【圖解】iPhone用戶驚喜：如何在手機上免費使用GPT4？
我們想讓你知道的是
底層邏輯接入的是GPT-4的模型，但是由第三方MultiOn接入，對話方式與GPT一樣，輸入你的訊息，就可以進行翻譯、寫文、生成圖片，在iPhone上使用，感覺很像在跟一個人對話，請他幫你做事情，讓溝通更加便捷、高效，如果你也想體驗一下GPT4，不妨試試看這個方法，相信你會有不一樣的發現。
文：原來可以這樣做
ChatGPT問世一週年，GPT4是一種強大的自然語言處理模型，它能夠理解、產生和回答人類語言，但要使用GPT4每個月要花20美金，現在在iPhone上也能使用GPT4， 用戶可以在手機上透過對話的方式，請GPT幫你寫作、學習、創作等，為用戶帶來嶄新的使用體驗。
新增聯絡人
在「設定」找到「訊息」
啟用「iMessage」功能
在聯絡人裡面新增GPT4聯絡資訊，電話與信箱二選一就可以了
電話：+1(202) 534-7864
信箱：molly@ichatwithgpt.com
接著在聯絡人資訊裡面找到「訊息」
就可以傳送訊息給GPT，訊息回覆有時候會比較慢，大約需要一到兩分鐘的時間。
費用
iMessage完全免費，要怎麼知道我們用的是iMessage還是一般的簡訊呢？有個小撇步可以辨別，就是看訊息的顏色。如果你發送的訊息顯示是藍色，那就是iMessage；如果是綠色，就是一般的簡訊，發送簡訊可能會根據你的電信公司費率產生費用。
應用
翻譯：支援多國語系，這邊請Mion將內容翻譯成中文、日文、韓文都能做到
重點整理：詢問Mion Midjourney 與DALL-E 3的區別，Mion不能使用表格排版，總結字數的字數較多時，Mion會告訴你 可能需要較長時間，同時也會告訴你總結的內容訊息。
生成圖片：生成圖片的提示詞可以使用英文或中文
生成結果也符合我期望的樣子，生成圖片尺寸為1024x1024
轉換圖片風格：上傳一張你要轉換的圖片，並告訴他你要的風格
也可以利用回覆的方式，請Mion將上面那張照片轉成不同風格
左邊為迪士尼風格，右邊為漫畫風格，生成出來的照片，貓咪都會在碗裡，但與我原本提供的照片內容不同。
查看圖片資訊內容：上傳一張食物的圖片，說明圖片內容大部分都準確，只有蒜頭的部分Mion辨識為洋蔥。
設定提醒：這邊測試，原本晚上六點半的行程，改為早上10:40去書店提醒通知，在10:40的時候有收到Mion傳給我的訊息通知。
總結
底層邏輯接入的是GPT-4的模型，但是由第三方MultiOn接入，對話方式與GPT一樣，輸入你的訊息，就可以進行翻譯、寫文、生成圖片，在iPhone上使用，感覺很像在跟一個人對話，請他幫你做事情，讓溝通更加便捷、高效，如果你也想體驗一下GPT4，不妨試試看這個方法，相信你會有不一樣的發現。
註：如果Mion沒有回覆，可以晚點再嘗試，我自己是在早上中午前進行測試的。
延伸閱讀
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
我們想讓你知道的是
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。