賴清德老家違建爭議，新北地政局：民國92年後新建建物，賴競總：老家民國47年已存在
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新北市地政局指出，賴副總統違建個案，市府工務局透過航照圖並定位判別後，屬民國77年廢礦後，於民國92年在舊工寮旁空地新建的建物，與周邊的狀況並不相同也無關，請大家不要受到混淆；同時市府對於礦區居民用地問題一定全力向中央溝通，雙方盡全力保障礦區居住居住權益。
賴清德老家違建爭議，新北地政局：民國92年後新建建物
（中央社）民進黨總統候選人賴清德在萬里老家違建爭議，新北市政府地政局繼「幽靈房屋」說法，24日再以航照判定，現存房屋是民國92年後新建的建物，與周邊的狀況並不相同也無關。
民進黨總統候選人賴清德日前表明萬里老家要公益信託捐出，新北市政府地政局長汪禮國質疑賴清德萬里老家如「幽靈房屋」，該如何信託他人使用。同時，媒體和民眾到場打卡拍照，萬里區中幅里里長謝嘉陽與里民發出公開信表達不滿。
信中寫道，「賴清德副總統的老家，在這裡超過半世紀了，他們家不到30坪，不是洋房也不是豪宅，在礦區一點也不特別，也沒有任何特權，他們家就只是礦區眾多房子的其中之一。所以，看到外界這樣放大批評賴副總統的老家，我們真的很傷心，也很驚恐。」
信中說，「前兩天，本該替我們解決問題的新北市政府，居然把我們的房子，說成是『幽靈房屋』，否定這裡房子幾十年來的正當性，這讓我們真的非常憤怒。」
新北市府地政局發出新聞稿回應，翻開台灣經濟史，礦工對於早期台灣經濟有著卓越貢獻，礦工家庭生活的困苦、礦工的工作風險及肺部病變後遺症，每個個案都令人心疼萬分。
新聞稿指出，在礦權因時代變遷而廢止之後，許多早年已存在礦區的礦工宿舍，受限於中央訂定的法令，遲遲無法因時制宜的隨之轉變，並毫無管道與途徑讓土地及建物合法，嚴重影響居民的居住權益，這是全國性的問題，所以新北市政府近幾年急欲請中央儘速修法解決。
地政局表示，早在民國108年就已函請內政部正視廢礦區用地適法性問題，110、111年也反映，顯示新北市府想要為礦區居民解決用地爭議的努力。最近感謝行政院長陳建仁終於要求內政部就全國礦區問題通盤檢討，後續新北市將會與中央一起努力，務必請大家放心。
地政局指出，至於引起各界關切的賴副總統違建個案，市府工務局透過航照圖並定位判別後，屬民國77年廢礦後，於民國92年在舊工寮旁空地新建的建物，與周邊的狀況並不相同也無關，請大家不要受到混淆；同時市府對於礦區居民用地問題一定全力向中央溝通，雙方盡全力保障礦區居住居住權益。
賴競總：老家民國47年已存在，新北市府勿淪選舉機器
賴清德競總發言人郭雅慧24日表示，副總統賴清德老家的房子自民國47年便已存在，賴清德在這裡出生、成長，房子也在原地進行修建；呼籲請假的新北市長侯友宜，不要再將黑手伸入市府，新北市政府不要再淪為侯友宜個人的選舉機器。
民進黨總統候選人賴清德的萬里老家引發違建爭議，新北市政府地政局繼「幽靈房屋」說法，今天再丟航照圖判定，現存房屋是92年後新建的建物，與周邊的狀況並不相同也無關。
賴清德競總發言人郭雅慧24日晚間回應，賴清德老家的房子自民國47年便已存在，賴清德在這裡出生、成長，房子也在原地進行修建，關於這棟房子的事實，已經說明過數次，不解為何新北市政府地政局，仍發布偏誤的新聞稿誤導大眾。
郭雅慧指出，連日來藍白陣營及新北市政府的抹黑，已經讓當地居民忍無可忍，居民甚至發表公開信表示，賴清德的老家在這裡已超過半個世紀，家中不到30坪、並非豪宅，在礦區中並不特殊，也沒有享有任何特權，只是眾多礦區房屋之一；對於新北市地政局長汪禮國的「幽靈房屋」一說，更是引發當地居民的強烈砲轟。
郭雅慧質疑，侯友宜逼迫公務員作為政治打手，新北市政府也把自己當作侯友宜競選總部，實在令人不齒；且連日來藍白陣營的5大烏龍指控，包含「幽靈房屋」、「占地228坪」、「萬里老家是豪宅」、「工寮旁新建物」、「違建無法公益信託」，每一個都是謊言、選舉抹黑。
郭雅慧強調，真正的事實是，賴清德萬里老家室內地坪僅有29.3坪、房子自民國47年便已存在、先前空照圖已被打臉是錯誤定位、已委請律師處理公益信託；呼籲請假的新北市長侯友宜，不要再將黑手伸入市府，也呼籲新北市政府不要再淪為侯友宜個人的選舉機器。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
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年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
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除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
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投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
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- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。