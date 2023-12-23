台大壓倒性票數通過成立「國際政經學院」，將設置於徐州路校區、全英語授課
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台大校長陳文章分析，近年台灣的地緣政治重要性有所提升，全世界重要大學都想和台大合作，台灣政府也把政經列為關鍵領域，正好利用這個契機推出「國際政經學院」，不過務會議通過只是第一步，後續還有很多工作要做......
（中央社）台大校長陳文章規劃「國際政經學院」，10月遭校務會議擱置，今天（12月23日）第二度闖關，以壓倒性票數通過。陳文章會後受訪表示，後續還有許多事，包括聘請國際知名學院的學者來擔任院長。
台大擬依照「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，向教育部申請設立「國際政經學院」，獲得富邦金控、國泰金控、敏盛集團、國巨、華南銀行、永豐金控及台積電等企業同意出資協助，預計最快於2025年開辦碩士學位學程。
今年10月的校務會議，許多師生代表擔心排擠現有學院資源、引入企業影響大學自主，最終以投票「擱置」議案。陳文章今天第二度在校務會議中報告國際政經學院規劃，經投票表決，以111票贊成對5票反對闖關成功。
陳文章會後接受媒體聯訪，對結果表達欣慰。他也分享心路歷程，起源是今年1月參加台大醫院春酒，會後到徐州路校區（法律、社科學院舊址）逛了一圈，發現建築外的花草樹木照顧得不錯，但室內空間卻顯得髒亂沒整理，讓他相當感慨。
台大前校長楊泮池任內，就曾想將徐州路校區作為「國際學士學位學程」，以全英文教授1、2年級博雅教育、3、4年級的專業教育。不過當時規劃學費為2萬美元（當時約新台幣63萬元），遭到學生反彈，最終沒有設立。
陳文章分析，楊泮池當時的時機還沒成熟，近年台灣的地緣政治重要性有所提升，全世界重要大學都想和台大合作，台灣政府也把政經列為關鍵領域，正好利用這個契機推出「國際政經學院」。
陳文章談到，國際政經學院規劃初期相當順利，校務規劃發展委員會全力支持，也獲得7家企業同意挹注資源。但沒想到的是，10月提到校務會議時，師生代表有相當多的意見，最後擱置議案。
陳文章坦承，那一陣子他心裡有點難過，但後來思考，可能是溝通不足，師生對他的信任不夠，後來努力透過說明會、和院系所溝通，盡力取得師生的認同，經過冗長的討論過程，今天終於校務會議通過。
不過陳文章說，這只是第一步，後續還有很多工作要做，包括還要送教育部審查，也包括他一直希望國際政經學院的院長，能從國際知名學院找人來擔任。
陳文章今天也呼籲，3黨總統候選人應提出完整的高教發展策略，並挹注更多資源。如果有機會，他很願意和大學校長們一起向政府建言，讓台灣的人才培育做的更好。
台大新設國際半導體學程，招收50境外生
除了「國際政經學院」，台灣大學校務會議同日也原則性通過113學年度新設「國際半導體學士學位學程」，預計招收50名境外生，2024年招生，為台灣的高科技產業招募更多海外人才。
《中央社》報導，台大校務會議中，由副國際長李君浩報告「國際半導體學士學位學程」，將以修業4年規劃，第一年將招收25名境外生，第3年起招收50名境外生，要求畢業前需通過相當於歐洲共同語文參考架構（CEFR）B1等級的華語文檢定。
國際半導體學程預計結合電資學院、工學院、理學院、生農學院的學術能量，學生畢業後可銜接依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」設置的重點科技研究學院，或是其他半導體相關的研究所。
校務會議上，部分會議代表擔心新設的學程，會排擠掉既有系所的資源。有學生代表提到，電資學院很多必修課，學生都快要沒位子坐，如果再增加學位學程，恐怕會讓教師負擔更重。
台大國際長袁孝維表示，選修課程一班人數應不會太多，空間和資源不足的部分，會再跟學校、企業爭取，包括建置無塵室，需要再另外請求外界協助。
台大校長陳文章在會議上，表達願協助爭取資源，今天原則性通過設置學程，但須在下一次會議中再次報告，釐清該如何和既有學院共享資源等議題。在與會代表都沒有異議下，通過「國際半導體學士學位學程」案，後續將向教育部正式提出申請。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
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