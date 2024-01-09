《權力與進步》：正如辦公軟體使白領工作自動化，機器人技術也迅速讓藍領工作消失

文：戴倫．艾塞默魯（Daron Acemoglu）、賽門．強森（Simon Johnson）

不利的再造

產業集中度的提高、經濟租共享的衰退，是對1950與1960年代主張共享繁榮模式開出的第一槍，但光憑這兩點，還不足以造成我們今日所目睹的巨大轉變。另一個重要的影響因素在於，科技發展也開始走向不利於勞工的方向。這正是數位科技堂堂入場、開始大作文章的時刻。

在1980年代，傅利曼理論鼓勵企業採取一切必要手段來增加獲利的理念，得到企業界的熱烈支持；高層薪酬以股票選擇權的形式出現之後，對這種趨勢更是推波助瀾。在此同時，企業高層文化也開始轉變。當時美國企業界的一項大事，是來自以高效率著稱的日本製造商的強大競爭，首先發生在消費電子產品，後來延燒至汽車製造業。美國企業高層對此備感壓力，覺得必須有所回應。

在1950與1960年代，對自動化與新職務的投資大致達到平衡，因此勞工的勞動邊際生產力提升，製造業的勞動份額基本維持不變，從1950年代到1980年代初期還能保持在約70%的水準。但到了1980年代，許多美國經理人開始將勞工看成是成本而非資源，而為了抵抗外國的競爭，就得削減成本，也就是用自動化來減少生產過程中的勞動力。

自動化雖然能夠增加每位勞工的產出，卻會讓勞工邊緣化，而使勞動邊際生產力受限、甚至是降低。一旦這種情況的規模來到一定程度，對勞工的需求就會減少，而薪資成長也會趨緩。

為了減少勞動成本，美國企業需要找出新的願景及新的技術；前者來自商學院，後者來自當時剛萌芽的科技業。麥克．韓默（Michael Hammer）與詹姆士． 錢辟（James Champy）在1993年合著的《企業再造：企業革命宣言》（Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution），就對降低成本的概念提出精闢的見解。他們認為美國企業的效率低落，主要原因在於有太多中階管理人員與白領階層。他們主張，美國應該進行企業再造，才能增加競爭力，而再造的工具來自於新的軟體。

持平地說，韓默與錢辟雖然強調再造不只是自動化，但他們也認為，如果能更有效地使用軟體，就能取消許多不需要技術的職務：「許多舊的、例行性的工作會遭到淘汰或自動化。如果說舊的模式就是讓簡單的人做簡單的工作，那麼新的模式就是要讓聰明的人做複雜的工作。於是，進入勞動市場的門檻變高了。在經過再造的企業環境裡，幾乎找不到太多簡單、固定與非技術性工作了。」實際上，做著複雜工作的聰明勞工多半都有大學或研究生學歷，在企業再造過後，沒讀過大學的勞工幾乎找不到高薪的工作。

推廣這種新興願景的大祭司，來自新興的管理顧問領域。在1950年代還沒有「管理顧問」這個領域，是到了要「更善用」數位技術來再造企業的時候，才讓這個領域發展蓬勃。像是麥肯錫（McKinsey）和勤業（Arthur Andersen）這些重要的管理顧問公司，也與商學院同聲一氣，推動削減成本。舌燦蓮花的管理專家不斷宣揚這些理念，勞工也愈來愈無力阻攔。

就像傅利曼理論一樣，《企業再造》也只是明確講出一些當時已經實踐的想法與實務。在該著作出版時，有幾間美國大企業已經靠著使用軟體工具而裁減人力，或是擴大企業規模卻無須雇用新員工。1971年，IBM就大張旗鼓地宣傳自家推出的「文書處理器」（wordprocessing machines），能讓管理者提高生產力，將各種辦公工作自動化。

1981年，IBM推出第一款標準化的個人電腦，增加一系列新功能，又迅速開發出各種新軟體程式，讓包括管理與後台功能在內的文書工作自動化。早在1980年，韓默就已經預期到日後「辦公自動化」將會更為廣泛：

辦公自動化只是善用新的軟硬體所創造出來的一種可能，能將這些年來的資料處理加以延伸更新。像是用分散式處理（distributed processing） 來取代傳統郵件、用擷取源資料來取代重新打字、運用使用者導向的系統，都使「辦公自動化」超越傳統應用，能讓辦公室裡的所有部門共同受益。

大約同一時間，全錄（Xerox）的一位副總裁也預測：「我們可能正見證一場後工業革命的百花齊放，各種例行工作就像十九世紀的重型機械工作一樣，正走向自動化。」其他評論家對於這種發展則比較憂心忡忡，但依然期待「從收集訊息到傳播訊息，各階段的資訊處理都能實現自動化」。

至於從1980年代對工廠與辦公室勞工的訪談內容看來，他們面對新的數位科技則是感到焦慮。一位勞工就說：「我們不知道未來會發生什麼事。現代科技在接手我們的工作，我們還能做些什麼？」正如曾獲諾貝爾獎的經濟學家瓦西利．里昂提夫在1983年曾表示，他對早期科技的進展十分憂慮，害怕人類勞工將會步上過去馬匹的後塵，在現代生產製造過程中根本無關緊要。

這些預期不能說完全沒道理。一項某大型銀行引進新電腦軟體的個案研究發現，由於在1980年代與1990年代初期引進新科技，讓負責處理支票的員工人數大幅減少。同一時間，許多產業的後台工作也以同樣快的速度遭到自動化。

隨著新科技的傳播，許多相對高薪的職業也開始變少。在1970年，大約有33%的美國女性從事薪水不錯的文書工作，但在接下來六十年間，這個數字持續下滑，現在只剩19%。一項近期研究指出，自動化趨勢正是導致中低技術文書工作薪資停滯、甚至下滑的一大原因。