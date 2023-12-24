2025將徵收碳費，但費率未定案，學者建議給予企業一定比例免繳、收費比照國際碳交市場

碳費如何訂待討論，學者建議提高費率、部分免徵

（中央社）國內碳費預計將以明（2024）年盤查量為基礎、2025年正式收費，但費率仍未定案。學者建議，應給予企業一定比例免徵，但提高應課徵的部分，才能貼近企業實際減碳所需的費用。

環境部長薛富盛日前表示，國內碳費審議委員會將於明年第1季成立，屆時將決定碳費費率，而首批國際碳權交易價格將是很好的參考標準。

台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明今（2023）年參與聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方大會（COP28），並於返國後接受《中央社》記者專訪。關於碳費制度，李堅明建議應給予一定比例免徵，反之在應課徵的部分提高費率。

舉例而言，徵收初期若給予企業80％排碳免徵、剩下20％徵收費用則比照國際自願碳交易市場，可提高到約20美元、甚至30美元（約新台幣600至900元），才能貼近一家企業減碳時所需的經費、增加業者願意減碳的誘因。

李堅明並提出3點建議，首先是徵收碳費的合理性，政府一再強調「碳費是減碳工具，而不是財政工具」，所以應該要去評估一年能減多少碳、經費如何運用等，讓外界可期待才是負責任的態度，「若講不出來大家怎麼會相信」，這也是跟民眾溝通最重要的基礎。

「等收到錢再來規劃要怎麼花是來不及的。」李堅明強調，若依排碳大戶年總排碳量估算約1.8億至2億噸為基礎，假設碳費起徵新台幣300元，目前規劃制度計算下來是上看600億元的金額，「而且每年都要收」，沒有事先做好預算規劃，對政府而言是非常大的麻煩。

第二，李堅明認為，碳費徵收的科學方法應該要「量出為入」。他解釋，假設政府訂定每年減碳的總量、總經費也規劃好，換算下來攤平每公噸可能需要的經費，也就是討論碳費的基礎。

李堅明提到，第三點則是關於間接排放的收費問題，間接排放因為與電力係數有關，也就是1度電會排多少碳，這是政府發電結構所產生，不完全是廠商責任；碳費是依據電力係數變動，因此要擬妥配套，將來才不會產生爭議。

李堅明說，碳費制度包含一種意涵是「業者的減碳責任轉嫁到政府」，因此不能說收了錢卻沒有協助減碳，且政府幫助業者轉型，也等於幫助達到「國家自定貢獻（NDC）」目標，如減量措施、減量目標及調適氣候變遷衝擊等。

學者評「優惠費率」減碳，業者需訂定雄心目標

（中央社）《氣候法》中規定排碳大戶達自主減量計畫目標得享優惠費率，環團對此始終抱持疑慮。學者建議，環境部可訂定接軌國際所要求減碳40％的「雄心目標」，業者達標得以免徵碳費，避免成本負擔。

根據《氣候變遷因應法》，事業得申請自主減量計畫核定優惠費率的規定，實質減少排放量達指定減量目標者，才能申請核定優惠費率，若屆時未能達到者也須追補繳。

環保團體對於優惠費率制度仍抱持疑慮，認為業者在改善設施的同時就可降低碳費，政府卻還多給優惠。環境部長薛富盛則表示，台灣碳定價制度才剛起步，要更小心，也不希望企業因為徵收碳費變得更難運作。

台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明告訴《中央社》記者，碳費到底要收多少錢不該是菜市場喊價，環團說收太低沒有效果、企業說收太高成本負荷不了，兩邊都有道理，但若政府在雙方之中妥協，這就不是一個科學的方式。

根據環境部估算將徵收碳費的業者約512家，李堅明認為「最好就是512家都來提自主減量計畫」，因此要去思考怎麼讓他們都提計畫，才是關鍵。

他認為，給予業者的「優惠費率」必須是一個有「雄心」的目標，假設業者達到這個目標，得以免徵碳費。

他舉例，假設一家廠商達到國際所要求減碳40％的「雄心目標」，已經稱得上是標竿企業，可能要花好幾億新台幣；若要就剩下的60％排碳再收費，對業者來說就是2個成本負擔，像是被處罰。

李堅明提到，合理來說應該讓碳費收費再結合碳權抵換，多元管道讓企業更有機會達成「雄心目標」，同時也讓碳費、碳權交易都能活絡。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：羅元祺