《導演症候群》：我們的大腦與潛意識中，有太多太多的劇本，讓我們活得戰戰兢兢

文：馬大元

提升動機

了解導演症候群這個普遍存在、又深刻影響人類的心理現象後，接下來，就讓我們來討論：如何對治導演症候群？既然導演症候群的關鍵在於「劇本」，其對治之道，簡單來說，就可以分為「放得下劇本」與「放不下劇本」兩種類型。

如果「沒有能力」放下劇本，你最需要的，是「更有效的心理技巧」，這在稍後的章節，會有更深入的介紹。如果「有能力」放下劇本，你所需要的，則是「更多的動機」。

為什麼我們應該放下劇本？

很多人會覺得，人生不就應該事事都有充分的準備與充足的計畫嗎？沒錯，「凡事豫則立，不豫則廢」，但是過度規劃細節、只接受單一版本，就會成為一種掌控慾，對自己、對其他人都有可能造成傷害。

若想以單一、僵化的劇本，面對複雜的世界與多變的人生，可想而知，你的勝算低得可憐！大多數成功的人，都是以變形蟲般的精神與毅力，使盡渾身解數，因應各種意料之外的挑戰，終至達成目標。

如果你非常誠懇地詢問企業家王永慶先生：「如果我想成功，您會有什麼建議？」相信即使是經營之神，也無法告訴你具體一步一步該如何進行。但是，有很大的機會，老人家會苦口婆心地向您傳授他一生「勤勞樸實、止於至善、永續經營、奉獻社會」的企管理念。

丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）在其暢銷書《快思慢想》中表示，《從A到A+》、《基業長青》這兩本經典著作中，使用最科學、最嚴謹的方法所篩選出的成功企業，將時間拉長後，其表現竟不比隨機抽選的公司出色。

我們的智慧、素養與人生歷練，會勝過這些學者專家或是成功人士嗎？如果他們都無法準確預測未來，我們憑什麼有這麼大的自信呢？基本上，高度計畫與操控，不論是用在個人、組織還是國家，都將會是一場災難。

最典型的例子，就是宗教戰爭與獨裁政府。宗教方面，有信仰、有歸屬很不錯，依循一套去惡向善的人生準則更是一件很棒的事情……但是，如果對於自己的信仰（即劇本）過度熱衷，把想法不同的人都視為異類，甚至欲除之而後快，這就成為一件極大的罪惡。

人類歷史千百年來，因為宗教而引發的戰爭從來沒有停歇，造成多少無謂的犧牲與慘痛的心靈傷害。這與多數宗教寬恕、慈愛、勸人為善的宗旨絕對是背道而馳。

人為什麼對於與自己想法不同的人這麼痛恨？究其原因，是來自於對於本身信仰的「缺乏自信」。人們的眼睛都是雪亮的，如果你所追尋的信仰這麼好，把時間拉長，自然大家都會心甘情願加入，又何須惡言相向甚至暴力以對呢？臺灣長期爭論不休的藍綠、統獨議題，其本質也是如此。

在政治與經濟方面，千百年來，有無數自認「聰明絕頂」的人，以為執行一個最理想的制度，就可以實現富強康樂，甚至世界大同的理想。但是不論是秦始皇、王莽、希特勒，或是史達林領導後的蘇共，都是設計並執行高度計畫與操縱的政經制度，最終卻導致巨大失敗的例子。

事實上，兩百多年前，經濟學之父亞當．史密斯在《國富論》中，即明白揭露：「雖然人們的動機都是自私與貪婪的，但自由市場的競爭性，卻可以充分利用這種特質來造福整體社會！」這也就是現在自由貿易與資本主義的基礎。近代歷史也證明，管制最少的自由貿易與民主社會，才是最人性化、最有效率，也最能照顧多數的理想制度。

動物也仰賴劇本？

在非洲尚比亞南盧安瓜國家公園內，有間名叫Mfuwe Lodge 的飯店，在每年十月下旬，就會迎來一批特殊的旅客。這批旅客，其實應該稱作過客，每天大搖大擺地穿越飯店大廳，不時東瞧瞧、西看看，顯得輕鬆自在。牠們體型龐大，年紀有老有小……你也許猜到了，他們並不是人，而是一群大象。

拜多年盜獵所賜，一般野象對於人類有十分高的警覺性，但為什麼這一群大象，會冒著大不韙，準時穿越飯店大廳？除了飯店中庭種植了大象最愛的芒果外，更重要的原因是：這所飯店，正巧蓋在野象家族千百年來的遷徙路線上！

大象家族的領導者，是年紀最長的「當家母象」。當家母象的職責，在於運用驚人的記憶力，將祖祖輩輩經驗累積的最佳遷徙路線傳承下來。每個草場、每叢果樹，甚至每個水塘會在什麼時節出現、到了岔路口該選擇哪一個方向，都必須牢記腦中。在嚴酷荒涼的非洲曠野，當家母象帶領一大家子不斷向前邁進，肩負整個家族的生死存亡。

牢記且確實遵循這個「劇本」，讓大象得以成功存活、繁衍，並且稱霸非洲草原。遵守劇本，造就了Mfuwe Lodge 飯店令人驚奇讚嘆的動物奇觀，也讓「人獸和諧相處」成為飯店的最佳賣點。但是，在非洲與亞洲，卻有更多更多墨守成規的大象，因為自己對於劇本的忠誠與固執，喪生在埋伏好的盜獵者槍下。

面對嚴酷的環境，約定俗成的最佳劇本，成為動物不可或缺的生存之道。但是，隨著時代變遷，這套「仰賴既定劇本」的生活模式，還能繼續成功運作嗎？

幾年前的一則小新聞，令我印象深刻。千百年來，野鴨就是人類獵食的對象，所以野鴨爸媽大多會選擇在杳無人跡的荒野中築巢。一隻野鴨媽媽卻特立獨行、品味獨特，選擇在一個不可思議的的地點養育下一代—白宮門前的大草坪。

此一石破天驚的舉動，不但沒有害自己與兒女丟掉性命，反而讓一家人成為白宮的嘉賓。不但媒體爭相報導，每日追蹤小鴨鴨的成長狀況，甚至一向嚴肅謹慎的白宮特勤人員，都每天特別為野鴨一家人護駕、開道。在嚴酷多變的環境、嚴格的生存競爭中，也許脫離劇本的演出，才能出奇制勝。

你也有一顆原始人的大腦嗎？