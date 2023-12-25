賴清德老家違建爭議，新北地政局：民國92年後新建建物，賴競總：老家民國47年已存在

賴清德老家違建爭議，新北地政局：民國92年後新建建物

（中央社）民進黨總統候選人賴清德在萬里老家違建爭議，新北市政府地政局繼「幽靈房屋」說法，24日再以航照判定，現存房屋是民國92年後新建的建物，與周邊的狀況並不相同也無關。

民進黨總統候選人賴清德日前表明萬里老家要公益信託捐出，新北市政府地政局長汪禮國質疑賴清德萬里老家如「幽靈房屋」，該如何信託他人使用。同時，媒體和民眾到場打卡拍照，萬里區中幅里里長謝嘉陽與里民發出公開信表達不滿。

信中寫道，「賴清德副總統的老家，在這裡超過半世紀了，他們家不到30坪，不是洋房也不是豪宅，在礦區一點也不特別，也沒有任何特權，他們家就只是礦區眾多房子的其中之一。所以，看到外界這樣放大批評賴副總統的老家，我們真的很傷心，也很驚恐。」

信中說，「前兩天，本該替我們解決問題的新北市政府，居然把我們的房子，說成是『幽靈房屋』，否定這裡房子幾十年來的正當性，這讓我們真的非常憤怒。」

新北市府地政局發出新聞稿回應，翻開台灣經濟史，礦工對於早期台灣經濟有著卓越貢獻，礦工家庭生活的困苦、礦工的工作風險及肺部病變後遺症，每個個案都令人心疼萬分。

新聞稿指出，在礦權因時代變遷而廢止之後，許多早年已存在礦區的礦工宿舍，受限於中央訂定的法令，遲遲無法因時制宜的隨之轉變，並毫無管道與途徑讓土地及建物合法，嚴重影響居民的居住權益，這是全國性的問題，所以新北市政府近幾年急欲請中央儘速修法解決。

地政局表示，早在民國108年就已函請內政部正視廢礦區用地適法性問題，110、111年也反映，顯示新北市府想要為礦區居民解決用地爭議的努力。最近感謝行政院長陳建仁終於要求內政部就全國礦區問題通盤檢討，後續新北市將會與中央一起努力，務必請大家放心。

地政局指出，至於引起各界關切的賴副總統違建個案，市府工務局透過航照圖並定位判別後，屬民國77年廢礦後，於民國92年在舊工寮旁空地新建的建物，與周邊的狀況並不相同也無關，請大家不要受到混淆；同時市府對於礦區居民用地問題一定全力向中央溝通，雙方盡全力保障礦區居住居住權益。

賴競總：老家民國47年已存在，新北市府勿淪選舉機器

賴清德競總發言人郭雅慧24日表示，副總統賴清德老家的房子自民國47年便已存在，賴清德在這裡出生、成長，房子也在原地進行修建；呼籲請假的新北市長侯友宜，不要再將黑手伸入市府，新北市政府不要再淪為侯友宜個人的選舉機器。

民進黨總統候選人賴清德的萬里老家引發違建爭議，新北市政府地政局繼「幽靈房屋」說法，今天再丟航照圖判定，現存房屋是92年後新建的建物，與周邊的狀況並不相同也無關。

賴清德競總發言人郭雅慧24日晚間回應，賴清德老家的房子自民國47年便已存在，賴清德在這裡出生、成長，房子也在原地進行修建，關於這棟房子的事實，已經說明過數次，不解為何新北市政府地政局，仍發布偏誤的新聞稿誤導大眾。

郭雅慧指出，連日來藍白陣營及新北市政府的抹黑，已經讓當地居民忍無可忍，居民甚至發表公開信表示，賴清德的老家在這裡已超過半個世紀，家中不到30坪、並非豪宅，在礦區中並不特殊，也沒有享有任何特權，只是眾多礦區房屋之一；對於新北市地政局長汪禮國的「幽靈房屋」一說，更是引發當地居民的強烈砲轟。

郭雅慧質疑，侯友宜逼迫公務員作為政治打手，新北市政府也把自己當作侯友宜競選總部，實在令人不齒；且連日來藍白陣營的5大烏龍指控，包含「幽靈房屋」、「占地228坪」、「萬里老家是豪宅」、「工寮旁新建物」、「違建無法公益信託」，每一個都是謊言、選舉抹黑。

郭雅慧強調，真正的事實是，賴清德萬里老家室內地坪僅有29.3坪、房子自民國47年便已存在、先前空照圖已被打臉是錯誤定位、已委請律師處理公益信託；呼籲請假的新北市長侯友宜，不要再將黑手伸入市府，也呼籲新北市政府不要再淪為侯友宜個人的選舉機器。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航