耶誕老人在哪裡？為一天準備全年，北美航太防衛司令部「即時追蹤地圖」報你知

耶誕老人在哪？北美航太司令部、Google報你知

（中央社）一年一度耶誕老人送禮之旅起跑，想知道他在哪裡嗎？北美航太防衛司令部（NORAD）與網路搜尋巨擘谷歌（Google）今年都有即時追蹤功能，讓耶誕老人的蹤跡全都露。

《今日美國報》（USA Today）報導，北美航太防衛司令部的耶誕老人追蹤地圖於美國東部時間12月24日上午7時左右上線，大家可以上北美航太防衛司令部網站或《今日美國報》的YouTube頻道觀看影片。

北美航太防衛司令部追蹤耶誕老人的歷史源於1955年，據傳當年科羅拉多泉（Colorado Springs）一家報社刊登廣告，邀請孩子們打電話給耶誕老人，無意間卻列出北美航太防衛司令部前身機構的電話，而軍官們接到電話竟配合演出。

此後「NORAD追蹤耶誕老人」（NORAD Tracks Santa）紅遍全球，他們接聽來自世界各地的電話，也在社群媒體和網站上為數以百萬計的民眾更新耶誕老人的送禮進度。

民眾除了能造訪北美航太防衛司令部官網，還可致電詢問美國科羅拉多州皮特森太空軍基地（Peterson Space Force Base）內的志工。

另外，不讓北美航太防衛司令部專美於前，今年Google再度於自家網站推出追蹤器和相應的App（應用程式），也會在平安夜開始追蹤耶誕老人。而且今年Google不只有追蹤器，也提供小測驗和多種耶誕節主題遊戲。

為一天準備全年，美軍司令部追蹤耶誕老人不馬虎

68年來，北美航太防衛司令部（NORAD）每年平安夜都會追蹤耶誕老人全球送禮之旅。計畫負責人表示，雖然追蹤器每年啟用時間不到24小時，「我和團隊一整年都在想這件事」。

根據NORAD與美國北方司令部（U.S. Northern Command）公共關係主任馬賽亞斯（Elizabeth Mathias），這項年度傳統始於1955年，當時一名想跟耶誕老人講話的孩子撥錯電話，不小心打進NORAD前身機構。

值勤指揮官要部屬看雷達尋找耶誕老人在哪，形成耶誕老人追蹤計畫最初的樣貌。時至今日，參與這項龐大行動的志工已超過1000人。

馬賽亞斯告訴《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News），每當她告訴陌生人自己的崗位在NORAD，陌生人總會問起「NORAD追蹤耶誕老人」計畫，「它把對軍隊可能一無所知的人們串聯起來，這真的很棒。」

馬賽亞斯去年才開始負責耶誕老人追蹤計畫，她說：「我其實還記得小時候打進NORAD問耶誕老人在哪裡。我回來這裡工作，發現主要職責包括這一項後，我老公竟然對我說『你要確定不會毀了耶誕老人』。」

雖然耶誕老人追蹤器一年上線不到24小時，但事前好幾個月就開始準備了。

馬賽亞斯的團隊新一年度會先檢討去年12月狀況，並感謝承擔計畫相關費用的70多個捐助企業。團隊會在春天聯繫以往參與者，請求繼續支援；初秋時分開始與科羅拉多泉（Colorado Springs）皮特森太空軍基地（Peterson Space Force Base）成員協調準備基地內必要通訊設備，好將它改造成NORAD追蹤耶誕老人作業中心。

進入11月，他們會開始著手志工進駐接電話的排班事宜，12月中再確認電話連線暢通。011-1-877-HI-NORAD專線（011-1-877-446-6723）會在美東時間12月24日上午6時啟用。NORAD聲稱，在雷達、衛星和戰機協助下，他們得以密切注意耶誕老人在全球的行蹤。

馬賽亞斯表示，「大約1100至1200名」志工會在場或遠端接聽全球人們打進熱線的電話。根據馬賽亞斯，2022年現場一共接聽7萬3000通電話，總計電話數量達26萬通。

除了熱線之外，NORAD也會在網站、行動應用程式（app）、社群媒體頁面等不同平台，分享耶誕老人的送禮進度。一切得到美東時間12月25日上午2時才會結束。

NORAD追蹤耶誕老人計畫兩年後將迎來70週年，馬賽亞斯告訴《哥倫比亞廣播公司新聞網》，NORAD討論過發展虛擬實境（VR）體驗的可能性，讓民眾跟著耶誕老人一同飛翔，但事情「還沒準備好」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航