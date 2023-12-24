信義誠品今晚熄燈：24小時書店是誠品的精神象徵，將「終老在松菸」

（中央社）18年來吸引近2億人次造訪的信義誠品今（24）日晚間正式熄燈，24小時書店也將三度傳承，由松菸店接棒，象徵閱讀燈火永不熄滅；誠品除了期望「24小時書店終老在松菸」，今（2023）年也首度在中南部與海外店嘗試單日不打烊。

「全球最大繁體中文書店」信義誠品因租約到期，將於今天晚間10時30分正式熄燈。誠品統計，自10月19日宣布平安夜閉幕起，週末單日進店人潮就超過5萬人次，且週週創新高，12月16日單日更達5.3萬人次，熱鬧程度超越跨年夜。

誠品指出，信義店留言牆早被寫滿，許多人分享學生成長時期流連信義店，或是與父母同來的記憶，不只顧客，也有逾2千名員工用青春見證信義店18年來的歷史。

誠品董事長吳旻潔預計在下午3時於3樓書店一覽讀者留言，晚間10時會與誠品團隊和讀者熄燈倒數，並邀請讀者在1月20日於松菸24小時書店相會。

24小時書店是誠品的精神象徵，信義誠品的房東統一集團收回租約後，打算自行開設百貨Dream Plaza，規劃引進星巴克台灣首間旗艦店，並考慮部分適合的櫃位都24小時營運，形同向誠品書店不打烊的營運模式看齊。

吳旻潔曾表示，「只要誠品存在這個時空，一定會讓台灣擁有一家24小時書店，這是對台灣土地、社會的重要承諾。」誠品24小時書店經歷三度轉移，仍堅持燈火不滅。

誠品第一代24小時書店位於「起家厝」敦南店，1999年啟動全球首間24小時不打烊的書店，不只是台北重要地標，也是許多外國旅客必訪景點；之後因都更重建，敦南誠品於2020年5月31日吹熄燈號，成為讀者心裡「永遠缺少的一塊拼圖」。

誠品信義店3樓在2020年5月29日接棒24小時書店，還加入24小時全台最大誠品音樂館、生鮮超市，以及凌晨1時前可微醺閱讀、佐以麵包、牛肉麵、小籠包的咖啡館。

然而，因房東統一集團規劃收回原址自行打造新百貨，誠品宣布由松菸店於1月20日接續使命，改裝後圖書總量體擴大3倍，相當於敦南店規模，主題與分類皆會重新設計，黑膠音樂館也同步24小時不打烊，並有提供三餐美食與宵夜的咖啡館等。

誠品24小時書店兩度熄燈，都是因為租約到期，市場關注，松菸誠品未來會不會再度面臨搬遷問題。吳旻潔說，松菸店所在地是松菸文創大樓BOT案，房東與政府的合約是50年，與誠品的租約通常是20年一次議約，最近一次到期是2033年，且很有默契會再度續約，盼「執子之手，與子偕老，24小時書店會終老在松菸。」

誠品今年也首度在不同店點測試24小時營運模式，例如6月起，串聯全台北、中、南及香港、吉隆坡等亞洲24家誠品書店，週週接力呈現24種晝夜不打烊的體驗；為填補信義店24小時書店轉移至松菸店的過渡期，誠品也規劃今天起在誠品生活南西5樓書店連續28天不打烊，有望為24小時書店未來營運模式注入新概念。

產業人士分析，24小時書店是誠品的象徵，更吸引各界效法，例如獨立書店「見書店」每週五至週日24小時營業，成為基隆首家24小時營業書店；而讀者也十分期待，24小時書店能延伸到中南部，甚至不同國家，但成本與人力調配，甚至安全問題，都是業者運營的考驗。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：羅元祺