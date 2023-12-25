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TNL+ 2023/12/25,
科學

研究：智人與尼安德塔人交配獲得「晨型基因」，可能是某些人容易早睡早起的原因

研究：智人與尼安德塔人交配獲得「晨型基因」，可能是某些人容易早睡早起的原因
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在智人離開非洲大陸、向北邊遷徙之前，尼安德塔人已經在緯度高的地區生活了數十萬年。與赤道地區不同，高緯度地區日照時間較短，不同季節間日照長度的變化也較大。在這樣的環境中，尼安德塔人逐漸演化出傾向早起的晨型基因，幫助他們在有限的日照時間內，完成狩獵、採集等工作。

文：賴明君

如果在網路上搜尋「晨型人」這個詞，就會看到不少教夜貓子們如何調整生活習慣，以加入早睡早起「晨型人」俱樂部的內容。不過科學家們近日發現，我們是否擅長早起，有一部分的原因與現代人從老祖先－智人（Homo sapiens）身上得到的基因有關。而智人的晨型基因，則是在與尼安德塔人（Neanderthal）交配與繁衍後獲得的。

智人與尼安德塔人

《衛報》（The Guardian）的報導指出，我們的祖先智人在大約七萬年前，從非洲大陸遷移到歐亞大陸，並遇到了已經在這片相對寒冷的土地上生活了數十萬年的尼安德塔人。智人與尼安德塔人間的交配，使現今人類身上攜帶了4％尼安德塔人的基因，其中包括與皮膚色素沈澱、頭髮、脂肪及免疫力相關的基因。

為了更加了解尼安德塔人的基因對現今人類所造成的影響，美國范德堡大學（Vanderbilt University）生物學教授阿爾塞萊（Keila Velazquez-Arcelay）等，利用英國生物樣本庫（UK Biobank）裡50萬筆與人類遺傳相關的資料，分析現代人類與尼安德塔人基因間的相似處，並將研究結果刊登於牛津大學（Oxford University）出版的《基因組生物學與進化》（GBE）期刊上。

在分析了現代人類與尼安德塔人的基因後，科學家們發現兩者交配後所造成的基因變異，與傾向早起的生理時鐘有關。雖然決定人們作息的因素相當多，有文化、環境與地理位置等，我們從尼安德塔人身上所獲得的基因只扮演了其中一小部分，不過基因與作息間的關聯依舊值得探討。

緯度、日照與睡眠時間

在智人離開非洲大陸、向北邊遷徙之前，尼安德塔人已經在緯度高的地區生活了數十萬年。與赤道地區不同，高緯度地區日照時間較短，不同季節間日照長度的變化也較大。在這樣的環境中，尼安德塔人逐漸演化出傾向早起的晨型基因，幫助他們在有限的日照時間內，完成狩獵、採集等工作。

英國倫敦大學學院（University College London）的馬斯林（Mark Maslin）教授向《衛報》表示，在靠近赤道的非洲地區，白天的平均長度為12個小時，日照時間相對足夠，因此生活在這裡的人只需要利用30％的清醒時間來覓食即可。而越往北走，冬季的白天就越短，食物也相對稀缺，因此對生活在北邊的尼安德塔人來說，太陽一出來就開始狩獵與採集是維持生活所需的必要之舉。

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