中國限制出口稀土加工技術，加大西方脫鉤難度
我們想讓你知道的是
專注於地緣政治議題的美國咨詢公司Horizon Advisory聯合創辦人皮卡斯克（Nathan Picarsic）表示，中國這次限制稀土磁體製備技術出口，表明「產業鏈任何環節對中國的依賴都是不可持續的」。中國稀土精煉產量占全球總產能近90%。隨著北京不斷收緊出口管制，歐美國家正努力擺脫對中國稀土的依賴，擴大本土產能。
（中央社）中國日前修訂出口管制規定，禁止多種稀土產品製造技術出口。新規雖未直接限制稀土產品出口，但是歐美擴大自主稀土產能的努力將受到重大影響，後者正面臨不小的環境以及技術挑戰。
中國商務部21日公布「禁止出口限制出口技術目錄」，禁止出口「稀土的提煉、加工、利用技術」。
中國是全球最大稀土加工國，這次提出不再允許稀土磁體製造技術出口的規定，也是北京針對稀土材料提取和加工施加的又一項禁令。
中國商務部去年底就將釤鈷磁體、釹鐵硼磁體和鈰磁體的製備技術列入「禁止出口限制出口技術目錄」徵求公眾意見。這次正式公布的限制出口清單除了上述三類產品的製備技術，又納入「涉及稀土萃取分離工藝技術、稀土金屬及合金材料的生產技術」以及「稀土硼酸氧鈣製備技術」，歸類於「稀土的提煉、加工、利用技術」。
中國商務部說，制定該限制目錄是為了保護國家安全和公共利益。
綜合《路透社》、《德國之聲中文網》的報導，新規並不直接影響稀土產品的出口，但仍可能對中國以外地區的稀土產業發展產生影響，加大西方國家推行原材料供應本土化的難度。
中國政府今年以來大幅收緊多種重要金屬材料的出口管制，與西方在該領域的爭端也有愈演愈烈之勢。今年8月，北京提出針對鎵和鍺的出口許可證制度，這兩種材料被廣泛用於半導體的生產；12月1日起，數種石墨也被列入出口許可證制度清單。
專注於地緣政治議題的美國咨詢公司Horizon Advisory聯合創辦人皮卡斯克（Nathan Picarsic）表示，中國這次限制稀土磁體製備技術出口，表明「產業鏈任何環節對中國的依賴都是不可持續的」。
中國稀土精煉產量占全球總產能近90％。隨著北京不斷收緊出口管制，歐美國家正努力擺脫對中國稀土的依賴，擴大本土產能。
不過，分析說，稀土材料的開採、提取、加工技術往往複雜且會產生大量污染，面對擁有數十年技術的中國競爭者，西方企業難以快速大規模增加產能。
美國在2018年至2021年期間對中國稀土依賴度仍高達74％，僅比2014年到2017年間降低了6個百分點。
美國電動汽車廠商特斯拉正計劃今後的新車型大幅減少、甚至不用稀土材料，以降低環境與供應鏈風險。
歐洲議會日前也通過決議，擬大力提高歐盟境內的關鍵原材料自給率，並規定對境外任何單一國家的依賴度不得超過65％。
中國海關總署數據顯示，今年前11個月，中國稀土出口量達4萬8868噸，年增10％。
新聞來源
延伸閱讀
- 全球稀土產業局勢翻轉，中國關鍵金屬對外依存度超過9成，且來源高度集中
- 中國戰略重組稀土3大巨頭打造世界級國企，美日澳印合作抗衡「稀土武器化」
- 《稀有金屬戰爭》：稀土是高科技產業的維生素，為中國外交政策服務的金屬武器
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
我們想讓你知道的是
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務 耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！桃園機場新增計程車預約搭乘服務，提供 24 小時服務專線，方便旅客快速通關。
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
各國針對出、入境的違禁品均有相關規定。基本原則是槍械、爆裂物、化學物品，有安全疑慮的槍械、刀具、棍棒及管制類藥品、毒品等。準備出國的國人
在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
防檢局也針對非洲豬瘟防治，特別嚴禁攜入豬肉及其製品、活體動物、保育類動物及其製品等。除了違禁品之外，各國對於可隨身攜帶或托運物品也有不同的規範，建議國人先洽詢承辦旅行社或查詢各國海關的規定，避免違犯法令。例如中國及港澳均禁止攜帶打火機或火柴，行動電源一定要有清楚標示。各國海關針對菸、酒、黃金、鑽石、有價證券、外幣及現鈔也有不同規範。國人結束國外遊程返回台灣時，也記得先清點自己所帶回的外幣和貴重物品，在符合規定情形下可走綠色免稅通道快速通關，如超過規定則須依法申報。尤其要特別注意台灣對於檢疫的相關規定，在機場的檢疫櫃檯都有清楚的提醒標示，特別是豬肉及其製品、蔬果及種子等相關規定，千萬不要心存僥倖、避免受罰。
民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
想要成為一位輕鬆出入國門的旅遊達人，除了謹記違禁品及申報規定，協助自己與親友快速地通關；如果還能提前熟悉機場的聯外交通，就能順暢的找到適合的大眾運輸工具，安心平安的回家。
桃園國際機場的聯外交通工具有機場客運、機場捷運、排班計程車及租賃車，可滿足旅客各種需求。為了因應疫後大幅成長的出入境運輸需求，機場客運不僅增加服務班次，也調整提前發車、延後末班車的時間，方便凌晨及深夜出入境的旅客搭乘。機場捷運也恢復到疫前每15分鐘的班距，也可利用直達西部各城市的高鐵。
桃園機場也推出排班計程車預約搭乘服務，提供24小時的服務專線，也能安排無障礙車輛的預約；第一、二航廈的旅客都能在入境動線上找到專屬的服務櫃檯報到。
桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。