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TNL+ 2023/12/24,
印太

跨越階級成為國宴料理的「印尼炒飯」，受歡迎程度遠超過仁當巴東牛肉

跨越階級成為國宴料理的「印尼炒飯」，受歡迎程度遠超過仁當巴東牛肉
印尼炒飯。Photo Credit：劉明芳

我們想讓你知道的是

到底印尼炒飯有多美味呢？2017年《CNN》曾票選全球50大美食，印尼炒飯榮登第二名，僅次於仁當巴東牛肉（Rendang Padang）。前美國總統歐巴馬於2010年造訪印尼時，當年晚宴其中一道餐點便是「炒飯」。據說，歐巴馬對印尼炒飯盛讚不已。

剛到台灣念書時，來自拉丁美洲的僑生同學曾告訴我，拉丁美洲本地人最愛吃炒飯，聽到時，我感到驚訝，原來拉丁美洲人和印尼人一樣最愛吃「炒飯」！

炒飯在華人飲食中，屬於庶民小吃，而在印尼，炒飯（Nasi Goreng）卻能跨越階級，成為國宴料理，同時成為印尼五大國菜之一。事實上在印尼，炒飯受歡迎程度，遠遠超過印尼第一美食仁當巴東牛肉（Rendang Padang），足見炒飯深受喜愛，不分族群、階級，人人愛。

炒飯的好滋味，不僅擄獲印尼人的芳心，連外國人也難忘，成為到訪印尼必嘗美食。又因為印尼炒飯香氣四溢，使嘗過的人無不再三回味。因此，提及炒飯，眾人聯想起印尼，甚至不少西方人誤以為炒飯源自印尼。

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Photo Credit：劉明芳
印尼炒飯百百種

到底印尼炒飯有多美味呢？2017年《CNN》曾票選全球50大美食，印尼炒飯榮登第二名，僅次於仁當巴東牛肉（Rendang Padang）。前美國總統歐巴馬（Barack Hussein Obama II），於2010年造訪印尼時，當年晚宴其中一道餐點便是「炒飯」。據說，歐巴馬對印尼炒飯盛讚不已。

此外，曾派駐印尼五年多的台灣外交官、作家李東明也曾分享說，印尼炒飯非常美味，他派駐印尼期間經常吃，至今非常懷念。同樣，許多到過印尼的台灣人、外國人都說，印尼炒飯真是一絕，是眾多炒飯的經典代表。

在印尼，炒飯風味百百種，粗估至少有104種，市面上常見炒飯有：爪哇炒飯、峇里島炒飯、蘇門達臘炒飯、雞肉炒飯、蝦仁炒飯、海鮮炒飯、鹹魚炒飯、臭豆炒飯、牛肉炒飯、羊肉炒飯、咖哩炒飯等，種類繁多，不勝枚舉。何種才是標準的印尼炒飯，並無明確答案，炒飯的多樣化，反映印尼多元文化和風土民情。

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Photo Credit：劉明芳
印尼烏魚子櫻花蝦炒飯

印尼總計有1萬7508島嶼，1340個民族，國土橫跨亞洲及大洋洲，是東南亞第一大國，各地區、族群、家庭皆有屬於自己的口味喜好，加上印尼各族、地區飲食習慣差異甚大，彼此未必能接受對方料理，唯有炒飯能打破各族間的飲食隔閡，找到彼此的連結點及歸屬感。

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