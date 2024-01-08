《導演症候群》：我們的大腦與潛意識中，有太多太多的劇本，讓我們活得戰戰兢兢
我們想讓你知道的是
我們仍然焦慮多數人的焦慮、恐懼多數人的恐懼、憤怒多數人的憤怒、追求多數人的追求……這些既定的劇本，綁死了原本可以精彩豐富、多采多姿的人生；更甚者，我們無意識地續用這些陳舊的劇本，來箝制孩子的人生！原來，荼毒舊社會的裹腳布依舊存在。而且不論男女，在你的青春歲月中，或多或少都得被裹上幾層。
文：馬大元
提升動機
了解導演症候群這個普遍存在、又深刻影響人類的心理現象後，接下來，就讓我們來討論：如何對治導演症候群？既然導演症候群的關鍵在於「劇本」，其對治之道，簡單來說，就可以分為「放得下劇本」與「放不下劇本」兩種類型。
如果「沒有能力」放下劇本，你最需要的，是「更有效的心理技巧」，這在稍後的章節，會有更深入的介紹。如果「有能力」放下劇本，你所需要的，則是「更多的動機」。
為什麼我們應該放下劇本？
很多人會覺得，人生不就應該事事都有充分的準備與充足的計畫嗎？沒錯，「凡事豫則立，不豫則廢」，但是過度規劃細節、只接受單一版本，就會成為一種掌控慾，對自己、對其他人都有可能造成傷害。
若想以單一、僵化的劇本，面對複雜的世界與多變的人生，可想而知，你的勝算低得可憐！大多數成功的人，都是以變形蟲般的精神與毅力，使盡渾身解數，因應各種意料之外的挑戰，終至達成目標。
如果你非常誠懇地詢問企業家王永慶先生：「如果我想成功，您會有什麼建議？」相信即使是經營之神，也無法告訴你具體一步一步該如何進行。但是，有很大的機會，老人家會苦口婆心地向您傳授他一生「勤勞樸實、止於至善、永續經營、奉獻社會」的企管理念。
丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）在其暢銷書《快思慢想》中表示，《從A到A+》、《基業長青》這兩本經典著作中，使用最科學、最嚴謹的方法所篩選出的成功企業，將時間拉長後，其表現竟不比隨機抽選的公司出色。
我們的智慧、素養與人生歷練，會勝過這些學者專家或是成功人士嗎？如果他們都無法準確預測未來，我們憑什麼有這麼大的自信呢？基本上，高度計畫與操控，不論是用在個人、組織還是國家，都將會是一場災難。
最典型的例子，就是宗教戰爭與獨裁政府。宗教方面，有信仰、有歸屬很不錯，依循一套去惡向善的人生準則更是一件很棒的事情……但是，如果對於自己的信仰（即劇本）過度熱衷，把想法不同的人都視為異類，甚至欲除之而後快，這就成為一件極大的罪惡。
人類歷史千百年來，因為宗教而引發的戰爭從來沒有停歇，造成多少無謂的犧牲與慘痛的心靈傷害。這與多數宗教寬恕、慈愛、勸人為善的宗旨絕對是背道而馳。
人為什麼對於與自己想法不同的人這麼痛恨？究其原因，是來自於對於本身信仰的「缺乏自信」。人們的眼睛都是雪亮的，如果你所追尋的信仰這麼好，把時間拉長，自然大家都會心甘情願加入，又何須惡言相向甚至暴力以對呢？臺灣長期爭論不休的藍綠、統獨議題，其本質也是如此。
在政治與經濟方面，千百年來，有無數自認「聰明絕頂」的人，以為執行一個最理想的制度，就可以實現富強康樂，甚至世界大同的理想。但是不論是秦始皇、王莽、希特勒，或是史達林領導後的蘇共，都是設計並執行高度計畫與操縱的政經制度，最終卻導致巨大失敗的例子。
事實上，兩百多年前，經濟學之父亞當．史密斯在《國富論》中，即明白揭露：「雖然人們的動機都是自私與貪婪的，但自由市場的競爭性，卻可以充分利用這種特質來造福整體社會！」這也就是現在自由貿易與資本主義的基礎。近代歷史也證明，管制最少的自由貿易與民主社會，才是最人性化、最有效率，也最能照顧多數的理想制度。
動物也仰賴劇本？
在非洲尚比亞南盧安瓜國家公園內，有間名叫Mfuwe Lodge 的飯店，在每年十月下旬，就會迎來一批特殊的旅客。這批旅客，其實應該稱作過客，每天大搖大擺地穿越飯店大廳，不時東瞧瞧、西看看，顯得輕鬆自在。牠們體型龐大，年紀有老有小……你也許猜到了，他們並不是人，而是一群大象。
拜多年盜獵所賜，一般野象對於人類有十分高的警覺性，但為什麼這一群大象，會冒著大不韙，準時穿越飯店大廳？除了飯店中庭種植了大象最愛的芒果外，更重要的原因是：這所飯店，正巧蓋在野象家族千百年來的遷徙路線上！
大象家族的領導者，是年紀最長的「當家母象」。當家母象的職責，在於運用驚人的記憶力，將祖祖輩輩經驗累積的最佳遷徙路線傳承下來。每個草場、每叢果樹，甚至每個水塘會在什麼時節出現、到了岔路口該選擇哪一個方向，都必須牢記腦中。在嚴酷荒涼的非洲曠野，當家母象帶領一大家子不斷向前邁進，肩負整個家族的生死存亡。
牢記且確實遵循這個「劇本」，讓大象得以成功存活、繁衍，並且稱霸非洲草原。遵守劇本，造就了Mfuwe Lodge 飯店令人驚奇讚嘆的動物奇觀，也讓「人獸和諧相處」成為飯店的最佳賣點。但是，在非洲與亞洲，卻有更多更多墨守成規的大象，因為自己對於劇本的忠誠與固執，喪生在埋伏好的盜獵者槍下。
面對嚴酷的環境，約定俗成的最佳劇本，成為動物不可或缺的生存之道。但是，隨著時代變遷，這套「仰賴既定劇本」的生活模式，還能繼續成功運作嗎？
幾年前的一則小新聞，令我印象深刻。千百年來，野鴨就是人類獵食的對象，所以野鴨爸媽大多會選擇在杳無人跡的荒野中築巢。一隻野鴨媽媽卻特立獨行、品味獨特，選擇在一個不可思議的的地點養育下一代—白宮門前的大草坪。
此一石破天驚的舉動，不但沒有害自己與兒女丟掉性命，反而讓一家人成為白宮的嘉賓。不但媒體爭相報導，每日追蹤小鴨鴨的成長狀況，甚至一向嚴肅謹慎的白宮特勤人員，都每天特別為野鴨一家人護駕、開道。在嚴酷多變的環境、嚴格的生存競爭中，也許脫離劇本的演出，才能出奇制勝。
你也有一顆原始人的大腦嗎？
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
我們想讓你知道的是
自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
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循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢