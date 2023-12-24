紅海危機：商船被迫改道好望角，非洲港口官僚問題、設施不良成隱憂，德國海運公司開徵「附加費」
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因應紅海危機，原本行經蘇伊士運河的商船，正改道行經南非好望角，避免受到葉門青年運動的海上攻擊威脅。然而，南非主要港口都名列全球最糟的港口之中，其他港口可能無法承載未來幾週的交通量。德國最大航運公司赫伯羅德因所有商船被迫改道好望角，決定自明年起開徵附加費。
數以百計商船改道南非好望角
（中央社）為避免被武裝組織青年運動在紅海發動的攻擊波及，數以百計的商船改道南非好望角，但非洲港口又有官僚、擁擠及設施不良等問題，迫使商船面臨該往何處加油或補給的難題。
《路透社》報導，儘管航程將會增加10到14天，數以百計的商船正改道行經非洲南端，以逃避武裝組織葉門青年運動（Yemeni Houthis）發動的無人機及飛彈攻擊。這些攻擊行為已推升油價及貨運價格。這些受伊朗支持武裝分子發動的攻擊，已打亂行經蘇伊士運河的國際貿易。這是歐洲和亞洲之間最短的水路，約占全球六分之一的航運交通量。
根據世界銀行（World Bank）今（2023）年5月發布的資料，南非主要港口都名列全球最糟的港口之中，包括德班港（Port of Durban）、開普敦港（Port of Cape Town）及恩庫拉港（Port of Ngqura）。
物流及供應鏈顧問蘭西奧尼（Alessio Lencioni）告訴《路透社》：「即使是德班港目前的狀態，它仍然是非洲最先進、最大的港口，因此對改道非洲的商船來說，不論是停泊或補給，選擇都很有限。」
蘭西奧尼還說，非洲其他沿著好望角路線的大型深水港，例如肯亞蒙巴薩（Mombasa）、坦尚尼亞三蘭港（Dar es Salaam），其設備都不足以應付預計未來幾週將出現的交通量。
馬士基航運公司（Maersk）表示，改道好望角的商船將盡可能在出發地或目的地加油。一名發言人指出，若在航行途中有加油需求，將視個別情況決定在哪裡進行，納米比亞的鯨灣（Walvis Bay）或模里西斯的路易港（Port Louis）將是首選。
另外，官僚也是另一個隱憂，今年9月，南非國稅局在阿爾戈亞灣（Algoa Bay）因懷疑5艘加油的船隻違反海關及關稅法而扣押這些船隻。英國石油化學公司（BP）、跨國大宗商品貿易商托克集團（Trafigura）、摩科瑞能源集團（Mercuria）等企業都因仍在等待審計結果，暫停運作。
南非自2016年允許在阿爾戈亞灣進行海上船對船加油以來，燃油量及使用的船隻量都隨之遽增。
大宗商品數據分析機構Kpler市場分析師阿祖齊（Younes Azzouzi）指出，由於與武裝組織青年運動相關的危機帶來燃料補給需求，「預計南非12月的燃油進口量將創下新高」。
貨輪遭葉門青年組織攻擊，德海運公司開徵「附加費」
（中央社）德國航運巨擘赫伯羅德的貨輪在紅海遭葉門叛軍攻擊，旗下所有商船被迫改道好望角，為因應上升的成本明年起將開徵附加費。
德國最大航運公司赫伯羅德（Hapag-Lloyd）旗下的「賈斯拉快輪」（Al Jasrah），15日在紅海遭葉門叛軍「青年運動」發射的無人機襲擊，幸好沒擊中機艙和船身，船上的20多人無人傷亡，只有貨櫃上方起火，火勢很快就撲滅。
從紅海經蘇伊士運河到地中海是亞洲和歐洲之間最短的運輸路徑，事件發生後赫伯羅德立即叫停紅海航線，改道非洲南端的好望角，對歐亞物流帶來衝擊。
為因應成本上升，赫伯羅德22日宣布明（2024）年1月1日起將對亞洲往返埃及、沙烏地阿拉伯等紅海地區的航運收取附加費，高低根據航線和貨櫃大小，每只貨櫃250美元至1000美元不等。1月22日起，附加費將擴大到往返印度、中東和北美的航運。
赫伯羅德發言人郝普特（Nils Haupt）表示，自從叛軍發動攻擊以來，穿越紅海就過於危險，對民用貨輪進行恐怖攻擊十分不尋常，但過去幾天幾乎每天發生。
貨輪繞行好望角需要更多時間，郝普特接受柏林《日日新聞報》（Die Tageszeitung）訪問時舉例說，從新加坡出海經紅海、蘇伊士運河到東地中海過去只要13天，現在要31天，如果目標是紐約也比過去多6天。
郝普特指出，貨輪沒有能力防禦無人機或武器的攻擊，「船上唯一的武器是緊急逃生用的斧頭」，盼各國組成聯盟保護紅海航線免受襲擊。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺
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