研究：智人與尼安德塔人交配獲得「晨型基因」，可能是某些人容易早睡早起的原因
我們想讓你知道的是
在智人離開非洲大陸、向北邊遷徙之前，尼安德塔人已經在緯度高的地區生活了數十萬年。與赤道地區不同，高緯度地區日照時間較短，不同季節間日照長度的變化也較大。在這樣的環境中，尼安德塔人逐漸演化出傾向早起的晨型基因，幫助他們在有限的日照時間內，完成狩獵、採集等工作。
文：賴明君
如果在網路上搜尋「晨型人」這個詞，就會看到不少教夜貓子們如何調整生活習慣，以加入早睡早起「晨型人」俱樂部的內容。不過科學家們近日發現，我們是否擅長早起，有一部分的原因與現代人從老祖先－智人（Homo sapiens）身上得到的基因有關。而智人的晨型基因，則是在與尼安德塔人（Neanderthal）交配與繁衍後獲得的。
智人與尼安德塔人
《衛報》（The Guardian）的報導指出，我們的祖先智人在大約七萬年前，從非洲大陸遷移到歐亞大陸，並遇到了已經在這片相對寒冷的土地上生活了數十萬年的尼安德塔人。智人與尼安德塔人間的交配，使現今人類身上攜帶了4％尼安德塔人的基因，其中包括與皮膚色素沈澱、頭髮、脂肪及免疫力相關的基因。
為了更加了解尼安德塔人的基因對現今人類所造成的影響，美國范德堡大學（Vanderbilt University）生物學教授阿爾塞萊（Keila Velazquez-Arcelay）等，利用英國生物樣本庫（UK Biobank）裡50萬筆與人類遺傳相關的資料，分析現代人類與尼安德塔人基因間的相似處，並將研究結果刊登於牛津大學（Oxford University）出版的《基因組生物學與進化》（GBE）期刊上。
在分析了現代人類與尼安德塔人的基因後，科學家們發現兩者交配後所造成的基因變異，與傾向早起的生理時鐘有關。雖然決定人們作息的因素相當多，有文化、環境與地理位置等，我們從尼安德塔人身上所獲得的基因只扮演了其中一小部分，不過基因與作息間的關聯依舊值得探討。
緯度、日照與睡眠時間
在智人離開非洲大陸、向北邊遷徙之前，尼安德塔人已經在緯度高的地區生活了數十萬年。與赤道地區不同，高緯度地區日照時間較短，不同季節間日照長度的變化也較大。在這樣的環境中，尼安德塔人逐漸演化出傾向早起的晨型基因，幫助他們在有限的日照時間內，完成狩獵、採集等工作。
英國倫敦大學學院（University College London）的馬斯林（Mark Maslin）教授向《衛報》表示，在靠近赤道的非洲地區，白天的平均長度為12個小時，日照時間相對足夠，因此生活在這裡的人只需要利用30％的清醒時間來覓食即可。而越往北走，冬季的白天就越短，食物也相對稀缺，因此對生活在北邊的尼安德塔人來說，太陽一出來就開始狩獵與採集是維持生活所需的必要之舉。
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
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近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
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- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
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投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
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- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。