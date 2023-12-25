17縣市低溫特報，南投中寮清晨低溫7.5度，氣象署：白色耶誕機會不高

17縣市低溫特報：南投中寮清晨低溫7.5度

（中央社）氣象署今（25）日發布高雄以北17縣市低溫特報，今晨至上午防局部攝氏10度以下低溫。根據資料，因冷空氣及輻射冷卻影響，今晨最低溫為南投縣中寮鄉7.5度。

中央氣象署今日發布低溫特報，今日至26日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晨至上午高雄以北、宜蘭及金門有局部10度以下氣溫發生的機會。

低溫黃燈地區為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣。

根據氣象署網站，今日清晨本島平地最低溫為南投縣中寮鄉7.5度、嘉義縣竹崎鄉8.0度、雲林縣古坑鄉8.1度；其他縣市部分，台北市文山區12.5度、新北市石門區11度、台中市霧峰區8.8度、台南市白河區8.9度、高雄市田寮區9.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今日在「三立準氣象．老大洩天機」表示，這波冷空氣雖符合「大陸冷氣團」定義，但今晨中南部空曠地區因強「輻射冷卻」，仍出現較低的氣溫。

氣象署表示，降雨方面，這波冷空氣偏乾冷，只有東半部有零星降雨，其他地方為多雲到晴。

氣象署指出，東北風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區、澎湖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，基隆北海岸、花東沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

乾冷空氣中部以北防10度低溫，白色耶誕機會不高

（中央社）氣象署昨（24）日表示，24日晚間冷空氣逐漸南下，中部以北10縣市防攝氏10度低溫，但水氣減少、高山難降雪，想看見白色耶誕機會不高；31日東北季風增強，北部能否看見101煙火須再觀察。

交通部中央氣象署昨日下午發布低溫特報，昨晚至26日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，易有10度以下氣溫發生；昨晚至今日上午台中以北、東北部及金門等10縣市有局部10度以下氣溫發生的機會。

氣象署預報員曾昭誠告訴《中央社》記者，昨日冷氣團逐漸南下，今日清晨最冷，預估北部低溫11至12度，中南部13、14度，沿海空曠地區會再更低，全台灣都偏冷。

曾昭誠指出，這波冷空氣會持續至26日清晨，26日白天回溫快，北部高溫回升至約20度，中南部約25度，低溫都在16、17度左右。

然而，曾昭誠提到，雖然天氣偏冷，但水氣逐漸轉乾，因此27日之前高山再降雪的機會也愈來愈低，代表民眾期待白色耶誕出現的機會也偏低。

曾昭誠說，28日之後東北季風增強，但各地降溫僅1度左右，感受差異不大；同一天南方雲系北移，因此全台有雨，以持續性的綿綿細雨為主；預估30日東北季風減弱，雨區縮小至東半部有零星雨。

曾昭誠指出，28日這天水氣偏多，若高山溫度及水氣能夠配合，3500公尺以上的高山不排除仍有機會降雪。

曾昭誠表示，31日可能有另1波東北季風增強，持續影響至明年1月2日，北部及東北部天氣稍轉涼，降雨區域以基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨為主，其他地區大致上是多雲到晴。

至於跨年夜台北的民眾是否看得到101煙火，曾昭誠說，由於目前水氣移動的情況仍有不確定性，東北季風迎風面的降雨是否會擴大，雲層的水氣偏多或偏少，都要再觀察幾天。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航