中國要求網路遊戲設「儲值限額」，遭批打擊遊戲市場信心、網遊類股暴跌

中國擬整頓網遊致遊戲股暴跌，網路誤傳管理辦法撤回

（中央社）中國擬訂立全新管理辦法整頓網路遊戲，草案徵求意見稿公布後造成網遊類股暴跌，股民、網上一片哀號、罵聲不斷，並出現新規已被撤回的誤傳。

中國國家新聞出版署網站22日發布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，其中包括網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵，以及所有網路遊戲須設定用戶儲值限額，並且不得在遊戲中設置強制對戰。

這一新規草案公布後，騰訊、網易等中國網路遊戲巨頭股價當天隨即暴跌。微博等中國社群媒體平台上哀鴻遍野，「幾萬億（兆）市值灰飛煙滅了」、「我不玩遊戲，可我有股票，你說影響大不大」、「一個徵求意見稿把大盤跌停了，老百姓可是實實在在虧錢的」。

綜合《路透社》、《德國之聲中文網》近日報導，網友反對意見主要集中在股市、行業經濟方面，騰訊控股股值22日當天大幅縮水500多億美元，港股遊戲類股集體下挫，僅網易和騰訊兩家公司的港股市值蒸發就接近5000億港幣。

陸媒《第一財經》報導援引遊戲行業從業者觀點指出，這次新規草案對行業實際衝擊最大的就是所有網路遊戲必須設置用戶充值限額，因為這直接影響了遊戲廠商的收入和金流。

許多中國網友認為，這次新規草案公布的關鍵問題在於「時機不對」，在疫後經濟低迷情況下，進一步打擊相關領域的市場信心，明顯違背了日前召開的中央經濟工作會議「把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估」的精神，也違背了去（2022）年3月國務院金融穩定發展委員會（後劃入中央金融委員會辦公室）「凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性」的說法。

官媒《環球時報》前總編胡錫進也評論此事件說，相信新規是善意的、想解決實際問題，「但它的出台客觀上導致了整個行業的恐慌，股市剛有的一點回暖又被澆了冷水」。

還有網友說，「政策不穩定、不可預期以及隨意性對社會的經濟發展沒有任何已知的正面效果」。

值得注意的是，據《德國之聲中文網》，中國社群媒體22日晚間出現「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）已被撤回」的傳言，「證據」是中國司法部的公開徵求意見系統上無法查詢到這份草案；但司法部網站原本未曾刊登這份草案，而中國國家新聞出版署官網依然能查閱到草案。

面對外界的批評聲浪，中國國家新聞出版署官網23日表示，就各方對草案內容的意見，將在繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上進一步修改完善。

中國監管網路遊戲，分析：衝擊企業收益，影響更勝過去防沉迷措施

（中央社）中國擬訂立全新管理辦法整頓網路遊戲，分析指出，相較於過去防沉迷監管，新規對於遊戲廠商來說，已經觸及了核心收入、遊戲模式等部分，玩家人數及金流都將會受到影響。

中國國家新聞出版署網站22日發布「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，向社會公開徵求意見，當中包括網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵；所有網路遊戲須設定用戶儲值限額；不得在遊戲中設置強制對戰。

《第一財經》報導分析，這些監管方式影響範圍極大，除了極少數規模較小的遊戲工作室及單機遊戲廠商外，幾乎全部中國的遊戲廠商都難以倖免，「因為這些被管制的內容，都是網遊廠商慣用的營運手段」。

報導引述投融資領域諮詢公司上海灼識諮詢執行董事姜驍瀟分析，不同於以往監管措施，針對防未成年沉迷及儲值情況，這次新規對於遊戲整體的營運和儲值都提出了監管和限制要求，「這對於遊戲廠商來說，已經觸及了核心收入的部分，包括玩家人數以及儲值金流都將會受到影響」。

他進一步說明，「儲值限額」是新規中最被關注的重點之一，這一定會對遊戲商業化帶來影響，目前還不知道儲值限額規定施行後的實際限制範圍到底會有多大，但對於遊戲公司來說，金流和收入將會受到影響已經是必然情況。

姜驍瀟說，受儲值限額等規定影響，遊戲廠商將調整對於產品的預期，規劃後續營運和投入測試也會和以往有很大不同，此外，如何在新規下監管與督促玩家行為將會成為遊戲廠商需要額外考慮的一大重點，甚至是否需要籌組額外的團隊，投入這一方面的工作都成為問題。

然而也並非所有人都對新規感到悲觀，遊戲產業分析師張書樂在報導中稱，新規本質上是鼓勵遊戲廠商藉由創新玩法體驗留住用戶，而不是用行銷手段去套住用戶，「某種意義上，如果實行，玩家會向真正的好遊戲上聚集，也是一種宏觀調控指揮棒，目標依然是遊戲精品化」。

針對新規，受到影響的中國網路科技公司騰訊22日發布聲明稱，新版管理辦法展現出對行業支持的態度，特別在鼓勵精品原創遊戲方面給出了指導性意見，「騰訊遊戲將繼續堅持技術創新，文化引領的精品戰略，在主管部門的支持下，實行中國遊戲產業的高品質發展」。

然而報導也提到，從數據上看，今（2023）年是中國遊戲行業逐漸回暖的一年，中國國內遊戲市場首次突破人民幣3000億元大關，不過遊戲市場整體成長速度放緩，步入競爭階段已是趨勢。從去（2022）年底至今，遊戲市場裁員及關停專案的消息也不少。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：羅元祺