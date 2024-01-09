《權力與進步》：「通用AI」雖然能夠辨識模式、做出預測，但掌握不到許多人類技能的本質
我們想讓你知道的是
就算是GPT-3，已經比AlphaZero更通用、效能也更令人讚嘆，但依然有其局限，只能完成曾受過預先訓練的任務，而且也不具備判斷力，所以一旦碰上矛盾或不尋常的指示，就可能被難倒。更麻煩的一點在於，這項技術並不具備人類的社交或情境智能元素，因此執行任務時，GPT-3無法判斷情境的脈絡，或從中推論因果關係。這套程式有時就連很簡單的指令也會出現誤判，難以對不斷變化或全新的環境做出充分的回應。
文：戴倫．艾塞默魯（Daron Acemoglu）、賽門．強森（Simon Johnson）
「通用AI」的幻覺
目前AI的發展路線是以圖靈的主張為圭臬，追求的就是通用、達到人類水準的智能。儘管GPT-3與推薦系統（recommendation system）已有長足的進展，但就目前由人類處理的許多決策而言，要想憑著目前的AI路線來破解人類智能，甚至光是達到極高水準的生產效率，都還言之過早。
在人類認知上與社交及情境層面有關的任務，對於機器智能來說仍然會是巨大的挑戰。如果我們仔細看看人們目前現有的成就，就會發現把人類擅長的事情全都交給機器處理會有多困難。
舉例來說，AI最為人樂道的成功案例之一，是第一章曾談過的AlphaZero西洋棋程式，有人甚至認為AlphaZero具有「創意」，因為它能夠下出人類西洋棋大師未曾見過或想像的棋路。然而，這還稱不上真正的智能。首先，AlphaZero的用途非常局限，只能用來下西洋棋這樣的遊戲，一旦超出這個範圍，就算只是簡單的算術或是需要更多社交互動，AlphaZero都無力處理。
更麻煩的是，目前還沒有辦法調整AlphaZero的架構，讓它做到許多人類覺得很簡單的事，像是找出相似之處、玩一些規則不那麼嚴格的遊戲，又或是學習某種語言，而這些事每年都有幾百萬個一歲小孩能夠做得又快又好。
此外，AlphaZero的西洋棋智能其實也非常局限，雖然常常能夠走出既符合規定、又叫人讚嘆的棋路，但這種「創意」的性質卻不像人類常常會做出的那種「創造性活動」（能夠在各種非結構性的不同環境當中做比較，或是對各種全新的問題找出解決辦法）。
就算是GPT-3，已經比AlphaZero更通用、效能也更令人讚嘆，但依然有其局限，只能完成曾受過預先訓練的任務，而且也不具備判斷力，所以一旦碰上矛盾或不尋常的指示，就可能被難倒。更麻煩的一點在於，這項技術並不具備人類的社交或情境智能元素，因此執行任務時，GPT-3無法判斷情境的脈絡，或從中推論因果關係。這套程式有時就連很簡單的指令也會出現誤判，難以對不斷變化或全新的環境做出充分的回應。
事實上，從這些討論還讓我們看到一個更大的問題：統計方法雖然能夠辨識模式、做出預測，但掌握不到許多人類技能的本質。首先，由於所謂確切的情境難以定義與編碼，也就很難應對情境的資訊。
統計方法長期以來還有另一項問題，稱為「過度配適」（overfitting），一般指的是為了想要精確呈現實證上的關係，結果在統計過程參考太多的參數。令人擔心的地方在於，一旦出現過度配適，統計模型會把資料當中其實無關的部分也納入計算，於是所做的預測或結論都出現失準。
統計學設計出很多方式來避免出現過度配適，像是研發演算法時先用另一份樣本，而不是最後真正要應用演算法的樣本。儘管如此，過度配適仍然是統計上的一大難題，因為它與目前AI路線的缺點直接相關：對於正要建立模型的現象，缺乏一套真正的理論。
想要解釋這個問題，就必須先針對最後應用的目標，了解有哪些不相關、不是長久存在的特徵，從中對過度配適的問題進行更廣泛的認識。讓我們以「區分狼和哈士奇」這項任務為例。對人類來說，區分哪隻是狼、哪隻是哈士奇並不難，但這項任務對AI來說卻很困難。
後來有某些演算法似乎表現得很不錯，但後來發現這是因為過度配適：如果背景是都市，像是有平整的草皮、消防栓，AI就會判斷為哈士奇；如果背景是雪山那樣的自然情境，AI則會判斷是狼。
但這兩種配對方式根本是不相關的特徵，原因有二：首先，人類不是用這樣的背景因素來定義或分辨動物；第二，隨著氣候暖化，狼的棲地可能會改變，因此程式需要能在不同環境中辨別狼隻。換言之，正因為「背景」並非狼的決定性特徵，所以一旦周遭世界或環境改變，這種判斷方式就會導致錯誤的預測。
對於機器智能來說，過度配適特別麻煩，因為那會讓人誤以為機器的表現十分出色，但其實錯誤百出。舉例來說，雖然「溫度」與「各國每人平均GDP」這兩個變數在統計上相關，但並不代表氣候會對經濟發展造成巨大影響，原因可能只是在某段特定的歷史中，歐洲殖民主義對於不同氣候的不同地區有了不同的影響。但如果沒有一套正確的理論，就很容易誤把「因果」與「相關」混為一談，而機器學習就常常出現這種情況。
在一種情況下，演算法過度配適的影響還會更為嚴重，那就是在社交情境中，人類會不斷對新資訊做出回應。在這種時候，整個需要判斷的情境會不斷因為人的反應而改變，甚至這種改變正是因為有人參考了演算法的資訊。
讓我們舉個經濟上的例子。當某人想要應徵某個職缺，這時演算法可能會以職缺遠遠少於應徵人數，判斷此人的決定是錯誤的並加以糾正。而不管先前曾用怎樣的方式來消除過度配適的問題（例如區別培訓用與測試用的樣本資料庫），問題還是可能存在（例如兩個樣本資料庫都屬於還有諸多職缺的情形）。
此外，正因為這是個社交情境，所有人都會不斷依據現有證據做出回應，所以未來的情境很有可能還會改變。舉例來說，由於太多人被演算法鼓勵去申請某個職缺，會讓申請應徵的人數超過職缺數目，那麼這個職缺就不再是個理想的選擇了。要是機器智能無法從這種情境與社交層面來了解人類的認知、掌握人類行為會如何動態調整，就會不斷碰上過度配適的問題。
Tags：
基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
我們想讓你知道的是
電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。