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2023/12/24,
中國

甘肅地震重創當地農牧業，經濟損失達23.2億元，中國總理李強視察災區

甘肅地震重創當地農牧業，經濟損失達23.2億元，中國總理李強視察災區
中國甘肅12月18日晚間發生地震，20日救難人員救難人員於災區運送物資｜Photo Credit: GettyImages

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中國甘肅12月18日晚間發生地震，預估經濟損失高達人民幣5.32億元（約新台幣23.2億元）。中國國務院總理李強23日視察甘肅、青海地震災區，強調確保災民安全溫暖過冬是當前的重中之重。

甘肅地震重創當地農牧業，經濟損失達23.2億元

（中央社）甘肅省臨夏州積石山縣18日深夜11時59分發生規模6.2地震，造成重大傷亡。據官方通報，截至23日上午8時，地震造成的經濟損失達到人民幣5.32億元（約新台幣23.2億元）。

綜合《中新社》、《第一財經》報導，甘肅省農業農村廳初步估算，截至23日上午8時，甘肅農牧漁業直接經濟損失人民幣5.32億元。其中，種植業經濟損失1.02億元、畜牧業經濟損失3.45億元、漁業經濟損失0.05億元、農業系統辦公用房毀損造成0.8億元損失。

目前甘肅省的農業農村部門正在制定中央分配1.4億元資金的使用方案，用於支援災區恢復農業生產，發揮資金使用最大效率。同時，農業農村廳相關處室和州縣的農業農村部門制定災後恢復重建計畫，確認春耕生產需求，提出各類農資和支持種用的家畜家禽補充計畫。

同時，會同畜牧獸醫部門全力進行緊急免疫、疫病監測、消毒滅源和無害化處理等工作，確保大災之後無大疫。

報導引述保險機構資料指出，截至23日中午12時，各保險機構已執行農險理賠案件98起，總賠款為36.9萬元。

另據官媒《新華社》微博引述甘肅省抗震救災指揮部消息，截至22日上午8時，積石山地震已造成甘肅117人死亡、781人受傷；截至21日晚間10時，已造成青海海東市31人遇難、198人受傷，並有3人失聯。

中國總理李強視察甘肅、青海地震災區

（中央社）中國國務院總理李強昨（23）日視察甘肅、青海地震災區，指導受災群眾過冬安置和災後恢復重建等工作，強調確保災民安全溫暖過冬是當前的重中之重。

甘肅省臨夏州積石山縣18日深夜11時59分發生規模6.2地震，災情波及鄰省青海。官媒《新華社》微博引述甘肅省抗震救災指揮部消息，截至22日上午8時，積石山地震已造成甘肅117人死亡、781人受傷；截至21日晚間10時，已造成青海海東市31人遇難、198人受傷，並有3人失聯。

另據《新華社》今（24）日的報導，李強23日赴甘肅、青海地震災區檢查指導受災群眾過冬安置和災後恢復重建等工作，實地察看受災現場，走進安置點與災民交流，向當地官員詳細了解群眾安置、物資保障、板房搭建等方面情況。

李強指出，當前災區夜間溫度低，要想方設法改善安置條件，確保受災群眾有地方住、有熱飯吃、不挨凍，「確保受災群眾安全溫暖過冬，是當前的重中之重」。

李強還表示，要提前做好開春後全面恢復重建規劃，並與鞏固拓展脫貧攻堅成果緊密結合，幫助災區群眾改善生產生活條件，防止發生規模性因災返貧致貧；要全力做好傷員救治，強化醫務人員配備、設備耗材保障，完善診療方案，盡最大努力搶救生命、減少傷殘。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺


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