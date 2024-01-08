《供應鏈戰爭》：蘇聯工業產值到1990年代，已經過半來自作為煤礦與鋼鐵重鎮的烏克蘭東部
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無論是獨裁國家或民主國家，領導人都對鋼鐵都情有獨鍾。或許因為它是一切原料中最主要的，或許因為它幾乎融入其他所有的製造程序，也或許是因為沒有人願意看到得靠他國的鋼鐵製造自家的武器。
文：埃德・康威（Ed Conway）
鋼的力量
鋼很要緊；它是幾千年來，人類賴以進步、賴以生財富裕的基本原料。對有些統治者而言，鋼代表的就是製造武器與防禦軍力，但對其他統治者來說，它也代表建工廠、造機器與渦輪機，用來發電、進行哈伯——博施法這類高壓化學反應，或用來建築道路、機場與鐵路以推動社會發展。
二○一八年，唐納．川普（Donald Trump）在宣布課徵鋼鐵進口關稅時，發表推文說，他這麼做為的是保護美國與美國工人。川普在推文中以他特有的那種強調語氣寫道，「你沒有鋼，就沒有國家！」（IF YOU DON’T HAVE STEEL, YOU DON’T HAVE A COUNTRY!）
說得好聽一點，經濟學家沒那麼多時間與川普爭辯這個問題。他們指出，如果美國能以較低廉的價格從別的地方買到鋼，何樂而不為？ 美國何必一定要自己生產鋼？ 這樣的邏輯很難辯駁。但川普不是認定鋼應享有特殊待遇的唯一政治人物；幾乎每一位美國總統，無論是共和黨還是民主黨，都曾設法以特殊制裁手段保護美國的鋼鐵產業。把時間拉回許多年前的中國，毛澤東在一九五○年代末期為煉鋼，把中國帶進一場大災難。
毛澤東喜歡吹噓中國的工業實力，而且愛以鋼鐵產量說事：中國的鋼鐵產量要在三年內超越英國！ 要在十年內超越美國！ 為達成這些目標，鋼鐵廠奉命加班加點，全力生產。但目標沒能達成，中國人民於是奉命打造「土高爐」，將烹飪用的鍋子、盆子，將農耕用的工具與犁，將載水、裝水用的推車與鐵罐統統丟進這些高爐裡，展開全民煉鋼。
人們拆了房子，把拆得的木頭與茅草當作燒高爐的燃料；整座森林被砍伐殆盡（結果導致之後幾十年的洪水）；數以百萬計農民離開農田，在高爐邊工作。
毛主席稱這項運動是「大躍進」。大躍進確實增加了鐵的產量，不過由於毛澤東與他手下那堆顧問，沒有人知道鐵與鋼究竟有何不同，他們之後才發現，從土高爐土法煉出來的，是脆弱、毫無用處的鐵，不是鋼，而且成本高得可怕。
在隨後幾年，中國遭遇史上最慘重的饑荒。從一九五八到一九六二年四年之間，數以百萬計的人死於飢餓與虛弱，確實死亡數字至今仍是辯論焦點，但根據保守估計，死亡人數應在一千七百萬到三千萬之間。有些地方甚至傳出人吃人的慘劇。
無論是獨裁國家或民主國家，領導人都對鋼鐵都情有獨鍾。或許因為它是一切原料中最主要的，或許因為它幾乎融入其他所有的製造程序，也或許是因為沒有人願意看到得靠他國的鋼鐵製造自家的武器。
十九世紀中葉的烏克蘭鋼鐵工業基本上就是這樣的故事。在俄羅斯於克里米亞戰爭吞敗，沙皇尼古拉一世——就是不到十年前，於一八四四年深入柴郡地下鹽礦探訪的那位皇帝——去世後不久，新俄皇亞歷山大二世展開大規模改革計畫，決心趕上西方。
當時還屬於俄羅斯帝國一部分的、今烏克蘭境內頓內次河（Donets River）流域，經選定為發展冶金工業的理想地區。儘管頓巴斯（Donbas）有豐富的煤礦與鐵礦，但俄羅斯境內沒有人知道究竟該怎麼建造鋼鐵廠。經過幾次失敗的嘗試，俄國人決定向外求助。
他們找上約翰．詹姆士．休斯（John James Hughes）：來自南威爾斯（South Wales），父親過去是梅瑟．蒂菲爾（Merthyr Tydfil）煉鐵廠的首席工程師，休斯蓄著一口大鬍，當時是倫敦米爾沃爾煉鐵廠（Millwall Iron Works）的負責人。米爾沃爾煉鐵廠是英國境內最大生產者之一，供應所有皇家海軍船艦包覆層需用的鐵。
休斯於一八七○年啟程前往亞速海（Sea of Azov），來到頓巴斯北部。不出兩年，他的煉鐵廠已經建成、展開營運，之後幾十年間成為俄羅斯帝國境內最大的煉鐵廠；他還在附近地區建了休斯鎮（Yuzuki），如今發展為城市，並改名頓內次克（Donetsk），是烏克蘭工業重鎮。
像俄國這樣為了建立工業基礎，而從其他國家進口知識與裝備，這既不會是第一次，也不會是最後一次。若沒有用走私手段從威尼斯找來工匠，英國玻璃製造商喬治．雷文斯克羅夫特永遠不知道怎麼製造清澈、透亮的玻璃。十九世紀末葉，蘇格蘭出身的實業家安德魯．卡內基（Andrew Carnegie）為鞏固在業界的地位，也曾將柏思麥轉爐進口美國。
二○○○年代初， 一家中國公司買下位於德國杜蒙德（Dortmund） 的蒂森克魯伯（ThyssenKrupp）鋼鐵廠，將它一一拆解，運回長江下游的一處廠房，引起德國當局關切。不過事實上，中國人此舉——進口技術，然後根據它打造一個帝國——不過是重複自人類第一次發現如何煉鐵以來，俄、美與大多數國家都曾幹過的勾當罷了。
值得注意的是，這些搬到上海北郊，成為沙鋼集團旗艦廠的德國廠房，幾經擴充，現在已是全球最大煉鋼廠。它擁有十三座鼓風爐（目前在美國境內，即使最大的煉鋼廠也只有四座鼓風爐），產量比業界著名的蒂森克魯伯整個集團產量多出一倍有餘。中國在過去十年的鋼產量，比美國自二十世紀以來的鋼產總量還多。就像在原料世界其他領域，中國在全球鋼鐵生產方面也創下幾近壟斷的佳績。沙鋼廠是一座鋼城——生產設施規模堪稱全球僅見。
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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