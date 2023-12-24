林國成諷苗博雅「不屑叫他小姐」，苗博雅：明知怎麼稱呼，卻硬扯性別

苗博雅：你可以稱呼我姓名，也可以稱呼我議員

（中央社）民眾黨不分區立委參選人林國成昨（23）日談及台北市議員苗博雅，「不屑叫他小姐」的歧視言論惹議。苗博雅今（24）日說，這涉及性別意識和尊重，硬扯穿著、性別，政治攻擊之心，路人皆知。

民眾黨總統候選人柯文哲昨天出席高雄岡山「齊聚高雄挺柯P」造勢活動，林國成站台致詞時提到「還有一個叫做苗博雅，我是稱呼他小姐，但是他穿什麼？不屑叫他小姐」。一番言論，引發各界爭議。

對此，苗博雅今天在臉書發文表示「我要告訴林國成，你錯了」，你們越這樣攻擊，越顯示你們找不到其他缺點，林國成的言論，證明自己沒什麼大問題，只好罵穿著、批性向，在性別氣質做文章。

苗博雅說，套句柯文哲的名言「這是匿名側翼在做的事，有身分的人不會這樣」，林國成的草包言論，對正在成長中的青少年，是最壞的示範，認為自己個人受到政治攻擊沒關係，但校園裡的同志青少年不能再受到更多的誤解和霸凌。

「我的稱謂，很簡單。你可以稱呼我姓名，也可以稱呼我議員，或者幫助我成為未來的委員」，苗博雅認為，這不只是性別意識，更是做人最基本的尊重常識，明明知道怎麼稱呼，卻要硬扯穿著、性別，只能說政治攻擊之心，路人皆知。

苗博雅表示，黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴，林國成的草包言論，就是柯文哲無法廣納賢才的悲哀。

林國成指苗博雅穿著不屑稱小姐，王婉諭：如恐龍時代

（中央社）民眾黨不分區立委提名人林國成昨天在高雄造勢時提到，台北市議員苗博雅的穿著「讓我不屑稱為小姐」。時代力量黨主席王婉諭今天表示，林國成這番如恐龍時代般的發言，完全無法接受，攻擊他人性別氣質最低俗。

林國成下午透過臉書表示，他昨天演說中提到關於苗博雅用詞不精準，並無他意，對於過去議會同事表示歉意。

昔日挺前高雄市長韓國瑜的陳清茂昨天在高雄岡山舉辦「齊聚高雄挺柯P」造勢活動，林國成在台上助講時表表示，「還有一個叫做苗博雅，我是稱呼他小姐，但是他穿什麼？不屑叫他小姐」，一番言論引發各界爭議。

王婉諭今天在臉書指出，林國成這番如恐龍時代般的發言，完全無法接受，「這是民眾黨支持的言論嗎，這樣的性別意識，民眾黨能夠認同嗎？」

王婉諭表示，選舉中理性的政見攻防大家都很歡迎，但用這種言語來攻擊他人的性別氣質，是最低俗的一種選擇。

王婉諭指出，「從反同公投幕後操盤手的吳春城，到批評他人衣著的林國成，請問，這就是民眾黨不分區名單想要傳達的性別價值嗎？」

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：羅元祺