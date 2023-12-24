整場總統政見發表會其實很聚焦，但侯友宜的表現可惜了，賴清德的策略可以簡稱為「三個這樣」

文：張子龍（日知文教協會秘書長）

首場總統政見發表會結束了，如果只用一句話來描述感想，我會說：「侯友宜，真是很可惜！」

第一可惜，在臺風。

賴清德最為穩健不說，柯文哲雖然不斷發出惱人的「嘖嘖」聲響，但終歸是他一貫的特色；反觀侯友宜（特別是第二輪，回應「塭仔圳重劃區」時）明明是一個展顯領導人魄力的好機會：對自己任內政績，既熟悉又自信，容不得他人有半點詆毀！

但最後結果，卻更像是脾氣火爆的孩子在鬧脾氣。

第二可惜，在口條。

賴清德沒有政見不說，柯文哲雖然說話時有氣無力，但是扳扳手指、數數政見口號，也是娓娓道來；反觀侯友宜（也是第二輪，談到「青年五好康」政策時）明明是一個展現政策誠意的好機會——在三位候選人之中，唯一一位深入青年政策的候選人。

但最終求好心切的結果，卻是其內容之豐富有誠意，卻與口齒之不清晰形成了極其鮮明的對比。

第三可惜，在議題設定。

從賴柯支持者的角度來看，賴清德是砲火猛烈壓著侯柯兩個人打，柯文哲是無視藍綠惡鬥認真談論政策，反觀侯友宜呢？要砲火沒砲火，要政策卻又講不清楚妥妥墊底——但本來不用是這個樣子的。

整場發表會，其實很聚焦

從架構上看，賴柯看似雞同鴨講，但其實都沒有超出侯友宜設定的架構：第一輪反專制、反貪腐、反台獨；第二輪談居住政策，第三輪則談能源政策。

以此為主軸，就會發現，整場發表會其實很聚焦。

「反專制、反貪腐、反台獨」柯文哲也都同意，只是用詞不同：反專制是聯合政府，反貪腐是財政紀律、文官制度和司法改革，反台獨是台灣自主、兩岸和平——這是柯文哲第一輪和第二輪發言，第三輪，他也回去談論居住政策，可以說是一模一樣。

至於賴清德呢？第一輪打侯柯親中，第二輪打侯柯也貪腐，第三輪打侯柯政策執行力不足。這其實都沒超出侯友宜的議題設定——打侯柯親中當然是回擊台獨，打侯柯也貪腐是回擊貪腐，最後是雖然自己沒政見，但也要拖對方下水：你們不會做更好！

也就是，否認和比爛。

這也是賴清德整場發表會貫徹的策略，可以簡稱為「三個這樣」：不是這樣，只能這樣，都是這樣。

Photo Credit: 中央社

你們說民進黨貪腐？沒有啊，不是這樣，不都查無不法？就算有，那也只能這樣，沒有哪一個組織是完美的，總是有害群之馬！而且更何況，你們不也都是這樣——我老家有爭議？你們的凱旋苑和農地停車場也有啊；我們民進黨有貪腐？你們的樁腳和同黨人士也有黑道和堂口，市府公務員也貪污啊。

總而言之，要不我沒問題，要不你們也有問題！

於是，說到這裡，這場發表會的焦點，其實就是一個問題：「你認不認為現在的政府，有問題？」

你認不認為現在的政府有問題？

如果你認為現在的政府，沒有任何問題，或是換成侯柯，也解決不了這些問題（甚至還多了親中的疑慮）那麼你或許可以接受賴清德的這套辯解之詞。

而如果，你認為確實有問題，那麼我們就可以來看，侯友宜提到的問題（專制、貪腐、台獨、居住正義、能源議題）該怎麼解決？是他的新特偵組、以「侯康貸款」為首的青年五好康、以「重啟核四」為核心的五大能源政策主張？還是柯文哲的聯合政府、財政紀律、社會正義？

前者豐富，卻可能淪為瑣碎；後者全面，卻可能淪為空話。這都是下一輪政見發表會，他們須要克服改進的部分——但怎麼都比，只想守成擺爛的好。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航