美俄棄權，聯合國「援助加薩決議」終於通過，但關鍵條款「緊急中止敵對」仍未納入

（中央社）聯合國安全理事會當地時間22日進行表決通過一項決議，要求以色列與哈瑪斯（Hamas）交戰各方允許「安全、不受阻礙地大量提供人道主義援助」。

法新社報導，俄羅斯和美國作為安理會常任理事國，原本可以否決這項拖延已久的措施，但兩國投下棄權票，意味著這項措施以13票贊成的結果通過。

聯合國秘書長：援助加薩巨大障礙是以色列攻勢

（中央社）聯合國安全理事會22日通過決議，要求對加薩提供大量人道援助，但聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，以色列的攻勢是「真正的問題，對人道輸運造成巨大障礙」。

法新社報導，古特瑞斯指出：「真正的問題是以色列的攻勢，這對加薩（Gaza）境內人道援助的運輸造成巨大障礙。」

他說：「人道停火才是開始應付加薩人民的迫切需求，並結束他們持續噩夢的唯一途徑。」

聯合國安理會通過決議，要求對加薩人道援助，以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）表示，以色列仍將對加薩的人道援助進行檢查。

柯恩聲明指出：「基於安全理由，以色列仍將對所有輸運至加薩的人道援助進行檢查。」

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）則稱，安理會通過要求對加薩走廊大量輸運人道援助並不充足。

自2007年以來統治加薩的哈瑪斯聲明指出，他們認為這項決議「是一項不充足的措施，未能反應以色列造成的災難情況」。

Photo Credit: GettyImages 加薩市持續遭到以色列軍方的攻擊

美國俄羅斯棄權，安理會通過援助加薩決議但弱化止戰遣詞

（中央社）聯合國安全理事會22日通過決議，呼籲立即加速運送援助物資到加薩（Gaza）地區救助飢餓、絕望的平民，但沒有原本的「緊急中止敵對」，訴求力道不如預期。

美聯社報導，15個成員的安理會以13票贊成、0票反對而通過決議，美國與俄羅斯棄權。俄國本希望決議措辭更嚴厲，美國則不然。

美國這次棄權，免於淪為今年10月7日巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列以來第3次否決加薩相關決議。

安理會原定18日就這項決議表決，但數度延期，直到當天才完成。

提出決議案的阿拉伯聯合大公國駐聯合國大使紐塞柏（Lana Zaki Nusseibeh）說，這仍是眾所期待的耶誕奇蹟，這項決議對加薩人民釋出的信號是安理會正努力減輕他們的痛苦。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說，這增進「緩和人道危機、將挽救生命的援助送入加薩、從加薩救出人質、推動保護無辜平民和人道援助工作者及努力邁向長久和平」的行動。

美國在表決前先對俄羅斯提出的一項修正案投下反對票，修正案內容是恢復立即中止戰爭的呼籲。除美國否決外，10國支持這項修正案，4國棄權。

Security Council adopts resolution calling for the scaling up & monitoring of aid going into Gaza.



The resolution demands all parties allow & facilitate the use of all humanitarian routes & requests the appointment of a senior UN official to coordinate & monitor aid delivery. pic.twitter.com/OVtoTNjbFu — United Nations (@UN) December 22, 2023

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）說，當天通過的決議「完全沒有用處」，指責美國「可恥、利己、不負責任的行為」及採取「粗暴施壓、勒索和強人所難」手段。

涅班濟亞稱這項決議「本質上是給以色列軍隊徹底行動自由，以清掃加薩走廊（Gaza Strip）」還說若非不少阿拉伯國家對決議買單，一定動用否決。

當天通過的決議拿掉有力的關鍵條款，即呼籲「緊急中止敵對，好讓人道援助安全且不受阻地進入（加薩），並採取緊急措施邁向持久終止敵對」；取而代之的是呼籲「採取緊急措施，立即允許人道援助安全、不受阻礙且擴大進入（加薩），為持久終止敵對創造條件」。

決議並未明確規定採取哪些措施；但外交人員說，這是安理會第一次提及止戰。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）說，安理會花75天才「終於說出止戰字眼」；他也強調，巴勒斯坦和阿拉伯國家都支持原本俄國所提的修正案。

決議還重申安理會「堅定不移支持兩國方案願景，即兩個民主國家——以色列和巴勒斯坦——在安全、公認的邊界內和平共處」，還強調「在巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）下統一加薩走廊與約旦河西岸的重要性」。

安理會決議因具法律約束力而較有重要性，但實際上許多參與方還是會無視安理會要求。聯合國大會的決議則沒有法律約束力，只等同全球輿論的重要參考。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範