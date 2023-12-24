【東南亞週報】賽塔訪日力推泰南陸橋計畫｜小馬可仕會晤日相｜星國重申實現2050年淨零排放目標
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泰國總理賽塔在訪日期間參加了「泰國－日本投資論壇」，高達500多家企業受邀參加。他向參與者介紹陸橋計畫，邀請各企業前來投資，並透過泰國軟實力拓展產業。賽塔指出，泰國政府正考慮將陸橋計畫的擁有權交給得標者長達50年，而該項目預計在運作24年時會開始獲利。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第254期，為讀者挑選2023年12月16日至12月22日期間，有關泰國、菲律賓、新加坡、印尼、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。
泰國｜賽塔訪日力推泰南陸橋計畫
泰國總理賽塔自12月14日到日本展開為期5天的正式訪問，除了為參加於日本東京舉行的「東協－日本特別峰會」外，更藉此機會積極吸引日商投資泰國，其中以泰國南部的「陸橋計畫」為其泰國重點項目。
在他訪日期間亦參加了「泰國－日本投資論壇」，高達500多家企業受邀參加。他向參與者介紹陸橋計畫，邀請各企業前來投資，並透過泰國軟實力拓展產業。賽塔指出，泰國政府正考慮將陸橋計畫的擁有權交給得標者長達50年，而該項目預計在運作24年時會開始獲利。此巨大基礎建設工程案預計花費1兆泰銖（約新台幣9000億元），並涉及航線、物流、港口管理、房地產發展、工業等領域的投資。
賽塔向潛在投資者表示，亞洲大約占全球貨運的40%，而經過馬六甲海峽的貨運占全球貨運的25%，經過該海峽的石油貨運占全球貨運的60%。具體而言，每年有約9萬貨櫃船經過馬六甲海峽，高達704萬個貨櫃通過此航線。據賽塔所言，馬六甲海峽將在2030年達到其上限，無法承載更多的貨櫃船。
陸橋計畫將會從拉廊府的深海港至春蓬的深海港，以鐵路及高速公路連接泰國灣和安達曼海域。一旦該陸橋正式運作，預計可節省3%運輸費用，並減少3天運輸時間。
菲律賓｜菲小馬可仕會晤日相 期儘速簽互相准入協定
菲律賓總統小馬可仕近期至日本東京出席東協與日本建立關係50週年的「東協日本特別峰會」，並會晤日本首相岸田文雄。
東協日本特別峰會上通過共同聲明，呼籲強化夥伴關係，致力於印太地區的和平穩定，特別指出尤其是在「海上安全議題」。小馬可仕在致詞中表示，東協在區域安全扮演重要角色，並強調致力於促進尊重各國主權和領土完整、以和平方式解決分歧或爭端、放棄武力威脅或使用的手段。而中國外交部發言人隨後也對此指出，一切合作都應有利於強化國家間的互信，不應針對任何第三方。
談及菲國與日本雙邊關係，稍早岸田文雄在11月出訪菲律賓，擬洽談雙邊「相互准入協定Reciprocal Access Agreement (RAA)」，此協定簽署後將簡化兩國聯合軍事演習的手續。小馬可仕本次出訪指出，他和岸田首相都希望儘快完成協定磋商。
適逢菲律賓與中國在南海議題衝突日益升溫之際，日本在12月21日交付了雙邊2020年簽訂的防空雷達採購，為日本自2014年以來首次出口防衛裝備，有望加強菲國軍方的警戒監視能力，該防空雷達將安裝在面朝南海的空軍基地。除此之外，11月時日方承諾提供菲律賓價值400萬美金的海岸監視雷達，為日本今年4月啟動「政府安全保障能力強化支援」（Official Security Assistance，OSA）後首項合作計畫。
（小馬可仕會晤岸田文雄。）
新加坡｜李顯龍出席亞洲零排放共同體會議 重申星實現2050年淨零排放
赴日參加「東協-日本友好合作50周年紀念峰會」的新加坡總理李顯龍12月18日出席由日方發起的亞洲零排放共同體（Asia Zero Emission Community，AZEC）首屆領導人會議。AZEC旨在尋求符合各國情況的能源轉型途徑，日方有意透過AZEC平台分享日本的技術和經驗。除日本外，東協9國（不含緬甸）以及澳洲領袖均與會。
李顯龍表示，新加坡完全支持日本領導該地區永續發展的努力，他也在18日會後於臉書指出，氣候變遷已成為影響經濟成長和貿易的重要因素，參與國在會上分享各自脫碳旅程中的挑戰和機遇，以及討論如何合作，以更順利地過渡至低碳未來。他也重申新加坡實現2050年淨零排放的承諾。
第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）上週達成協議，同意以公正、有序且公平的方式，轉型脫離對化石燃料的依賴。李顯龍在總結訪問時表示，雖然各國對如何解讀和落實大會聲明存在爭議，但這基本上意味著，要過渡至淨零排放，就必須減少使用化石燃料，「這是世界應該走的正確方向」。
他表示，星國不僅全力支持AZEC，並與日本建立綠色與數位航運走廊，還將與日本就雙方感興趣的領域，例如氫能，展開合作並共享專業知識，盡可能向日方學習。
（新加坡總理李顯龍12月18日出席亞洲零排放共同體領導人會議。）
印尼｜印佐科威出席新都多項工程動土典禮
印尼總統佐科威本週在未來新首都努山達拉（Nusantara）出席警政總部、大學等超過項建設的動土典禮。
佐科威12月21日出席在新都的警政總部建設工程動土典禮，他表示工程1600億印尼盾（約1000萬美元），預計在9個月後完工；警政署也表示，將從明年11月起分四階段將警力配置到努山達拉。除了警政總部，衛生部下轄醫院、以及努拿達瑪大學（Gunadarma University）工程也在本週動土。佐科威指出，希望借鏡坎培拉、華盛頓特區這類政治中心之外，也期望打造後起的經濟之都，如同深圳或杜拜。稍早佐科威在11月出席機場等10項工程建設的動土典禮，總投資額達7.8億美元。佐科威本次也視察了已開工的飯店工程，預期在2024年8月將完工。
佐科威政府在2019年4月拍板，將首都從雅加達遷移至東加里曼丹省，並於2022年命名新都「努山達拉」，致力於打造一個智慧的綠色城市，並預計80%的投資來自私部門或外國政府。但目前為止新都計畫在吸引外資上並不如預期，隨著佐科威任期將至，新都計畫也成為2024年總統大選的關注焦點。其中總統候選人領先者普拉伯沃、前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）表態會持續佐科威的新都政策，然前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）則表示若當選會取消該計畫。
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。