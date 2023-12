信義誠品寒風中熄燈，吳旻潔倒數告別盼文化品牌繼續前行

(中央社)誠品信義店昨(24)日晚間10時30分熄燈,在董事長吳旻潔、董事童子賢帶領下,與誠品員工陪同民眾一同倒數,見證信義正式畫下句點。寒風中有感傷、有溫暖,吳旻潔並期許誠品持續呈現最好的一面,勇敢往前走。

吳旻潔致詞表示,過去一個月在信義店「便利貼」上的留言,己經把誠品團隊想要說的話都說盡了,但有趣的是有人把這個留言板當成許願牆,祈求考試順利、追上某個女生,也看到很多人許願平安、健康、慈悲、勇氣,「這些許願帶給團隊信心,讓大家可以繼許承載著這些回憶跟祝福,持續勇敢往前走」。

吳旻潔說,相信過去這不到30天的時間,書店幾乎被搬空一半,賣了10萬冊書,讓她感受到台灣人愛閱讀的力量,她敢說整個台灣、台北城,就是由非常熱愛閱讀的民眾所支持著,也讓她覺得台灣真是一個美麗的島嶼,住著最可愛的人。

吳旻潔說,雖然有時我們會感覺自己很渺小,但只要抱著真誠、仁慈、善意,這些點點滴滴都會影響我們及周圍的人。吳旻潔說,誠品如果是一個文化品牌,文化到底是什麼?就是Culture means the best we can be,「我們會試著去呈現出我們最好的一面」。

吳旻潔最後帶著現場民眾轉頭看著台北101外牆的標語表示,「再見信義誠品,是24小時的圖書館,青春奮發,初心不滅,閱讀自己,擁抱世界」,與民眾互道珍重再見。

Photo Credit: 中央社 「全球最大繁體中文書店」信義誠品24日晚間10時30分熄燈,「不見不散音樂會」邀請許多歌手接力演唱,陪伴現場民眾一同倒數。

Photo Credit: 中央社 台北信義誠品24日晚間10時30分正式熄燈,雖然天氣寒冷,仍吸引許多民眾到場見證,並帶著不捨心情離開。

童子賢致詞表示,他在2006年參與了誠品信義店的開幕,昨日則在這裡陪大家一起守夜,見證熄燈的一刻,「誠品最美的風景其實是人,有人的地方就會有希望,一個地方暫時熄了燈,誠品還會有很多地方點起燈」。

童子賢說,昨日聚在這裡不是道別,而是說再見,就是會再見面,讓我們在南西誠品、松菸誠品、新店誠品見面。「有人的地方就會點起燈,誠品在會在那邊,就會有人閱讀,就會有咖啡香、書香,也希望我們很快能再見」。

誠品信義店熄燈系列活動從下午2時展開,舞者張逸軍以「躍讀一座城事」為題呈現一場沉浸式走讀;1F戶外廣場舉辦「不見不散音樂會」,邀請ABAO阿爆、旺福、怕胖團、李浩瑋、靈魂沙發等音樂人接力演唱,從下午3時20分唱到晚上10時。

誠品董事長吳旻潔於24日下午3時在3F書店FORUM舉行記者會,晚間10時再與誠品團隊和讀者一起倒數說晚安。

