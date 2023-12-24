整場總統政見發表會其實很聚焦，但侯友宜的表現可惜了，賴清德的策略可以簡稱為「三個這樣」
我們想讓你知道的是
在第一場2024總統大選的政見發表會裡，從賴柯支持者角度來看，賴清德是砲火猛烈壓著侯柯兩個人打，柯文哲是無視藍綠惡鬥認真談論政策。反觀侯友宜呢？要砲火沒砲火，要政策卻又講不清楚妥妥墊底——但本來不用是這個樣子的。
文：張子龍（日知文教協會秘書長）
首場總統政見發表會結束了，如果只用一句話來描述感想，我會說：「侯友宜，真是很可惜！」
第一可惜，在臺風。
賴清德最為穩健不說，柯文哲雖然不斷發出惱人的「嘖嘖」聲響，但終歸是他一貫的特色；反觀侯友宜（特別是第二輪，回應「塭仔圳重劃區」時）明明是一個展顯領導人魄力的好機會：對自己任內政績，既熟悉又自信，容不得他人有半點詆毀！
但最後結果，卻更像是脾氣火爆的孩子在鬧脾氣。
第二可惜，在口條。
賴清德沒有政見不說，柯文哲雖然說話時有氣無力，但是扳扳手指、數數政見口號，也是娓娓道來；反觀侯友宜（也是第二輪，談到「青年五好康」政策時）明明是一個展現政策誠意的好機會——在三位候選人之中，唯一一位深入青年政策的候選人。
但最終求好心切的結果，卻是其內容之豐富有誠意，卻與口齒之不清晰形成了極其鮮明的對比。
第三可惜，在議題設定。
從賴柯支持者的角度來看，賴清德是砲火猛烈壓著侯柯兩個人打，柯文哲是無視藍綠惡鬥認真談論政策，反觀侯友宜呢？要砲火沒砲火，要政策卻又講不清楚妥妥墊底——但本來不用是這個樣子的。
整場發表會，其實很聚焦
從架構上看，賴柯看似雞同鴨講，但其實都沒有超出侯友宜設定的架構：第一輪反專制、反貪腐、反台獨；第二輪談居住政策，第三輪則談能源政策。
以此為主軸，就會發現，整場發表會其實很聚焦。
「反專制、反貪腐、反台獨」柯文哲也都同意，只是用詞不同：反專制是聯合政府，反貪腐是財政紀律、文官制度和司法改革，反台獨是台灣自主、兩岸和平——這是柯文哲第一輪和第二輪發言，第三輪，他也回去談論居住政策，可以說是一模一樣。
至於賴清德呢？第一輪打侯柯親中，第二輪打侯柯也貪腐，第三輪打侯柯政策執行力不足。這其實都沒超出侯友宜的議題設定——打侯柯親中當然是回擊台獨，打侯柯也貪腐是回擊貪腐，最後是雖然自己沒政見，但也要拖對方下水：你們不會做更好！
也就是，否認和比爛。
這也是賴清德整場發表會貫徹的策略，可以簡稱為「三個這樣」：不是這樣，只能這樣，都是這樣。
你們說民進黨貪腐？沒有啊，不是這樣，不都查無不法？就算有，那也只能這樣，沒有哪一個組織是完美的，總是有害群之馬！而且更何況，你們不也都是這樣——我老家有爭議？你們的凱旋苑和農地停車場也有啊；我們民進黨有貪腐？你們的樁腳和同黨人士也有黑道和堂口，市府公務員也貪污啊。
總而言之，要不我沒問題，要不你們也有問題！
於是，說到這裡，這場發表會的焦點，其實就是一個問題：「你認不認為現在的政府，有問題？」
你認不認為現在的政府有問題？
如果你認為現在的政府，沒有任何問題，或是換成侯柯，也解決不了這些問題（甚至還多了親中的疑慮）那麼你或許可以接受賴清德的這套辯解之詞。
而如果，你認為確實有問題，那麼我們就可以來看，侯友宜提到的問題（專制、貪腐、台獨、居住正義、能源議題）該怎麼解決？是他的新特偵組、以「侯康貸款」為首的青年五好康、以「重啟核四」為核心的五大能源政策主張？還是柯文哲的聯合政府、財政紀律、社會正義？
前者豐富，卻可能淪為瑣碎；後者全面，卻可能淪為空話。這都是下一輪政見發表會，他們須要克服改進的部分——但怎麼都比，只想守成擺爛的好。
延伸閱讀
- 2024副總統政見發表會：分析各陣營輔助互補策略，變成「辯論會」是正確的戰術嗎？
- 2024副總統政見發表會：藍白批台電中油虧損、個資保護原地踏步，相關部會回應
- 聽聽候選人們說什麼：2024總統副總統政見發表會、電視辯論會，重點時間一次看
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
總有一套屬於你的字型 專注細節，文鼎打造全方位的字體服務
我們想讓你知道的是
長久以來專職字型設計的文鼎，從交通指標、廣告海報、產品包裝、雜誌書籍，到網路社群等視覺觸發感受，為設計中的重要元素，淬煉出不同的面向。
百變字體
如同電影拍攝，不同的主題、不同的走向、不同的劇情，需要搭配不同的元素，而在文鼎字型，總有一套屬於你的字型，從標題指示、內文閱讀、吸睛裝飾、溫度手寫、雋永書法等，一應俱全。
超過一千五百套支援中文、日文、英文、韓文等且不斷擴充的字體庫，可根據需求選擇最適合的產品，符合各種場景下的設計需求。
多元使用
除了傳統的授權以及客製字型委託，「租字體」是由文鼎提供另一種以輕鬆簡易並同時擁有實惠價格的字體使用方式，透過iFontCloud雲字庫服務，將字型經由雲端下載至電腦上使用，隨時隨地都能輕鬆地、便利地使用字體;彈性的租賃選擇，從單套到數百套字體;一年到多年使用期間;從學生、企業到專業設計師等不同身份，皆能找到合適的方案。
手機平板也可用
除了桌上型電腦應用外，由於iOS系統內的字體使用有限，透過文鼎「Fonts Fun – 字字不倦」 App，不論是會議簡報、作業筆記、抑或是限時動態、社群圖文祝福等，都可以有多達60種的中文字體，包含免費跟付費都有，讓你依照不同的主題去套用，盡情表達情感
Fonts Fun下載：https://reurl.cc/1GrdzD
在這個快節奏的時代裡，我們是否忽略了文字的力量?
同樣的字體，為什麼有不同的感受?
從交通指標、廣告海報、產品包裝、雜誌書籍，到網路社群等，字型不斷在生活中出現，透過視覺觸發感受，進而影響行為。
而長久以來專職字型設計的文鼎，為設計中的重要元素，淬煉出不同的面向。
更多關於iFontCloud: https://bit.ly/41gcSpW
本文章內容由「文鼎字型」提供。