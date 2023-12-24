揮別青春和陪伴，信義誠品熄燈週末湧15萬人，台北101點燈懷念「台北城的文化記憶」
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董事長吳旻潔認為敦南店熄燈和如今信義店熄燈的差別在於，敦南和信義分屬兩股不同世代，敦南是知識追求，信義則是知性陪伴。她也預估，2024年台中與台南新據點陸續開幕，加上松菸店改裝，2024年終端營收可增加10%到15%，全年轉盈有望。
信義誠品熄燈週末湧15萬人
（中央社）信義誠品今（24）日晚間正式熄燈，週末兩日吸引逾15萬人潮，破歷史紀錄。誠品董事長吳旻潔表示，信義店對台灣而言，是民間經營最大的文化設施，信義店有非常多年輕群體，這幾天瀏覽留言，發現最多的關鍵字是「青春和陪伴」。
「全球最大繁體中文書店」信義誠品因租約到期，今天晚間10時30分正式熄燈，近一個月吸引大批人潮一覽最後風華，誠品董事長吳旻潔下午現身接受媒體訪問。
她表示，12月23日進店人次突破7.5萬人，今天更掀起高潮、可望達8萬人次，近一個月信義店的進店人潮突破百萬人次，比預估還成長50％；從滿滿的留言牆，也看出讀者和民眾的不捨。
誠品信義店歷時18年，對信義商圈是「一座閱讀與生活的博物館」的存在。2005年，吳旻潔剛加入誠品團隊，在父親吳清友的帶領下，向業主簡報誠品信義店規劃。
「當時我是公司裡，唯一沒有反對的人」，她回憶說，親眼看著吳清友大膽擘畫有別於傳統百貨的創新藍圖，拿下18年的租賃合約，為占地1萬4000坪的信義誠品按下開始鍵。
之後，一切也如吳清友預料，誠品信義店連3年虧損後營運穩定，在觀光客鼎盛時績效達到高峰，曾經是集團單店營收最高的據點，18年來吸引近2億人次造訪。
針對信義店熄燈的心情，吳旻潔提到，加入誠品20年，等於完整參與信義店的開始與結束，也參與爭取的歷程，因此特別感謝統一企業前董事長高清愿當時的信任，給了誠品18年來和台灣年輕人互動的機會；她深信誠品信義店對台灣而言，是民間經營最大的文化設施，除了量體大，也有24小時書店，是現代人彼此的交集，未來將會持續進行下去。
吳旻潔也闡述2020年5月敦南熄燈和如今信義店熄燈的差別，她表示，敦南店溫柔典雅、屬上一世代書店，來店客人多是50多歲，也是她自己童年的啟蒙，「對敦南而言，我像是小妹妹；對信義店而言，我則是個大姊姊」。
她表示，信義店大氣寬廣，有非常多年輕群體，這幾天瀏覽留言，發現最多的關鍵字是「青春和陪伴」，有的讀者從造訪兒童館，到學生時代考試準備，再結婚生子，帶自己的小孩重遊。敦南和信義是兩股不同世代，敦南是知識追求，信義則是知性陪伴，她期待未來接手24小時書店的松菸店，將是跨世代的存在。
台北101點燈表達懷念祝福
（中央社）18年來吸引近2億人次造訪的信義誠品，今天晚間10時30分正式熄燈。台北101晚間將點燈致意，透過「24小時的圖書館」、「閱讀自己擁抱世界」等文字，表達對信義誠品的懷念與祝福。
台北101表示，信義誠品是台北市信義區的文化地標、24小時圖書館，這個屬於台北人共同的文化記憶，將於今晚熄燈離開信義區；因此，台北101將於晚間5至6時及10至11時，在大樓點燈打字，表達懷念及祝福。
點燈文字共7種，包含「再見！信義誠品！」、「24小時的圖書館」、「台北城的文化記憶」、「青春奮發初心不滅」、「閱讀自己擁抱世界」、「Culture-The best we can be」 、「Farewell eslite Xinyi！」。
誠品第一代24小時書店位於「起家厝」敦南店，1999年啟動全球首間24小時不打烊的書店，不只是台北重要地標，也是許多外國旅客必訪景點；之後因都更重建，敦南誠品於2020年5月31日吹熄燈號，成為讀者心裡「永遠缺少的一塊拼圖」。
誠品信義店3樓在2020年5月29日接棒24小時書店，還加入24小時全台最大誠品音樂館、生鮮超市，以及凌晨1時前可微醺閱讀、佐以麵包、牛肉麵、小籠包的咖啡館。
誠品大小店並進，吳旻潔：2024年營收估增15％拚轉盈
（中央社）信義誠品今天正式熄燈，董事長吳旻潔表示，明年台中、台南新據點陸續開幕，加上松菸店改裝與新店據點優於預期，估明年終端營收可增加10％到15％，全年轉盈有望；至於未來是否重返信義商圈，她表示，期待美好的邀請。
「全球最大繁體中文書店」信義誠品因租約到期，今天晚間10時30分正式熄燈，近一個月吸引大批人潮造訪最後風華，董事長吳旻潔下午現身接受媒體訪問。
誠品近幾年因租約問題，陸續關閉敦南與信義等指標據點，未來是否規劃自行置產蓋書店，吳旻潔受訪時僅表示，「這個不在計畫中」；至於未來是否會重返信義商圈，她表示，誠品抱持非常開放態度，期待合適機會和美好的邀請，會認真評估。
信義誠品肩負24小時書店責任，1月20日將轉移至松菸誠品。吳旻潔表示，松菸店接棒後，商業空間與書目量體都會擴大，目標業績比今（2023）年至少成長30％到40％。
她表示，誠品生活開了新店裕隆城據點後，發現圖書的銷售動能超過原先預期和規劃，加上明年台中480誠品將在3月正式開幕，台南碳佐麻里店第4季開幕，預估明年終端營收會比今年業績估計逾220億元的成績，再成長10％到15％。
在獲利方面，她指出，目前實體通路已回溫，但電商還在持續尋找規模經濟與交叉補貼的損平平衡點，估計2、3年有機會「自給自足」，在實體通路回溫的挹注下，今年全年有望轉虧為盈，結束連3年虧損局面。
未來展店方面，吳旻潔表示，松菸店書目量體會超過10萬種左右，而書目量體約5到10萬種的大店，例如南西、R79（中山地下書街）等，全台會有10家的量體，而社區店近萬種書目的店型，會以每年5到6家的速度持續展店。
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