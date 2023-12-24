拜登與納坦雅胡長談，但未要求停火；加薩37萬人面臨災難性飢餓，志工犧牲餐點餵飽孩童

拜登籲納坦雅胡保護平民，但未要求停火

（中央社）以色列軍隊對巴勒斯坦飛地加薩（Gaza）發動新一輪軍事攻擊之際，美國白宮表示，總統拜登今（23）日施壓以色列總理納坦雅胡，要求他保障當地平民性命。

《法新社》報導，白宮發布聲明表示，「總統強調保護平民人口，包括支持人道援助作業的迫切需要；也強調允許平民安全遠離戰鬥區的重要性」。

拜登稍早在白宮告訴媒體說，他與納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進行「長談」，並形容這是一場「私人對話」。拜登回應一個後續問題時說：「我並沒有要求停火。」

白宮聲明表示，兩位領袖討論了以色列軍事行動的「目標和階段」，也討論了讓剩餘人質安全獲釋的重要性。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日跨離加薩邊境突襲以色列南部社區，根據官方數據造成約1140人喪生，多數為百姓。哈瑪斯並在突襲期間擄走大批民眾，目前仍扣押約129名人質在加薩。針對哈瑪斯的突襲，以色列對加薩發動猛轟，根據當地衛生部門，迄今已有至少2萬57人喪生，其中多為婦孺。

上個月的以哈停火行動看到哈瑪斯釋放105名人質，包括80名以色列人；以色列則自境內監獄放走240名巴勒斯坦囚犯。

《路透社》報導，以色列為達成完全控制加薩北部的目標，今天持續與哈瑪斯武裝分子激戰。前一天，聯合國安理會呼籲讓更多物資進入加薩，但並未要求雙方停火。

加薩北部城鎮賈巴利亞（Jabalia）上空濃煙密布，居民通報當地持續遭到以色列戰車砲轟和襲擊，並說以色列戰車進一步往城中移動。

哈瑪斯武裝支翼艾茲丁・卡薩姆旅（Al Qassam Brigades）表示他們利用以色列稍早發射但未引爆的飛彈，摧毀了當地5輛以色列戰車並傷及其中2名人員。路透社無法查核這項說法。

以色列軍方發言人表示，以軍已幾乎達成作戰控制北加薩的目標，準備將地面攻勢擴大到加薩走廊其他地區，並把焦點集中在加薩南部。

美國和以色列反對停火，理由是這會給了哈瑪斯重新集結和重新武裝的機會。

加薩37萬人面臨災難性飢餓

（中央社）據聯合國飢餓監測系統報告，加薩走廊有逾37萬8000人正經歷「災難性飢餓」。當地分發餐食的志工說，當孩子們抱怨吃不飽，實令人心情沉重，此時多數志工都會犧牲自己的餐點。

《法新社》報導，在加薩南端城市拉法（Rafah）慈善中心Tkiyeh，一名28歲志工表示，這裡有數千人大排長龍，就為一點食物。他自己也是從加薩市（Gaza City）流離失所到此地，但自願為面臨同樣境況的民眾做飯。

他告訴《法新社》說：「對我來說，最困難的時刻是分發餐食的時候。」他說：「當沒有更多的食物，孩子們抱怨他們沒有吃飽時，我真感到心痛。」

面對這些請求時，大多數志工都會犧牲自己的餐點。

為判斷糧食危機嚴重程度而制定全球標準的「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification，IPC）報告數字顯示，截至12月初，有200多萬加薩人已面對著嚴重的糧食不安全，其中超過37萬8000人正在經歷「災難性飢餓」。

「糧食安全階段綜合分類」將糧食短缺程度分為1至5級，第5階段「災難性飢餓」是最嚴重的情況。

在拉法，民眾擠在熱騰騰的大鍋食物前，中間隔著一道屏障，大人和一群孩子拿著塑膠碗和小型鍋具等待著。

慈善機構人員表示：「小扁豆、布格麥食、豌豆和白腰豆都已從市場上消失。」這家機構每天為約1萬人提供服務。這個慈善中心依賴捐款和志工才能運作下去，且必須不斷應付物資微少的問題。

懷孕5個月的巴巴赫（Nur Barbakh）從甘尤尼斯（Khan Yunis）流離至此，慈善中心還沒開門，她就已經在門前等了好幾個小時。巴巴赫說：「有時我派12歲的大兒子來，但他會被毆打。他哭著回去，兩手空空。」

「若沒有這個慈善中心，我們就什麼都沒有了。」她手裡拿著3個番茄和兩塊錢，她說找不到麵包。她表示：「我的孩子們瘦了很多，晚上會餓得醒過來。」她說正考慮是否回去甘尤尼斯的家，儘管以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）正在那裡激戰。

她說：「死在家裡當一個烈士，總比餓死要好。」

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：羅元祺