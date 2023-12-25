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2023/12/25,
科技

【圖解】iPhone用戶驚喜：如何在手機上免費使用GPT4？

【圖解】iPhone用戶驚喜：如何在手機上免費使用GPT4？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

底層邏輯接入的是GPT-4的模型，但是由第三方MultiOn接入，對話方式與GPT一樣，輸入你的訊息，就可以進行翻譯、寫文、生成圖片，在iPhone上使用，感覺很像在跟一個人對話，請他幫你做事情，讓溝通更加便捷、高效，如果你也想體驗一下GPT4，不妨試試看這個方法，相信你會有不一樣的發現。

文：原來可以這樣做

ChatGPT問世一週年，GPT4是一種強大的自然語言處理模型，它能夠理解、產生和回答人類語言，但要使用GPT4每個月要花20美金，現在在iPhone上也能使用GPT4， 用戶可以在手機上透過對話的方式，請GPT幫你寫作、學習、創作等，為用戶帶來嶄新的使用體驗。

新增聯絡人

在「設定」找到「訊息」

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圖片來源：方格子

啟用「iMessage」功能

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在聯絡人裡面新增GPT4聯絡資訊，電話與信箱二選一就可以了

電話：+1(202) 534-7864

信箱：molly@ichatwithgpt.com

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接著在聯絡人資訊裡面找到「訊息」

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就可以傳送訊息給GPT，訊息回覆有時候會比較慢，大約需要一到兩分鐘的時間。

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費用

iMessage完全免費，要怎麼知道我們用的是iMessage還是一般的簡訊呢？有個小撇步可以辨別，就是看訊息的顏色。如果你發送的訊息顯示是藍色，那就是iMessage；如果是綠色，就是一般的簡訊，發送簡訊可能會根據你的電信公司費率產生費用。

應用

翻譯：支援多國語系，這邊請Mion將內容翻譯成中文、日文、韓文都能做到

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重點整理：詢問Mion Midjourney 與DALL-E 3的區別，Mion不能使用表格排版，總結字數的字數較多時，Mion會告訴你 可能需要較長時間，同時也會告訴你總結的內容訊息。

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生成圖片：生成圖片的提示詞可以使用英文或中文

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生成結果也符合我期望的樣子，生成圖片尺寸為1024x1024

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轉換圖片風格：上傳一張你要轉換的圖片，並告訴他你要的風格

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也可以利用回覆的方式，請Mion將上面那張照片轉成不同風格

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左邊為迪士尼風格，右邊為漫畫風格，生成出來的照片，貓咪都會在碗裡，但與我原本提供的照片內容不同。

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查看圖片資訊內容：上傳一張食物的圖片，說明圖片內容大部分都準確，只有蒜頭的部分Mion辨識為洋蔥。

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設定提醒：這邊測試，原本晚上六點半的行程，改為早上10:40去書店提醒通知，在10:40的時候有收到Mion傳給我的訊息通知。

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總結

底層邏輯接入的是GPT-4的模型，但是由第三方MultiOn接入，對話方式與GPT一樣，輸入你的訊息，就可以進行翻譯、寫文、生成圖片，在iPhone上使用，感覺很像在跟一個人對話，請他幫你做事情，讓溝通更加便捷、高效，如果你也想體驗一下GPT4，不妨試試看這個方法，相信你會有不一樣的發現。

註：如果Mion沒有回覆，可以晚點再嘗試，我自己是在早上中午前進行測試的。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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