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2023/12/23,
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Pornhub母公司涉「性販運收益」遭罰180萬美元，檢方：對受害者視若無睹，並從中獲利

Pornhub母公司涉「性販運收益」遭罰180萬美元，檢方：對受害者視若無睹，並從中獲利
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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2019年，包括GirlsDoPorn在內的兩個色情網站，誘騙回應模特兒徵選廣告的女性參與色情影片拍攝，並謊稱他們身分會被保護，影片不會在線上發布。在本次事件中，FBI表示代管這兩個網站的Pornhub母公司Aylo「出於獲利動機」，對受欺騙和脅迫的受害者視若無睹，並從中獲利。

（中央社）美國聯邦檢察官22日表示，持有及營運Pornhub等成人娛樂網站的企業Aylo Holdings將支付180萬美元給美國政府，以解決一項關於這家公司與疑似性販運活動有關聯的調查。

路透社報導，根據一項緩起訴協議，美國聯邦檢察官在布魯克林的辦公室起訴總部位於加拿大蒙特婁的Aylo Holdings，罪名是從事涉及性販運收益的非法貨幣交易。

這次起訴源於Aylo Holdings的網站代管GirlsDoPorn.com和GirlsDoToys.com等色情網站的內容，這些網站的創作者和營運人2019年在加州因誘騙及脅迫年輕女子出現在色情影片中而被起訴，已有數人被定罪。

Aylo Holdings從GirlsDoPorn.com收取超過10萬美元，而這筆錢是網站營運人從性販運得來。Aylo Holdings原名為MindGeek，旗下還有YouPorn、Brazzers等網站。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Aylo Holdings對政府指控從事涉及性販運收益的非法貨幣交易拒不認罪，但承認旗下網站張貼非法影片，並為此感到遺憾。

檢方說，除了支付180萬美元（約新台幣5600萬元）之外，Aylo Holdings也將付錢給影片遭上傳平台卻尚未獲得賠償的受害者。

根據協議，GirlsDoPorn.com提供給MindGeek的資訊意在表明影片中的女性均已同意，但MindGeek沒有獨立確認這一點。

持有Aylo Holdings的Ethical Capital Partners公司合夥人佛里曼（Solomon Friedman）昨天告訴路透社：「得知製作公司利用犯罪手段來生產內容，我們深感不安。」

檢方說，已發現數百名GirlsDoPorn.com性販運的受害者。

檢方：Aylo對受害者視若無睹，並從中獲利

根據《紐約時報》2019年報導，包括GirlsDoPorn.com在內的兩個色情網站與其員工，在聖地牙哥被控性交易和其他罪行，根據告訴內容，相關人士以欺騙和虛假承諾的方式，在網路討論版「Craigslist」誘騙回應模特兒徵選廣告的女性，參與影片拍攝，並謊稱他們身分會被保護，影片不會在線上發布。

當時，已有22名女性表示他們被騙而參與色情影片的拍攝。

而在本次事件中，《紐約時報》引述負責辦案的FBI紐約分部人員史密斯（James Smith），表示Pornhub的母公司Aylo是「出於獲利動機」，公司「對受欺騙和脅迫參與非法性活動的受害者視若無睹，並從中獲利。」

檢察官表示，已經確認數百人為GirlsDoPorn性販運行動的受害者。

（2022年時，FBI對GirlsDoPorn創辦人Michael Pratt的懸賞令，達到10萬美元）

東紐約地區的檢察官皮斯（Breon Peace）在聲明中指出，Aylo與檢察官的協議「追究了Pornhub母公司提供影像和接受犯罪行為者付款的責任……這不僅將對全球最大之一的線上內容發行商進行監管，確保公司合法行為，還將制定整個行業的安全和合規標準。」

2023年8月，原稱為MindGeek的成人網站母公司，改名為Aylo，這個旗下擁有Pornhub與眾多成人網站品牌的企業表示，新品牌代表「需要一個新的開始」，而這個字也沒有任何涵義。

多年來，曾叫做MindGeek的Aylo一直面臨嚴重的內容爭議，也曾因平台上存在兒童的色情影片而遭批評，Visa和Mastercard更由於這些「非法內容」，在2020年停止提供Pornhub線上付款服務。

新聞來源

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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