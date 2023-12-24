氣象署低溫特報：耶誕夜一路冷至26日，北台灣今夜溫度下探12度
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中央氣象署今天發布低溫特報，今晚至26日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，易有10度以下氣溫發生。
耶誕夜一路冷至26日，台中以北低溫探10度以下
（中央社）今（24）日晚間是耶誕夜，氣象署表示，今晚至26日受冷氣團影響，各地寒冷；今晚至明晨針對台中以北等10縣市發布低溫特報，留意局部攝氏10度以下氣溫。
中央氣象署今天發布低溫特報，今晚至26日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，易有10度以下氣溫發生。今晚至明天上午台中以北、東北部及金門有局部10度以下氣溫發生的機會。
低溫黃色燈號地區為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣。
玉山氣象站（北峰）今天清晨低溫為攝氏零下2度，前氣象局長鄭明典也在臉書分享玉山氣象站清晨凍雨景象。
鄭明典說明，雨滴掉落過程，溫度低於零度但未結晶成冰，這時稱為過冷水。過冷水接觸冰點以下的物件瞬間結成冰，這就是凍雨現象；掉在氣象儀器上，儀器當然就失靈了，必須人工除冰。
鄭明典說，凍雨直接結在道路上，路面會超級滑，車輛很容易失控，是很危險的天氣狀況。空中的過冷水如果直接結凍在飛機上，飛機也可能失控，也是飛安上的挑戰性問題。
北台灣今天入夜溫度下探12度
（中央社）中央氣象署今天表示，大陸冷氣團南下，可能達強烈大陸冷氣團等級，天氣再度轉冷，北台灣白天以前氣溫約攝氏15到17度，晚上將降到12、13度，其他地區白天雖有20到23度，晚間氣溫也將驟降。
氣象署網站發布訊息指出，今天大陸冷氣團南下，強度有機會來到強烈大陸冷氣團的等級，天氣將再度轉冷，北台灣白天以前的氣溫約15到17度，到了晚上會降到12、13度，其他地區白天高溫雖然可以回升至20到23度，不過晚上中南部也會降到13至15度，剩下花東仍有17、18度，提醒大家要留意溫度的變化。
天氣方面，氣象署表示，北部及東半部雖仍有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，不過下半天降雨也會逐漸減少，其他地方為多雲到晴。
東北風再度增強，上午起桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區、澎湖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東部、東南部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，污染物稍易累積，晚間北風可能挾帶微量境外污染物移入影響北台灣沿海地區。
竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。