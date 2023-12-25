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2023/12/25,
商業

信義誠品寒風中熄燈，吳旻潔倒數告別盼文化品牌繼續前行

信義誠品寒風中熄燈，吳旻潔倒數告別盼文化品牌繼續前行
台北信義誠品因租約到期，24日結束18年營業，誠品董事長吳旻潔（中）率領團隊登台，熄燈當下與現場民眾向信義店齊說「晚安」。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

誠品董事長吳旻潔說，相信過去這不到30天的時間，書店幾乎被搬空一半，賣了10萬冊書，讓她感受到台灣人愛閱讀的力量，她敢說整個台灣、台北城，就是由非常熱愛閱讀的民眾所支持著，也讓她覺得台灣真是一個美麗的島嶼，住著最可愛的人。

（中央社）誠品信義店昨（24）日晚間10時30分熄燈，在董事長吳旻潔、董事童子賢帶領下，與誠品員工陪同民眾一同倒數，見證信義正式畫下句點。寒風中有感傷、有溫暖，吳旻潔並期許誠品持續呈現最好的一面，勇敢往前走。

吳旻潔致詞表示，過去一個月在信義店「便利貼」上的留言，己經把誠品團隊想要說的話都說盡了，但有趣的是有人把這個留言板當成許願牆，祈求考試順利、追上某個女生，也看到很多人許願平安、健康、慈悲、勇氣，「這些許願帶給團隊信心，讓大家可以繼許承載著這些回憶跟祝福，持續勇敢往前走」。

吳旻潔說，相信過去這不到30天的時間，書店幾乎被搬空一半，賣了10萬冊書，讓她感受到台灣人愛閱讀的力量，她敢說整個台灣、台北城，就是由非常熱愛閱讀的民眾所支持著，也讓她覺得台灣真是一個美麗的島嶼，住著最可愛的人。

吳旻潔說，雖然有時我們會感覺自己很渺小，但只要抱著真誠、仁慈、善意，這些點點滴滴都會影響我們及周圍的人。吳旻潔說，誠品如果是一個文化品牌，文化到底是什麼？就是Culture means the best we can be，「我們會試著去呈現出我們最好的一面」。

吳旻潔最後帶著現場民眾轉頭看著台北101外牆的標語表示，「再見信義誠品，是24小時的圖書館，青春奮發，初心不滅，閱讀自己，擁抱世界」，與民眾互道珍重再見。

信義誠品不見不散音樂會（2）
Photo Credit: 中央社
「全球最大繁體中文書店」信義誠品24日晚間10時30分熄燈，「不見不散音樂會」邀請許多歌手接力演唱，陪伴現場民眾一同倒數。
信義誠品熄燈　民眾陸續離開
Photo Credit: 中央社
台北信義誠品24日晚間10時30分正式熄燈，雖然天氣寒冷，仍吸引許多民眾到場見證，並帶著不捨心情離開。

童子賢致詞表示，他在2006年參與了誠品信義店的開幕，昨日則在這裡陪大家一起守夜，見證熄燈的一刻，「誠品最美的風景其實是人，有人的地方就會有希望，一個地方暫時熄了燈，誠品還會有很多地方點起燈」。

童子賢說，昨日聚在這裡不是道別，而是說再見，就是會再見面，讓我們在南西誠品、松菸誠品、新店誠品見面。「有人的地方就會點起燈，誠品在會在那邊，就會有人閱讀，就會有咖啡香、書香，也希望我們很快能再見」。

誠品信義店熄燈系列活動從下午2時展開，舞者張逸軍以「躍讀一座城事」為題呈現一場沉浸式走讀；1F戶外廣場舉辦「不見不散音樂會」，邀請ABAO阿爆、旺福、怕胖團、李浩瑋、靈魂沙發等音樂人接力演唱，從下午3時20分唱到晚上10時。

誠品董事長吳旻潔於24日下午3時在3F書店FORUM舉行記者會，晚間10時再與誠品團隊和讀者一起倒數說晚安。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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