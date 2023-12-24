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2023/12/24,
非洲

民主剛果大選亂象：基礎設施殘破、官僚混亂致開票延宕，反對派籲選舉作廢

民主剛果大選亂象：基礎設施殘破、官僚混亂致開票延宕，反對派籲選舉作廢
位於剛果民主共和國戈馬（Goma）的投開票所｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

剛果民主共和國20日舉行全國大選，因面積廣大、基礎設施殘破且官僚混亂，導致當局難以按時將所需物資送至投票所，甚至有些投票所根本無法開放。有鑒於未完成開票，反對派指稱選舉有大規模舞弊之狀況，呼籲將選舉作廢，也計畫於27日發起抗議遊行，對此歐美各國則呼籲所有相關各方冷靜。

（中央社）剛果民主共和國20日舉行全國大選，但投、開票工作因幅員廣大與基礎設施不足而延宕。此前主要反對派成員稱大選全係「騙局」，呼籲選舉結果作廢，歐美多國大使館今天（當地時間23日）籲請各方冷靜。

《法新社》報導，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）5名反對派領袖今天號召於27日舉行遊行抗議。

首都金夏沙（Kinshasa）的12個歐洲國家大使館以及加拿大大使館在今天的聯合聲明中說，「只要計票仍在繼續，我們呼籲所有相關各方…冷靜。」 美國大使館前一天也發出類似呼籲。

民主剛果擁有1億人口，約有4400萬人登記投票，超過10萬名候選人在這次選舉中競選各項職位。爭取連任的總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）面臨18名反對派候選人挑戰，但反對派中存在分歧，現年60歲的他被認為在選戰中居領先地位。

民主剛果面積廣大（相當於西歐大陸）且基礎設施殘破，這都使得選務後勤面臨嚴峻挑戰。20日舉行的投票即因大規模延誤與官僚混亂而受影響，當局難以按時將所需物資送至投票所，有些投票所根本無法開放。

對於那些投票日無法開放的投票所，國家獨立選舉委員會（CENI）僅將投票期限正式延長至21日，但據一些官員表示，偏遠地區今天仍在投票，這表示選務問題尚待解決。

位於東部北基伍（North Kivu）區域的選務官員西維庫努拉（Macaire Kambau Sivikunula）告訴法新社，國家獨立選舉委員會已特別許可5間投票所明天開放投票。他並說，未能按計畫讓投票順利進行導致他和他的家人、以及其他選務官員收到死亡威脅。

包括2018年諾貝爾和平獎得主、婦科醫生穆克維格（Denis Mukwege）與前石油業高級主管法尤盧（Martin Fayulu）等5名反對派領袖在今天的聲明中表示，他們計劃於27日發起抗議遊行。

反對派領袖計劃在金夏沙遊行，他們在給金夏沙省長的信中寫著：「我們將抗議投票過程中發現的違規行為。」

另外5名反對派候選人則是另發聲明呼籲將選舉作廢，因為投票發生「大規模舞弊」，這5人中包括商業巨頭和前省長卡杜姆比（Moise Katumbi）。

位於中非的民主剛果，貧窮但礦產資源豐富，它於20日同時舉行4項投票，選舉總統、國會和省議會議員，以及地方議會議員。派出觀察團的非洲聯盟（African Union）表示，投票是在平靜氣氛中進行，但也指出選務後勤面臨重大挑戰。

美國卡特中心（Carter Center）的選舉觀察員指出，在訪問的109個投票所中，有21個「嚴重違規」。

剛果政府和國家獨立選舉委員會都否認有關投票混亂的指控，國家獨立選舉委員會也宣布對「某些居心不良候選人的暴力行為、故意破壞公物和破壞行動」進行調查。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺


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