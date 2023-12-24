歷時9年葉門內戰結束有譜，沙烏地阿拉伯與青年運動達成停火協議
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葉門內戰自2014年爆發以來，沙烏地阿拉伯一直支持葉門政府與青年運動叛軍作戰。聯合國駐葉門特使今日表示，葉門交戰各方承諾新的停火，並同意參與聯合國領導的和平進程以結束戰爭。如此一來，不僅有助改善葉門的生活條件，也可為葉門重返聯合國的包容性政治進程預做準備。
沙烏地與青年運動達成停火協議
（中央社）聯合國駐葉門特使今（23）日宣布，沙烏地阿拉伯支持的葉門政府與伊朗撐腰的什葉派激進團體「青年運動」（Houthis）皆已承諾採取相應措施，以實現停火。
《路透社》報導，自2015年以來，控制葉門北部地區的青年運動一直與沙烏地領導的軍事聯盟作戰。這場內戰已造成數十萬人喪生，葉門高達80％的人口仰賴人道援助過活。
聯合國駐葉門特使格倫德貝里（Hans Grundberg）辦公室發布聲明表示，特使「歡迎各方承諾採取一系列措施，以在全國各地實現停火。這不僅有助改善葉門的生活條件，也可為葉門重返聯合國主持下的包容性政治進程預做準備」。
聲明稱，格倫德貝里「現在將與各方合作，在聯合國框架下制定一份路線圖，其中包括上述承諾並協助實施相關計畫」。
這份路線圖及停火協議還包括雙方承諾恢復石油出口、支付公務人員薪資、開放塔伊茲省（Taiz）和其他地區的道路，以及「進一步放寬對首都沙那（Sanaa）機場和荷台達（Hudaydah）港口的限制」。
青年運動叛軍於2014年奪取沙那，引發與國際承認的葉門政府的衝突。沙烏地為首的軍事聯盟長達8年多來一直支持葉門政府與叛軍作戰。
今（2023）年9月，青年運動代表自內戰爆發以來首次訪問利雅德（Riyadh）。此前沙烏地特使於4月訪問沙那，並與青年運動進行阿曼斡旋的首輪磋商。除阿曼外，聯合國也在推動葉門和平。
在主要競爭對手沙烏地和伊朗同意在中國斡旋的協議中重建關係後，和平倡議獲得動力。葉門若可達成永久停火，將成為中東邁向穩定的一大里程碑。
葉門內戰交戰各方同意參與UN和平進程
（中央社）聯合國（UN）葉門問題特使今天表示，葉門交戰各方承諾新的停火，並同意參與聯合國領導的和平進程以結束戰爭。
《法新社》報導，聯合國葉門問題特使格倫德貝里（Hans Grundberg）這項宣布標誌著結束長達9年戰爭的努力邁向最新一步。這場戰爭已造成數以十萬計人死亡，並引發世上最嚴重的人道主義危機之一。
格倫德貝里最近赴沙烏地阿拉伯和阿曼，與沙烏地支持的葉門總統委員會主席阿里米（Rashad al-Alimi）和伊朗支持的「青年運動」（Huthi）叛軍首席談判代表薩萊姆（Mohammed Abdul Salam）會晤。
格倫德貝里辦公室聲明指出，他「樂見各方承諾採取一系列措施來實施全國停火…並為恢復包容性政治進程做好準備」。聲明還說，格倫德貝里「現在將與各方接觸，在聯合國主持下制定路線圖，其中包括這些承諾並支持其實施。」
2014年伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」控制首都沙那以來，葉門戰亂不斷，隔年沙烏地阿拉伯還因此進行軍事干預，以支持葉門陷入困境的政府。
聯合國斡旋的停火2022年4月生效後，敵對行動急劇減少。停戰協議去年10月到期，但戰事基本上已經停滯。
格倫德貝里現在將「與各方合作，在聯合國主持下制定路線圖」以結束戰爭。格倫德貝里說：「葉門人密切關注，等待這個新的機會來取得切實成果和進展，實現持久的和平。」
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺
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