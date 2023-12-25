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2023/12/25,
中國

中國限制出口稀土加工技術，加大西方脫鉤難度

中國限制出口稀土加工技術，加大西方脫鉤難度
中國的「稀土之都」- 位於內蒙古自治區的白雲鄂博礦區。Photo Credit: GettyImage

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專注於地緣政治議題的美國咨詢公司Horizon Advisory聯合創辦人皮卡斯克（Nathan Picarsic）表示，中國這次限制稀土磁體製備技術出口，表明「產業鏈任何環節對中國的依賴都是不可持續的」。中國稀土精煉產量占全球總產能近90%。隨著北京不斷收緊出口管制，歐美國家正努力擺脫對中國稀土的依賴，擴大本土產能。

（中央社）中國日前修訂出口管制規定，禁止多種稀土產品製造技術出口。新規雖未直接限制稀土產品出口，但是歐美擴大自主稀土產能的努力將受到重大影響，後者正面臨不小的環境以及技術挑戰。

中國商務部21日公布「禁止出口限制出口技術目錄」，禁止出口「稀土的提煉、加工、利用技術」。

中國是全球最大稀土加工國，這次提出不再允許稀土磁體製造技術出口的規定，也是北京針對稀土材料提取和加工施加的又一項禁令。

中國商務部去年底就將釤鈷磁體、釹鐵硼磁體和鈰磁體的製備技術列入「禁止出口限制出口技術目錄」徵求公眾意見。這次正式公布的限制出口清單除了上述三類產品的製備技術，又納入「涉及稀土萃取分離工藝技術、稀土金屬及合金材料的生產技術」以及「稀土硼酸氧鈣製備技術」，歸類於「稀土的提煉、加工、利用技術」。

中國商務部說，制定該限制目錄是為了保護國家安全和公共利益。

綜合路透社德國之聲中文網的報導，新規並不直接影響稀土產品的出口，但仍可能對中國以外地區的稀土產業發展產生影響，加大西方國家推行原材料供應本土化的難度。

中國政府今年以來大幅收緊多種重要金屬材料的出口管制，與西方在該領域的爭端也有愈演愈烈之勢。今年8月，北京提出針對鎵和鍺的出口許可證制度，這兩種材料被廣泛用於半導體的生產；12月1日起，數種石墨也被列入出口許可證制度清單。

專注於地緣政治議題的美國咨詢公司Horizon Advisory聯合創辦人皮卡斯克（Nathan Picarsic）表示，中國這次限制稀土磁體製備技術出口，表明「產業鏈任何環節對中國的依賴都是不可持續的」。

中國稀土精煉產量占全球總產能近90％。隨著北京不斷收緊出口管制，歐美國家正努力擺脫對中國稀土的依賴，擴大本土產能。

不過，分析說，稀土材料的開採、提取、加工技術往往複雜且會產生大量污染，面對擁有數十年技術的中國競爭者，西方企業難以快速大規模增加產能。

美國在2018年至2021年期間對中國稀土依賴度仍高達74％，僅比2014年到2017年間降低了6個百分點。

美國電動汽車廠商特斯拉正計劃今後的新車型大幅減少、甚至不用稀土材料，以降低環境與供應鏈風險。

歐洲議會日前也通過決議，擬大力提高歐盟境內的關鍵原材料自給率，並規定對境外任何單一國家的依賴度不得超過65％。

中國海關總署數據顯示，今年前11個月，中國稀土出口量達4萬8868噸，年增10％。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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