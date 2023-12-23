「模擬懷孕」讓存款增加上萬元？中國青年流行假裝存錢法，網友看法兩極

（中央社）生活不易的中國青年近期流行「假裝存錢法」，也就是把幻想消費轉化為小額存款的方式，有人因假裝自己懷孕，74天省人民幣（下同）3000元（約新台幣1萬3000元）並存入銀行戶頭裡。

綜合中國北京青年報與中國新聞網等媒體近期報導，假裝存錢就是劇情式存錢法，以獨特方式模擬各種生活場景，劇情涵蓋愛情、穿越、歷史、科幻、冒險等多個主題，由虛構的主角籌集資金，最終存入自己銀行帳戶。

例如，一位假裝是落難公主的網友，設想國家被戰爭摧毀，父皇把她送出國，身處異鄉身無分文，只得委屈到速食店打工而賺進人生第一桶金30元，如此在現實生活中，銀行戶頭增加30元。

也有網友假裝存錢的發想情節與現實生活結合，好比化名小丁的網友說，某日發覺噁心想吐，於是大膽推測自己懷孕，之後比照懷孕的歷程，規劃孕婦的所需開銷，像是上醫院做產檢等。

小丁指出，經過74天的模擬懷孕後存款增加逾3000，於是更打算堅持至明年4月「預產期」把假裝的小孩生出來還要養大，因為若真能堅持到養大那天，這筆錢就當作自己的養老金。

報導說，相較於傳統、常規的存錢方式，假裝存錢需長期費心費力編織劇情，靠日積月累才能積攢些許微薄存款，不過小丁則認為，假裝存錢不僅是理財遊戲，更是運用創意打破傳統的枯燥儲蓄，使節儉與娛樂結合。

小丁指出：「我現在寫劇情存錢不僅是在哄自己開心，也是哄自己存錢。」並說自己用輕鬆有趣的方式完成了財務目標。

報導指出，看似幼稚的假裝存錢法反映當下年輕人財務觀念和生活態度的微妙變化，或許最終還是得回歸更傳統的、常規的方式，但這個過程幫助年輕人培養節儉和儲蓄的習慣。

雖然中國媒體正面解讀假裝存錢法，不過中國網友卻是看法兩極，有人質疑：「誰能告訴我月薪三千怎麼存」、「想像的永遠沒有現實的花錢多，很多你想像不到的」、「沒那麼多收入，啥存錢法都白搭。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範