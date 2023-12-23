OpenAI傳將進行千億美元估值融資，阿特曼：2023年是人們開始認真對待AI的一年
我們想讓你知道的是
阿特曼說，2023年是人們開始認真對待AI的一年，除了OpenAI之外，許多資金皆湧入人工智慧領域，回顧2022年底上線的ChatGPT，先是創下當時用戶數最快破億的紀錄，到之後與微軟的整合，和各行各業的應用，當然，新科技的發展也產生了不少爭議......
根據知情人士說法，阿特曼（Sam Altman）所創立的OpenAI，正在為新一輪融資進行早期談判，估值預計將達到1000億美元或更高。
《彭博社》報導，OpenAI目前已經在討論潛在投資者，但具體條款、估值、融資時間還未確認，仍有可能變動。於此同時，OpenAI也在與總部位於阿布達比的AI控股公司G42尋求數十億美元投資，將用於發展晶片事業。
這次融資若能成真，將使這個ChatGPT的開發商成為世界上估值最高的新創企業之一。
報導也指出，OpenAI將於2024年1月初完成由創投公司Thrive Capital領投的另一項公開收購，將以860億美元的估值售出員工持股。
人們開始認真對待AI的一年
不只是OpenAI，今年全球AI產業整體的資金都在激增，例如法國AI初創公司Mistral AI，最近就完成了約4.15億美元的融資，阿特曼也在社群媒體上表示，2023年是人們開始認真對待AI的一年。
科技網站《Cointelegraph》分析，除了自身發展外，OpenAI也積極推動整個AI行業的成長和創新，投資於其他AI新創公司，例如展開名為「Converge 2」的六週AI新創公司計劃，提供1500萬美元資金池，為15家符合條件的公司提供每家100萬美元資金。
而在2022年11月，OpenAI就首次為AI新創公司提供資助，當時共有12家申請者分別獲得了100萬美元的資金，以進一步擴展AI事業。
更多功能的AI助手
自2022年11月ChatGPT首次亮相以來，OpenAI在一年中取得各種亮眼成就，從創下當時用戶數最快增加到1億的紀錄（之後被Meta推出的Threads打破），以及在學術、藝術、行銷、醫療、遊戲、政府等領域的應用等等，OpenAI不斷推出新功能，並與微軟合作將ChatGPT整合到Bing Chat、Edge瀏覽器、Office、Windows中。
《Engadget》舉例，ChatGPT在2023年初成功通過了美國許多州的法律考試，成為AI領域的一個重要里程碑，證明了ChatGPT理解和應用法律知識的能力，並為其在法律服務領域開闢了新的可能性。
同時，ChatGPT也不斷推出新功能滿足用戶需求。例如在近期更新中，它已能根據用戶的指令產生圖像，這些新功能不僅提高ChatGPT實用性，也使其成為一個更多功能的AI助手。
當然，ChatGPT的發展中也非沒有產生爭議，例如在整合進Bing Chat的過程中，就曾發生AI對人類的指令產生奇怪的行為和回應，回應內容也面臨版權持有者和文本作者的訴訟，而在11月底，OpenAI更發生了「宮鬥」事件，管理層洗牌，阿特曼離開執行長職務後幾天又再度回歸。
雖然有著這些衝突，但《Engadget》仍看好ChatGPT的未來發展前景，表示隨著AI技術進步和用戶需求變化，ChatGPT將繼續進行優化和升級，提供更好的服務，以及在更多領域的應用可能性。
新聞來源
- OpenAI Is in Talks to Raise New Funding at Valuation of $100 Billion or More（Bloomberg）
- OpenAI eyes potential funding round exceeding $100B: Report（Cointelegraph）
- How OpenAI's ChatGPT has changed the world in just a year（Engadget）
延伸閱讀
- Sam Altman回鍋CEO權力更穩固，一文看懂OpenAI新舊董事背景
- 我還是主張OpenAI最好的一步棋，就是趕緊全部賣給微軟出場
- 90%的人當ChatGPT是玩具、9%的人當工具，你是剩下那1%的人嗎？
- Google發表超強大AI模型Gemini，背後的盤算是讓ChatGPT「變得無關緊要」
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。