開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/24,
生活

氣象署低溫特報：耶誕夜一路冷至26日，北台灣今夜溫度下探12度

氣象署低溫特報：耶誕夜一路冷至26日，北台灣今夜溫度下探12度
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中央氣象署今天發布低溫特報，今晚至26日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，易有10度以下氣溫發生。

耶誕夜一路冷至26日，台中以北低溫探10度以下

（中央社）今（24）日晚間是耶誕夜，氣象署表示，今晚至26日受冷氣團影響，各地寒冷；今晚至明晨針對台中以北等10縣市發布低溫特報，留意局部攝氏10度以下氣溫。

中央氣象署今天發布低溫特報，今晚至26日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，易有10度以下氣溫發生。今晚至明天上午台中以北、東北部及金門有局部10度以下氣溫發生的機會。

低溫黃色燈號地區為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣。

玉山氣象站（北峰）今天清晨低溫為攝氏零下2度，前氣象局長鄭明典也在臉書分享玉山氣象站清晨凍雨景象。

鄭明典說明，雨滴掉落過程，溫度低於零度但未結晶成冰，這時稱為過冷水。過冷水接觸冰點以下的物件瞬間結成冰，這就是凍雨現象；掉在氣象儀器上，儀器當然就失靈了，必須人工除冰。

鄭明典說，凍雨直接結在道路上，路面會超級滑，車輛很容易失控，是很危險的天氣狀況。空中的過冷水如果直接結凍在飛機上，飛機也可能失控，也是飛安上的挑戰性問題。

北台灣今天入夜溫度下探12度

（中央社）中央氣象署今天表示，大陸冷氣團南下，可能達強烈大陸冷氣團等級，天氣再度轉冷，北台灣白天以前氣溫約攝氏15到17度，晚上將降到12、13度，其他地區白天雖有20到23度，晚間氣溫也將驟降。

氣象署網站發布訊息指出，今天大陸冷氣團南下，強度有機會來到強烈大陸冷氣團的等級，天氣將再度轉冷，北台灣白天以前的氣溫約15到17度，到了晚上會降到12、13度，其他地區白天高溫雖然可以回升至20到23度，不過晚上中南部也會降到13至15度，剩下花東仍有17、18度，提醒大家要留意溫度的變化。

天氣方面，氣象署表示，北部及東半部雖仍有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，不過下半天降雨也會逐漸減少，其他地方為多雲到晴。

東北風再度增強，上午起桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區、澎湖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東部、東南部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，污染物稍易累積，晚間北風可能挾帶微量境外污染物移入影響北台灣沿海地區。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。