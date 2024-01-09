《權力與進步》：「通用AI」雖然能夠辨識模式、做出預測，但掌握不到許多人類技能的本質

文：戴倫．艾塞默魯（Daron Acemoglu）、賽門．強森（Simon Johnson）

「通用AI」的幻覺

目前AI的發展路線是以圖靈的主張為圭臬，追求的就是通用、達到人類水準的智能。儘管GPT-3與推薦系統（recommendation system）已有長足的進展，但就目前由人類處理的許多決策而言，要想憑著目前的AI路線來破解人類智能，甚至光是達到極高水準的生產效率，都還言之過早。

在人類認知上與社交及情境層面有關的任務，對於機器智能來說仍然會是巨大的挑戰。如果我們仔細看看人們目前現有的成就，就會發現把人類擅長的事情全都交給機器處理會有多困難。

舉例來說，AI最為人樂道的成功案例之一，是第一章曾談過的AlphaZero西洋棋程式，有人甚至認為AlphaZero具有「創意」，因為它能夠下出人類西洋棋大師未曾見過或想像的棋路。然而，這還稱不上真正的智能。首先，AlphaZero的用途非常局限，只能用來下西洋棋這樣的遊戲，一旦超出這個範圍，就算只是簡單的算術或是需要更多社交互動，AlphaZero都無力處理。

更麻煩的是，目前還沒有辦法調整AlphaZero的架構，讓它做到許多人類覺得很簡單的事，像是找出相似之處、玩一些規則不那麼嚴格的遊戲，又或是學習某種語言，而這些事每年都有幾百萬個一歲小孩能夠做得又快又好。

此外，AlphaZero的西洋棋智能其實也非常局限，雖然常常能夠走出既符合規定、又叫人讚嘆的棋路，但這種「創意」的性質卻不像人類常常會做出的那種「創造性活動」（能夠在各種非結構性的不同環境當中做比較，或是對各種全新的問題找出解決辦法）。

就算是GPT-3，已經比AlphaZero更通用、效能也更令人讚嘆，但依然有其局限，只能完成曾受過預先訓練的任務，而且也不具備判斷力，所以一旦碰上矛盾或不尋常的指示，就可能被難倒。更麻煩的一點在於，這項技術並不具備人類的社交或情境智能元素，因此執行任務時，GPT-3無法判斷情境的脈絡，或從中推論因果關係。這套程式有時就連很簡單的指令也會出現誤判，難以對不斷變化或全新的環境做出充分的回應。

事實上，從這些討論還讓我們看到一個更大的問題：統計方法雖然能夠辨識模式、做出預測，但掌握不到許多人類技能的本質。首先，由於所謂確切的情境難以定義與編碼，也就很難應對情境的資訊。

統計方法長期以來還有另一項問題，稱為「過度配適」（overfitting），一般指的是為了想要精確呈現實證上的關係，結果在統計過程參考太多的參數。令人擔心的地方在於，一旦出現過度配適，統計模型會把資料當中其實無關的部分也納入計算，於是所做的預測或結論都出現失準。

統計學設計出很多方式來避免出現過度配適，像是研發演算法時先用另一份樣本，而不是最後真正要應用演算法的樣本。儘管如此，過度配適仍然是統計上的一大難題，因為它與目前AI路線的缺點直接相關：對於正要建立模型的現象，缺乏一套真正的理論。

想要解釋這個問題，就必須先針對最後應用的目標，了解有哪些不相關、不是長久存在的特徵，從中對過度配適的問題進行更廣泛的認識。讓我們以「區分狼和哈士奇」這項任務為例。對人類來說，區分哪隻是狼、哪隻是哈士奇並不難，但這項任務對AI來說卻很困難。

後來有某些演算法似乎表現得很不錯，但後來發現這是因為過度配適：如果背景是都市，像是有平整的草皮、消防栓，AI就會判斷為哈士奇；如果背景是雪山那樣的自然情境，AI則會判斷是狼。

但這兩種配對方式根本是不相關的特徵，原因有二：首先，人類不是用這樣的背景因素來定義或分辨動物；第二，隨著氣候暖化，狼的棲地可能會改變，因此程式需要能在不同環境中辨別狼隻。換言之，正因為「背景」並非狼的決定性特徵，所以一旦周遭世界或環境改變，這種判斷方式就會導致錯誤的預測。

對於機器智能來說，過度配適特別麻煩，因為那會讓人誤以為機器的表現十分出色，但其實錯誤百出。舉例來說，雖然「溫度」與「各國每人平均GDP」這兩個變數在統計上相關，但並不代表氣候會對經濟發展造成巨大影響，原因可能只是在某段特定的歷史中，歐洲殖民主義對於不同氣候的不同地區有了不同的影響。但如果沒有一套正確的理論，就很容易誤把「因果」與「相關」混為一談，而機器學習就常常出現這種情況。

在一種情況下，演算法過度配適的影響還會更為嚴重，那就是在社交情境中，人類會不斷對新資訊做出回應。在這種時候，整個需要判斷的情境會不斷因為人的反應而改變，甚至這種改變正是因為有人參考了演算法的資訊。

讓我們舉個經濟上的例子。當某人想要應徵某個職缺，這時演算法可能會以職缺遠遠少於應徵人數，判斷此人的決定是錯誤的並加以糾正。而不管先前曾用怎樣的方式來消除過度配適的問題（例如區別培訓用與測試用的樣本資料庫），問題還是可能存在（例如兩個樣本資料庫都屬於還有諸多職缺的情形）。

此外，正因為這是個社交情境，所有人都會不斷依據現有證據做出回應，所以未來的情境很有可能還會改變。舉例來說，由於太多人被演算法鼓勵去申請某個職缺，會讓申請應徵的人數超過職缺數目，那麼這個職缺就不再是個理想的選擇了。要是機器智能無法從這種情境與社交層面來了解人類的認知、掌握人類行為會如何動態調整，就會不斷碰上過度配適的問題。