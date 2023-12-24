民調：英國選民下屆選舉將大規模「策略性投票」，保守黨恐吞下百年來最慘敗仗

文：Taylor Mei

近期的統計結果顯示，廣泛的「策略性投票」（tatctical voting）戰術，可能讓英國保守黨面臨這一個多世紀以來最糟的選舉結果。今（2023）年9月，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）所屬的保守黨在民意調查中，落後身為在野黨的英國工黨18個百分點。這意味著與2019年相比，保守黨可以拿到的國會席次將從365席，減少至159席。

避免「更爛的蘋果」執政，選民這樣做

國際市場研究公司「益普索市場研究」（Ipsos）政治研究主任史金納（Gideon Skinner）指出，在地區選舉結束後，策略性投票已經成為英國政治中的關鍵問題。「大家現在還沒有進到『選舉模式』，所以民眾心中想選的人和政黨都還沒有成型，但可以看出保守黨是選民最希望避免當選的黨。」他說。

Ipsos於今年5月的政治監測，約有三分之一（34％）的英國人表示，為了避免另一政黨當選，下一次大選他們「可能或很可能」會投給心中第一順位外的選項。

五分之一（18％）的民眾則表示，他們有很高的機率會這樣做。該公司統計也指出，在決定採取策略性投票的選民中，有三分之二（67％）的人表示，他們希望下次選舉可以透過這種投票方法，避免讓保守派當選。而工黨、自由民主黨及蘇格蘭民族黨等其他政黨，在比率上則分別獲得22％、6％及4％的結果。

策略性投票反讓保守黨席位失守？

這次的調查指出，保守黨可能從原本的365席降至159席，甚至更少。據英國《獨立報》（Independent）報導，新的統計結果出爐，顯示策略性投票將再讓保守黨失去35個席次，變成僅有124席，可謂創下歷史新低。因這個數字遠低於1906年的156席次，以及先前1997年的165席次。

有「民調大師」之稱的蘇格蘭斯克萊德大學（UoS）政治學教授科提斯（John Curtice）表示，保守黨現在在國會幾乎已可說是全軍覆沒，而選民採策略性投票，則將為在野的工黨帶來比1997年前工黨黨魁、英國前首相布萊爾（Tony Blair）更全面性的勝利。

「有18個百分點的領先，基本上就已經玩完了，我們現在就只是在想這個（保守黨）可能會輸得多慘，就像1997年發生的一樣。」科提斯說。

保守黨「前途黯淡」，蘇納克可以做什麼扭轉？

民眾選擇策略性投票，對下一次的大選的影響不可小覷。因從現階段的大選調查結果顯示，若英格蘭及威爾斯綠黨，以及自由民主黨的支持者也轉向支持工黨，工黨很有可能再獲得26席，讓他們在國會的席次增加至440席。

據《獨立報》另一報導指出，面對對保守黨不利的局勢，蘇納克或許還有約一年或更多的時間來扭轉，因為無論是民調還是選民的想法都會不斷改變。若蘇納克政府有機會改善英國國內的經濟，或許就有機會可以縮小與工黨間的落差，但這就目前的情況來看不見得是件容易的事。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航