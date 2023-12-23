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2023/12/23,
商業

OpenAI傳將進行千億美元估值融資，阿特曼：2023年是人們開始認真對待AI的一年

OpenAI傳將進行千億美元估值融資，阿特曼：2023年是人們開始認真對待AI的一年
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

阿特曼說，2023年是人們開始認真對待AI的一年，除了OpenAI之外，許多資金皆湧入人工智慧領域，回顧2022年底上線的ChatGPT，先是創下當時用戶數最快破億的紀錄，到之後與微軟的整合，和各行各業的應用，當然，新科技的發展也產生了不少爭議......

根據知情人士說法，阿特曼（Sam Altman）所創立的OpenAI，正在為新一輪融資進行早期談判，估值預計將達到1000億美元或更高。

彭博社》報導，OpenAI目前已經在討論潛在投資者，但具體條款、估值、融資時間還未確認，仍有可能變動。於此同時，OpenAI也在與總部位於阿布達比的AI控股公司G42尋求數十億美元投資，將用於發展晶片事業。

這次融資若能成真，將使這個ChatGPT的開發商成為世界上估值最高的新創企業之一。

報導也指出，OpenAI將於2024年1月初完成由創投公司Thrive Capital領投的另一項公開收購，將以860億美元的估值售出員工持股。

人們開始認真對待AI的一年

不只是OpenAI，今年全球AI產業整體的資金都在激增，例如法國AI初創公司Mistral AI，最近就完成了約4.15億美元的融資，阿特曼也在社群媒體上表示，2023年是人們開始認真對待AI的一年。

科技網站《Cointelegraph》分析，除了自身發展外，OpenAI也積極推動整個AI行業的成長和創新，投資於其他AI新創公司，例如展開名為「Converge 2」的六週AI新創公司計劃，提供1500萬美元資金池，為15家符合條件的公司提供每家100萬美元資金。

而在2022年11月，OpenAI就首次為AI新創公司提供資助，當時共有12家申請者分別獲得了100萬美元的資金，以進一步擴展AI事業。

更多功能的AI助手

自2022年11月ChatGPT首次亮相以來，OpenAI在一年中取得各種亮眼成就，從創下當時用戶數最快增加到1億的紀錄（之後被Meta推出的Threads打破），以及在學術、藝術、行銷、醫療、遊戲、政府等領域的應用等等，OpenAI不斷推出新功能，並與微軟合作將ChatGPT整合到Bing Chat、Edge瀏覽器、Office、Windows中。

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截圖自Microsoft發表會

Engadget》舉例，ChatGPT在2023年初成功通過了美國許多州的法律考試，成為AI領域的一個重要里程碑，證明了ChatGPT理解和應用法律知識的能力，並為其在法律服務領域開闢了新的可能性。

同時，ChatGPT也不斷推出新功能滿足用戶需求。例如在近期更新中，它已能根據用戶的指令產生圖像，這些新功能不僅提高ChatGPT實用性，也使其成為一個更多功能的AI助手。

當然，ChatGPT的發展中也非沒有產生爭議，例如在整合進Bing Chat的過程中，就曾發生AI對人類的指令產生奇怪的行為和回應，回應內容也面臨版權持有者和文本作者的訴訟，而在11月底，OpenAI更發生了「宮鬥」事件，管理層洗牌，阿特曼離開執行長職務後幾天又再度回歸。

雖然有著這些衝突，但《Engadget》仍看好ChatGPT的未來發展前景，表示隨著AI技術進步和用戶需求變化，ChatGPT將繼續進行優化和升級，提供更好的服務，以及在更多領域的應用可能性。

新聞來源

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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