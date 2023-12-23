Pornhub母公司涉「性販運收益」遭罰180萬美元，檢方：對受害者視若無睹，並從中獲利
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2019年，包括GirlsDoPorn在內的兩個色情網站，誘騙回應模特兒徵選廣告的女性參與色情影片拍攝，並謊稱他們身分會被保護，影片不會在線上發布。在本次事件中，FBI表示代管這兩個網站的Pornhub母公司Aylo「出於獲利動機」，對受欺騙和脅迫的受害者視若無睹，並從中獲利。
（中央社）美國聯邦檢察官22日表示，持有及營運Pornhub等成人娛樂網站的企業Aylo Holdings將支付180萬美元給美國政府，以解決一項關於這家公司與疑似性販運活動有關聯的調查。
路透社報導，根據一項緩起訴協議，美國聯邦檢察官在布魯克林的辦公室起訴總部位於加拿大蒙特婁的Aylo Holdings，罪名是從事涉及性販運收益的非法貨幣交易。
這次起訴源於Aylo Holdings的網站代管GirlsDoPorn.com和GirlsDoToys.com等色情網站的內容，這些網站的創作者和營運人2019年在加州因誘騙及脅迫年輕女子出現在色情影片中而被起訴，已有數人被定罪。
Aylo Holdings從GirlsDoPorn.com收取超過10萬美元，而這筆錢是網站營運人從性販運得來。Aylo Holdings原名為MindGeek，旗下還有YouPorn、Brazzers等網站。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，Aylo Holdings對政府指控從事涉及性販運收益的非法貨幣交易拒不認罪，但承認旗下網站張貼非法影片，並為此感到遺憾。
檢方說，除了支付180萬美元（約新台幣5600萬元）之外，Aylo Holdings也將付錢給影片遭上傳平台卻尚未獲得賠償的受害者。
根據協議，GirlsDoPorn.com提供給MindGeek的資訊意在表明影片中的女性均已同意，但MindGeek沒有獨立確認這一點。
持有Aylo Holdings的Ethical Capital Partners公司合夥人佛里曼（Solomon Friedman）昨天告訴路透社：「得知製作公司利用犯罪手段來生產內容，我們深感不安。」
檢方說，已發現數百名GirlsDoPorn.com性販運的受害者。
檢方：Aylo對受害者視若無睹，並從中獲利
根據《紐約時報》2019年報導，包括GirlsDoPorn.com在內的兩個色情網站與其員工，在聖地牙哥被控性交易和其他罪行，根據告訴內容，相關人士以欺騙和虛假承諾的方式，在網路討論版「Craigslist」誘騙回應模特兒徵選廣告的女性，參與影片拍攝，並謊稱他們身分會被保護，影片不會在線上發布。
當時，已有22名女性表示他們被騙而參與色情影片的拍攝。
而在本次事件中，《紐約時報》引述負責辦案的FBI紐約分部人員史密斯（James Smith），表示Pornhub的母公司Aylo是「出於獲利動機」，公司「對受欺騙和脅迫參與非法性活動的受害者視若無睹，並從中獲利。」
檢察官表示，已經確認數百人為GirlsDoPorn性販運行動的受害者。
（2022年時，FBI對GirlsDoPorn創辦人Michael Pratt的懸賞令，達到10萬美元）
東紐約地區的檢察官皮斯（Breon Peace）在聲明中指出，Aylo與檢察官的協議「追究了Pornhub母公司提供影像和接受犯罪行為者付款的責任……這不僅將對全球最大之一的線上內容發行商進行監管，確保公司合法行為，還將制定整個行業的安全和合規標準。」
2023年8月，原稱為MindGeek的成人網站母公司，改名為Aylo，這個旗下擁有Pornhub與眾多成人網站品牌的企業表示，新品牌代表「需要一個新的開始」，而這個字也沒有任何涵義。
多年來，曾叫做MindGeek的Aylo一直面臨嚴重的內容爭議，也曾因平台上存在兒童的色情影片而遭批評，Visa和Mastercard更由於這些「非法內容」，在2020年停止提供Pornhub線上付款服務。
新聞來源
- Pornhub母公司涉性販運獲利 挨罰5600萬元（中央社）
- Porn Producers Accused of Fooling Women Get Sex Trafficking Charges（New York Times）
- Pornhub’s Parent Company Admits to Profiting From Sex Trafficking（New York Times）
- Pornhub’s parent company is changing its name to total nonsense（Verge）
延伸閱讀
- 遭控促進兒童色情內容的傳播，Visa及萬事達卡終止對Pornhub母公司MindGeek提供廣告付款服務
- Pornhub遭Instagram永久刪除帳號，發聲明控訴成人產業長期遭受歧視與差別待遇
- 「問題不在色情，而在強暴」：《紐約時報》專欄揭露成人網站「Pornhub」醜陋面
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。