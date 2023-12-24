氣象署低溫特報：耶誕夜一路冷至26日，北台灣今夜溫度下探12度

耶誕夜一路冷至26日，台中以北低溫探10度以下

（中央社）今（24）日晚間是耶誕夜，氣象署表示，今晚至26日受冷氣團影響，各地寒冷；今晚至明晨針對台中以北等10縣市發布低溫特報，留意局部攝氏10度以下氣溫。

中央氣象署今天發布低溫特報，今晚至26日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，易有10度以下氣溫發生。今晚至明天上午台中以北、東北部及金門有局部10度以下氣溫發生的機會。

低溫黃色燈號地區為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣。

玉山氣象站（北峰）今天清晨低溫為攝氏零下2度，前氣象局長鄭明典也在臉書分享玉山氣象站清晨凍雨景象。

鄭明典說明，雨滴掉落過程，溫度低於零度但未結晶成冰，這時稱為過冷水。過冷水接觸冰點以下的物件瞬間結成冰，這就是凍雨現象；掉在氣象儀器上，儀器當然就失靈了，必須人工除冰。

鄭明典說，凍雨直接結在道路上，路面會超級滑，車輛很容易失控，是很危險的天氣狀況。空中的過冷水如果直接結凍在飛機上，飛機也可能失控，也是飛安上的挑戰性問題。

北台灣今天入夜溫度下探12度

（中央社）中央氣象署今天表示，大陸冷氣團南下，可能達強烈大陸冷氣團等級，天氣再度轉冷，北台灣白天以前氣溫約攝氏15到17度，晚上將降到12、13度，其他地區白天雖有20到23度，晚間氣溫也將驟降。

氣象署網站發布訊息指出，今天大陸冷氣團南下，強度有機會來到強烈大陸冷氣團的等級，天氣將再度轉冷，北台灣白天以前的氣溫約15到17度，到了晚上會降到12、13度，其他地區白天高溫雖然可以回升至20到23度，不過晚上中南部也會降到13至15度，剩下花東仍有17、18度，提醒大家要留意溫度的變化。

天氣方面，氣象署表示，北部及東半部雖仍有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，不過下半天降雨也會逐漸減少，其他地方為多雲到晴。

東北風再度增強，上午起桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區、澎湖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東部、東南部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，污染物稍易累積，晚間北風可能挾帶微量境外污染物移入影響北台灣沿海地區。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：羅元祺