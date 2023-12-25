17縣市低溫特報，南投中寮清晨低溫7.5度，氣象署：白色耶誕機會不高
我們想讓你知道的是
氣象署預報員曾昭誠指出，這波冷空氣會持續至26日清晨，26日白天回溫快，北部高溫回升至約20度，中南部約25度，低溫都在16、17度左右。
17縣市低溫特報：南投中寮清晨低溫7.5度
（中央社）氣象署今（25）日發布高雄以北17縣市低溫特報，今晨至上午防局部攝氏10度以下低溫。根據資料，因冷空氣及輻射冷卻影響，今晨最低溫為南投縣中寮鄉7.5度。
中央氣象署今日發布低溫特報，今日至26日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晨至上午高雄以北、宜蘭及金門有局部10度以下氣溫發生的機會。
低溫黃燈地區為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣。
根據氣象署網站，今日清晨本島平地最低溫為南投縣中寮鄉7.5度、嘉義縣竹崎鄉8.0度、雲林縣古坑鄉8.1度；其他縣市部分，台北市文山區12.5度、新北市石門區11度、台中市霧峰區8.8度、台南市白河區8.9度、高雄市田寮區9.9度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今日在「三立準氣象．老大洩天機」表示，這波冷空氣雖符合「大陸冷氣團」定義，但今晨中南部空曠地區因強「輻射冷卻」，仍出現較低的氣溫。
氣象署表示，降雨方面，這波冷空氣偏乾冷，只有東半部有零星降雨，其他地方為多雲到晴。
氣象署指出，東北風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區、澎湖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，基隆北海岸、花東沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。
乾冷空氣中部以北防10度低溫，白色耶誕機會不高
（中央社）氣象署昨（24）日表示，24日晚間冷空氣逐漸南下，中部以北10縣市防攝氏10度低溫，但水氣減少、高山難降雪，想看見白色耶誕機會不高；31日東北季風增強，北部能否看見101煙火須再觀察。
交通部中央氣象署昨日下午發布低溫特報，昨晚至26日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，易有10度以下氣溫發生；昨晚至今日上午台中以北、東北部及金門等10縣市有局部10度以下氣溫發生的機會。
氣象署預報員曾昭誠告訴《中央社》記者，昨日冷氣團逐漸南下，今日清晨最冷，預估北部低溫11至12度，中南部13、14度，沿海空曠地區會再更低，全台灣都偏冷。
曾昭誠指出，這波冷空氣會持續至26日清晨，26日白天回溫快，北部高溫回升至約20度，中南部約25度，低溫都在16、17度左右。
然而，曾昭誠提到，雖然天氣偏冷，但水氣逐漸轉乾，因此27日之前高山再降雪的機會也愈來愈低，代表民眾期待白色耶誕出現的機會也偏低。
曾昭誠說，28日之後東北季風增強，但各地降溫僅1度左右，感受差異不大；同一天南方雲系北移，因此全台有雨，以持續性的綿綿細雨為主；預估30日東北季風減弱，雨區縮小至東半部有零星雨。
曾昭誠指出，28日這天水氣偏多，若高山溫度及水氣能夠配合，3500公尺以上的高山不排除仍有機會降雪。
曾昭誠表示，31日可能有另1波東北季風增強，持續影響至明年1月2日，北部及東北部天氣稍轉涼，降雨區域以基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨為主，其他地區大致上是多雲到晴。
至於跨年夜台北的民眾是否看得到101煙火，曾昭誠說，由於目前水氣移動的情況仍有不確定性，東北季風迎風面的降雨是否會擴大，雲層的水氣偏多或偏少，都要再觀察幾天。
新聞來源
延伸閱讀
- 氣象署低溫特報：耶誕夜一路冷至26日，北台灣今夜溫度下探12度
- 寒流強襲宜花地區白天最高僅14度，台南以北局部低溫探10度以下；宜蘭太平山下瑞雪，遊客喜迎銀色冬至
- 歲末寒流瘋泡湯，醫師提醒3族群藏致命危機；天冷在家泡腳暖身，水溫勿逾40度
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
官民合力，讓臺灣成為健康之島
我們想讓你知道的是
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。