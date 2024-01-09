愛瑞克《內在成就》：學馬斯克、貝佐斯用「逆向工程法」「第一性原理」拆解優勢能力

文：愛瑞克（Eric Yu）

用「逆向工程法」拆解優勢能力

厲害的人對於「洞悉事物的本質」都有高度的熱忱，充滿熱情，甚至可稱為痴狂。SpaceX 創辦人馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也都從小就喜歡拆解東西，貝佐斯還在幼兒時期就拆開自己的嬰兒床，想了解其構造。

如此愛拆東西的人，要嘛不是天才，不然就是破壞狂。前述兩位既是天才，也是後來顛覆航太與電動車產業，以及電子商務領域，產生破壞性創新的巨擘。根據《富比士》全球富豪榜，貝佐斯於二○一八年成為全世界首富，並且蟬聯至二○二一年；二○二二年則由馬斯克成為世界首富。

萬物皆可拆，能力也是。「逆向工程法」就是將專長「拆解」然後「重組」的學習方法。找出自己的優勢技能後，我們可以利用逆向工程法產出另一項優勢技能。舉例來說，演講與寫作都是高價值的「技能組合」，可各自拆解為眾多「細部技能」，如表5-1（此表排序是為了對比方便，並非按照重要程度）。

Photo Credit: 天下文化提供

演講和寫作的前四項細部技能幾乎相似，也就是說，一位演講者如果能夠在前面四項具備很好的條件，那麼他也可以出書，而且銷量應該不會太差。目前全世界有不少的TED講者，是在TED演講之後，才開始把他們的專業著述成書，而且銷量都非常好，就是這個原因。

第一步，把自己最成功的專長拆解成多個細部技能；第二步，思考這些技能還能用在什麼領域。很多細部技能是「可攜式的」（portable），可移轉到其他領域使用。大項的專長不易直接移轉，但拆解後的細部技能卻很容易。技能的轉移是實現高效人生的一種方式。

拆解技能也能更了解自己的優勢和劣勢。表5-1中「演講能力的細部技能」第六至第十項，比較偏外向者特性；相反的，「寫作能力的細部技能」第六至第十項，比較偏內向者特性，與外向者性質迥異。

由於我是高敏感人，「對於人的觀察及敏感度」和「對於文字及主題的敏銳度」這兩項我都有優勢，所以我同時可以發展演講和寫作。然而，若要成為一位文學作家、專職作家，就還需要「文學造詣」、「創造力」、「嚴謹的邏輯思維」、「個人寫作風格」、「思辨及解析能力」等。在缺乏這幾項細部技能的狀況下，雖然仍可寫出一本書，稱為「作者」，但難以稱為「作家」。

同理， 有些作家在公眾場合演講相對口拙， 是因為缺乏演講能力中的「舞台魅力」、「對於人的觀察及敏感度」、「渲染力」、「肢體語言的掌握」、「聲音表達技巧」、「對場景及道具的掌握」，這些細部技能是文學家們普遍的弱項。

「第一性原理」從本質重組、創新

馬斯克曾公開表示他的思維習慣在於「第一性原理」：「我會運用『第一性原理』思維而不是『類比』思維去思考問題。在日常生活中，人總是傾向於比較——別人已經做過了或者正在做這件事情，我們也就去做。這樣的結果只能產生細小的迭代發展。『第一性原理』的思考方式是用物理學的角度看待世界的方法，也就是說一層層剝開事物的表象，看到裡面的本質，然後再從本質一層層往上走。」

馬斯克所說的「一層層剝開事物的表象，看到裡面的本質」即是「拆解」；「從本質一層層往上走」則是「重組」。透過拆解的過程了解整個體系的運作，透過重組的過程產生革命性的創新。

要留意的是，當我們拆解了一個物品、一種專長、一件事情之後，那些細拆的子項目，在重組過程不僅可以形成原有的狀態，甚至可以組成各種不同樣態。就像樂高（LEGO）積木，把原本一棟由積木所組成的房子拆散之後，可以重組出各式各樣不同的房子。

當我們從事某一份工作或職務，為了完成該職務所有任務和目標，一定會涉及許多大大小小的技能和知識。我們工作的目的，即是獲取（養成）這些「可攜式的」技能和知識，在人生漫漫長路上，不斷組合、發展出更多新的才能，這就是在「造一座人生的山」。

因此，換工作、轉換跑道，對人生來說可能有其需要。但是，要確保在換工作和轉換跑道之前，已經取得了可帶著走的技能和知識，如果連原本工作上該有的能力都尚未培養完成，就又換一份新工作，就會像「滾石不生苔」，虛耗了時間，人生最後的山也不會太高。

倘若有一張表，可以把全世界所有技能都分析出來的話（目前還沒有），我認為或許會有點像「元素週期表」。

元素週期表是以化學家的角度，拆解整個宇宙的物質體系。同樣的，若我們心中對自身的專長技能有體系的概念，試著去拆解它們，便可看出擁有什麼？缺少什麼？需要補充什麼？只要能拆解自己的優勢，並且找出可以與之相結合的新知識、新技能，就可以發揮出強大的威力。

包含馬斯克在內的許多科技業名人，都是連續創業家。他們之所以能夠連續創業，是因為他們掌握了「創業」相關的技能和知識，例如合夥、公司設立、申請專利、募資等，這些都是「可攜式的」，只要結合不同的「專業技術」，便可開設不同的公司。

此外，馬斯克常在SpaceX 的工廠裡攔住工程師，詢問有關技術方面的細節問題，但並不是在質詢進度或考驗工程師，而是在學習——他會不斷追問，直到了解該工程師所擁有的近九成知識才罷手。馬斯克並沒有航太科技的教育背景，完全是門外漢，卻透過自學的方式，最後擁有了許多火箭科學領域的知識和技術。