3個月。

法院表示，被告針對多名信徒習慣性實施性暴力，惡意利用順從自己的女信徒們心智迷亂的狀態。

據悉，被告從接受偵查機構調查到法庭審理的全過程中一直否認罪行，給受害者帶來嚴重的二次傷害，且多數案件相關人接受調查時作虛假陳述，有組織地妨礙調查。

此前，鄭明析曾因涉嫌性暴力和猥褻女信徒被判有期徒刑10年，2018年2月服刑完畢出獄。

之後在2018年3月至2021年9月間，他曾在位於韓國忠清南道錦山郡的傳教會旗下研修院等地對一名香港女信徒共實施23次性暴力和猥褻，還猥褻一名澳洲籍和韓籍女信徒被逮捕起訴。

截至目前為止，以性暴力或猥褻罪名向偵查機構控告鄭明析的受害女性共21人，其中包括未成年人。

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》曾揭露數名韓國新興宗教領袖罪行，片中被視為「邪教」的4個韓國新興宗教涉及爭議再次受到輿論關注。

這部紀錄片播出後，在台灣、韓國、日本、中國等地都有大批信徒的鄭明析性侵爭議重新浮上檯面。

新聞來源

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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