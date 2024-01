《供應鏈戰爭》：蘇聯工業產值到1990年代，已經過半來自作為煤礦與鋼鐵重鎮的烏克蘭東部

文:埃德・康威(Ed Conway)

鋼的力量

鋼很要緊;它是幾千年來,人類賴以進步、賴以生財富裕的基本原料。對有些統治者而言,鋼代表的就是製造武器與防禦軍力,但對其他統治者來說,它也代表建工廠、造機器與渦輪機,用來發電、進行哈伯——博施法這類高壓化學反應,或用來建築道路、機場與鐵路以推動社會發展。

二○一八年,唐納.川普(Donald Trump)在宣布課徵鋼鐵進口關稅時,發表推文說,他這麼做為的是保護美國與美國工人。川普在推文中以他特有的那種強調語氣寫道,「你沒有鋼,就沒有國家!」(IF YOU DON’T HAVE STEEL, YOU DON’T HAVE A COUNTRY!)

說得好聽一點,經濟學家沒那麼多時間與川普爭辯這個問題。他們指出,如果美國能以較低廉的價格從別的地方買到鋼,何樂而不為? 美國何必一定要自己生產鋼? 這樣的邏輯很難辯駁。但川普不是認定鋼應享有特殊待遇的唯一政治人物;幾乎每一位美國總統,無論是共和黨還是民主黨,都曾設法以特殊制裁手段保護美國的鋼鐵產業。把時間拉回許多年前的中國,毛澤東在一九五○年代末期為煉鋼,把中國帶進一場大災難。

毛澤東喜歡吹噓中國的工業實力,而且愛以鋼鐵產量說事:中國的鋼鐵產量要在三年內超越英國! 要在十年內超越美國! 為達成這些目標,鋼鐵廠奉命加班加點,全力生產。但目標沒能達成,中國人民於是奉命打造「土高爐」,將烹飪用的鍋子、盆子,將農耕用的工具與犁,將載水、裝水用的推車與鐵罐統統丟進這些高爐裡,展開全民煉鋼。

人們拆了房子,把拆得的木頭與茅草當作燒高爐的燃料;整座森林被砍伐殆盡(結果導致之後幾十年的洪水);數以百萬計農民離開農田,在高爐邊工作。

毛主席稱這項運動是「大躍進」。大躍進確實增加了鐵的產量,不過由於毛澤東與他手下那堆顧問,沒有人知道鐵與鋼究竟有何不同,他們之後才發現,從土高爐土法煉出來的,是脆弱、毫無用處的鐵,不是鋼,而且成本高得可怕。

在隨後幾年,中國遭遇史上最慘重的饑荒。從一九五八到一九六二年四年之間,數以百萬計的人死於飢餓與虛弱,確實死亡數字至今仍是辯論焦點,但根據保守估計,死亡人數應在一千七百萬到三千萬之間。有些地方甚至傳出人吃人的慘劇。

無論是獨裁國家或民主國家,領導人都對鋼鐵都情有獨鍾。或許因為它是一切原料中最主要的,或許因為它幾乎融入其他所有的製造程序,也或許是因為沒有人願意看到得靠他國的鋼鐵製造自家的武器。

十九世紀中葉的烏克蘭鋼鐵工業基本上就是這樣的故事。在俄羅斯於克里米亞戰爭吞敗,沙皇尼古拉一世——就是不到十年前,於一八四四年深入柴郡地下鹽礦探訪的那位皇帝——去世後不久,新俄皇亞歷山大二世展開大規模改革計畫,決心趕上西方。

當時還屬於俄羅斯帝國一部分的、今烏克蘭境內頓內次河(Donets River)流域,經選定為發展冶金工業的理想地區。儘管頓巴斯(Donbas)有豐富的煤礦與鐵礦,但俄羅斯境內沒有人知道究竟該怎麼建造鋼鐵廠。經過幾次失敗的嘗試,俄國人決定向外求助。

他們找上約翰.詹姆士.休斯(John James Hughes):來自南威爾斯(South Wales),父親過去是梅瑟.蒂菲爾(Merthyr Tydfil)煉鐵廠的首席工程師,休斯蓄著一口大鬍,當時是倫敦米爾沃爾煉鐵廠(Millwall Iron Works)的負責人。米爾沃爾煉鐵廠是英國境內最大生產者之一,供應所有皇家海軍船艦包覆層需用的鐵。

休斯於一八七○年啟程前往亞速海(Sea of Azov),來到頓巴斯北部。不出兩年,他的煉鐵廠已經建成、展開營運,之後幾十年間成為俄羅斯帝國境內最大的煉鐵廠;他還在附近地區建了休斯鎮(Yuzuki),如今發展為城市,並改名頓內次克(Donetsk),是烏克蘭工業重鎮。

像俄國這樣為了建立工業基礎,而從其他國家進口知識與裝備,這既不會是第一次,也不會是最後一次。若沒有用走私手段從威尼斯找來工匠,英國玻璃製造商喬治.雷文斯克羅夫特永遠不知道怎麼製造清澈、透亮的玻璃。十九世紀末葉,蘇格蘭出身的實業家安德魯.卡內基(Andrew Carnegie)為鞏固在業界的地位,也曾將柏思麥轉爐進口美國。

二○○○年代初, 一家中國公司買下位於德國杜蒙德(Dortmund) 的蒂森克魯伯(ThyssenKrupp)鋼鐵廠,將它一一拆解,運回長江下游的一處廠房,引起德國當局關切。不過事實上,中國人此舉——進口技術,然後根據它打造一個帝國——不過是重複自人類第一次發現如何煉鐵以來,俄、美與大多數國家都曾幹過的勾當罷了。

值得注意的是,這些搬到上海北郊,成為沙鋼集團旗艦廠的德國廠房,幾經擴充,現在已是全球最大煉鋼廠。它擁有十三座鼓風爐(目前在美國境內,即使最大的煉鋼廠也只有四座鼓風爐),產量比業界著名的蒂森克魯伯整個集團產量多出一倍有餘。中國在過去十年的鋼產量,比美國自二十世紀以來的鋼產總量還多。就像在原料世界其他領域,中國在全球鋼鐵生產方面也創下幾近壟斷的佳績。沙鋼廠是一座鋼城——生產設施規模堪稱全球僅見。