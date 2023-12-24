日美協調阿提米絲計畫，日本女性太空人有機會登陸月球表面
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由美國主導的阿提米絲計畫預定2025年後登陸月表，已知至少2名日本太空人可望參與，一旦日美正式決定，將是首度有日本人站上月表。其中的人選，可能是今年剛通過日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）招考的28歲米田亞優。
（中央社）多家日媒報導，美國主導的月球探測計畫「阿提米絲」（Artemis），已知日美已就讓至少兩名日本太空人登陸月球表面展開最後協調。人選之一可能包括今（2023）年剛通過招考的女太空人。
《日本放送協會》（NHK）報導，一旦正式決定讓日本太空人登月，將是首度有日本人站上月球表面，成為日本太空探索的一大轉捩點。
《富士新聞網》報導，阿提米絲計畫參與國家包括日本及歐盟，目標是進行月表探測及建設月表基地等，將是繼半個世紀前的阿波羅計畫後，再度有載人登陸月表的行動，受到外界高度期待。
相關人士透露，已知至少會有兩名日本太空人可望參與登陸月表活動，日美正在進行最後協調。阿提米絲計畫預定在2025年後登陸月表，一旦日美正式決定的話，將是首度有日本人站上月表。
相關人士表示，已知今年剛通過日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）招考的28歲米田亞優（音譯），有可能是屆時登陸月表的日本太空人之一。米田在通過招考前曾在日本紅十字會醫療中心擔任醫師。
米田跟另一位通過招考的46歲諏訪理今年4月及7月分別加入JAXA，正在筑波太空中心進行基礎訓練，未來將前往美國國家航空暨太空總署（NASA）等地接受成為合格太空人的必要訓練，預計2025年3月左右可正式獲認定為合格太空人。
米田日前受訪時談到月球探索時曾說，月球是許多人憧憬與心生嚮往的地方，「如果有機會，我也想挑戰看看」。
《日本經濟新聞》報導，已知日美正就讓日本太空人登陸月球表面展開最後協調，原則上最快2024年1月簽署一份載明關於在月表活動的合作內容文件。
日本針對太空人在月表活動部分，由JAXA跟豐田汽車合作推動研發月表探測車。相關人士透露，美方為回應日方所做貢獻，原則上將提供日本太空人登陸月表的機會，接下來將討論相關細節。
《日本電視台》（Nippon TV）報導，日美正協調讓至少兩名日本太空人參加阿提米絲計畫，日本文部科學大臣將於2024年赴美與NASA正式簽署相關文件。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺
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中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
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勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
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流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。