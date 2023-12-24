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2023/12/24,
教育

連署要求學測彈性開冷氣，中南部學生：冷熱不可測，拒絕在高溫下考試

連署要求學測彈性開冷氣，中南部學生：冷熱不可測，拒絕在高溫下考試
來自高雄、台南、台中的高中生24日在高雄市政府鳳山行政中心前舉行「給大考中心的一封信」記者會｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

連署學生學生指出，今年初學測時，高雄出現30度高溫，大考中心卻規定因未事前檢查冷氣、防疫等因素不開冷氣，高雄考生考得汗流浹背，試場內悶熱不通風，影響不少南部考生應試狀況。他們呼籲大考中心不應再以季節區分能否開冷氣，而必須確保考生能夠在舒適的環境中應試。

（中央社）一群中南部高中生今（24）日在高雄舉辦「給大考中心的一封信」記者會，要求大考中心能在明年初113學測前，制定出符合各地區需求的開冷氣規定，讓現場試務人員能彈性調整。

113學年度學科能力測驗將於113年1月20至22日舉行，今天上午10多名來自高雄、台南、台中的高中生在高雄市鳳山行政中心齊喊「冷熱不可測、舒適考學測；事前要做好、公平不可少」。

連署發起人、道明中學高三生羅則倫發言時說，今（2023）年初學測時，高雄出現30度高溫，大考中心卻規定因未事前檢查冷氣、防疫等因素，不能開冷氣，高雄考生考得汗流浹背，試場內悶熱不通風，影響不少南部考生應試狀況。

「我們拒絕在高溫底下考試」，羅則倫說，連署訴求是大考中心在113學測前，訂定公開、透明且具有人性化的考試規則，授權試場監考人員有自主權力，在溫度到達28度時可開冷氣。

羅則倫在網路上發起連署，他說預計一週後將連署書送到大考中心，「我們要讓坐在大考中心裡吹冷氣的人知道，我們考學測考得多不舒服。」大考中心不應再以季節區分能否開冷氣。

台中一中學生自治串連黨副主席紀中御指出，課綱教學生實質平等，大考中心卻還在用齊頭式的形式平等對待學生，不參採過往學生提出意見，呼籲坐在辦公室的官員們，打開窗戶聽聽學生們的聲音。

高雄學生民主聯盟副秘書長李昱政說，自己就是112學測考生，當時高雄溫度飆破攝氏30度，教室被要求不開冷氣、前後門關閉，氣窗只留幾公分的空隙，教室密不通風、非常悶熱，考得非常不舒服。

高雄市少年代表簡劭庭說，期望大考中心能仔細調整冷氣溫度問題，確保考生能夠在舒適的環境中應試。這不僅是對考生權益的尊重，也能讓每位學生都在公平的條件下發揮自己的實力。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺


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