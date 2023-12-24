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2023/12/24,
印太

【東南亞週報】賽塔訪日力推泰南陸橋計畫｜小馬可仕會晤日相｜星國重申實現2050年淨零排放目標

【東南亞週報】賽塔訪日力推泰南陸橋計畫｜小馬可仕會晤日相｜星國重申實現2050年淨零排放目標
Photo Credit：เศรษฐา ทวีสิน - Srettha Thavisin

我們想讓你知道的是

泰國總理賽塔在訪日期間參加了「泰國－日本投資論壇」，高達500多家企業受邀參加。他向參與者介紹陸橋計畫，邀請各企業前來投資，並透過泰國軟實力拓展產業。賽塔指出，泰國政府正考慮將陸橋計畫的擁有權交給得標者長達50年，而該項目預計在運作24年時會開始獲利。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第254期，為讀者挑選2023年12月16日至12月22日期間，有關泰國、菲律賓、新加坡、印尼、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。

泰國｜賽塔訪日力推泰南陸橋計畫

泰國總理賽塔自12月14日到日本展開為期5天的正式訪問，除了為參加於日本東京舉行的「東協－日本特別峰會」外，更藉此機會積極吸引日商投資泰國，其中以泰國南部的「陸橋計畫」為其泰國重點項目

在他訪日期間亦參加了「泰國－日本投資論壇」，高達500多家企業受邀參加。他向參與者介紹陸橋計畫，邀請各企業前來投資，並透過泰國軟實力拓展產業。賽塔指出，泰國政府正考慮將陸橋計畫的擁有權交給得標者長達50年，而該項目預計在運作24年時會開始獲利。此巨大基礎建設工程案預計花費1兆泰銖（約新台幣9000億元），並涉及航線、物流、港口管理、房地產發展、工業等領域的投資。

賽塔向潛在投資者表示，亞洲大約占全球貨運的40%，而經過馬六甲海峽的貨運占全球貨運的25%，經過該海峽的石油貨運占全球貨運的60%。具體而言，每年有約9萬貨櫃船經過馬六甲海峽，高達704萬個貨櫃通過此航線。據賽塔所言，馬六甲海峽將在2030年達到其上限，無法承載更多的貨櫃船。

陸橋計畫將會從拉廊府的深海港至春蓬的深海港，以鐵路及高速公路連接泰國灣和安達曼海域。一旦該陸橋正式運作，預計可節省3%運輸費用，並減少3天運輸時間

菲律賓｜菲小馬可仕會晤日相 期儘速簽互相准入協定

菲律賓總統小馬可仕近期至日本東京出席東協與日本建立關係50週年的「東協日本特別峰會」，並會晤日本首相岸田文雄。

東協日本特別峰會上通過共同聲明，呼籲強化夥伴關係，致力於印太地區的和平穩定，特別指出尤其是在「海上安全議題」。小馬可仕在致詞中表示，東協在區域安全扮演重要角色，並強調致力於促進尊重各國主權和領土完整、以和平方式解決分歧或爭端、放棄武力威脅或使用的手段。而中國外交部發言人隨後也對此指出，一切合作都應有利於強化國家間的互信，不應針對任何第三方

談及菲國與日本雙邊關係，稍早岸田文雄在11月出訪菲律賓，擬洽談雙邊「相互准入協定Reciprocal Access Agreement (RAA)」，此協定簽署後將簡化兩國聯合軍事演習的手續。小馬可仕本次出訪指出，他和岸田首相都希望儘快完成協定磋商。

適逢菲律賓與中國在南海議題衝突日益升溫之際，日本在12月21日交付了雙邊2020年簽訂的防空雷達採購，為日本自2014年以來首次出口防衛裝備，有望加強菲國軍方的警戒監視能力，該防空雷達將安裝在面朝南海的空軍基地。除此之外，11月時日方承諾提供菲律賓價值400萬美金的海岸監視雷達，為日本今年4月啟動「政府安全保障能力強化支援」（Official Security Assistance，OSA）後首項合作計畫。

（小馬可仕會晤岸田文雄。）

新加坡｜李顯龍出席亞洲零排放共同體會議 重申星實現2050年淨零排放

赴日參加「東協-日本友好合作50周年紀念峰會」的新加坡總理李顯龍12月18日出席由日方發起的亞洲零排放共同體（Asia Zero Emission Community，AZEC）首屆領導人會議。AZEC旨在尋求符合各國情況的能源轉型途徑，日方有意透過AZEC平台分享日本的技術和經驗。除日本外，東協9國（不含緬甸）以及澳洲領袖均與會。

李顯龍表示，新加坡完全支持日本領導該地區永續發展的努力，他也在18日會後於臉書指出，氣候變遷已成為影響經濟成長和貿易的重要因素，參與國在會上分享各自脫碳旅程中的挑戰和機遇，以及討論如何合作，以更順利地過渡至低碳未來。他也重申新加坡實現2050年淨零排放的承諾。

第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）上週達成協議，同意以公正、有序且公平的方式，轉型脫離對化石燃料的依賴。李顯龍在總結訪問時表示，雖然各國對如何解讀和落實大會聲明存在爭議，但這基本上意味著，要過渡至淨零排放，就必須減少使用化石燃料，「這是世界應該走的正確方向」。

他表示，星國不僅全力支持AZEC，並與日本建立綠色與數位航運走廊，還將與日本就雙方感興趣的領域，例如氫能，展開合作並共享專業知識，盡可能向日方學習。

（新加坡總理李顯龍12月18日出席亞洲零排放共同體領導人會議。）

印尼｜印佐科威出席新都多項工程動土典禮

印尼總統佐科威本週在未來新首都努山達拉（Nusantara）出席警政總部、大學等超過項建設的動土典禮

佐科威12月21日出席在新都的警政總部建設工程動土典禮，他表示工程1600億印尼盾（約1000萬美元），預計在9個月後完工；警政署也表示，將從明年11月起分四階段將警力配置到努山達拉。除了警政總部，衛生部下轄醫院、以及努拿達瑪大學（Gunadarma University）工程也在本週動土。佐科威指出，希望借鏡坎培拉、華盛頓特區這類政治中心之外，也期望打造後起的經濟之都，如同深圳或杜拜。稍早佐科威在11月出席機場等10項工程建設的動土典禮，總投資額達7.8億美元。佐科威本次也視察了已開工的飯店工程，預期在2024年8月將完工。

佐科威政府在2019年4月拍板，將首都從雅加達遷移至東加里曼丹省，並於2022年命名新都「努山達拉」，致力於打造一個智慧的綠色城市，並預計80%的投資來自私部門或外國政府。但目前為止新都計畫在吸引外資上並不如預期，隨著佐科威任期將至，新都計畫也成為2024年總統大選的關注焦點。其中總統候選人領先者普拉伯沃、前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）表態會持續佐科威的新都政策，然前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）則表示若當選會取消該計畫。


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