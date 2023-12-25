遭疑主導學倫案致連任失利，台大社科院長蘇宏達批造謠，校方：尊重各院

台大社科院長蘇宏達傳連任失利，校方：尊重各院

（中央社）台大社科院長蘇宏達傳出連任失敗，社科院院務會議代表昨（24）日證實，蘇宏達未獲會議代表總額過半數同意票；台大校方表示，對於主管續任與否，尊重各單位依法規辦理。

《自由時報》昨日即時報導，台大社會科學院上週五舉行院務會議，現任社科院長蘇宏達續任案未獲通過，是台大社科院首次院長尋求連任被否決；蘇宏達親自證實此事，但強調仍會持續堅定大學自主、扎根台灣、擴展國際等信念。

民進黨籍立委參選人謝佩芬則在臉書（Facebook）發文指出，有院務委員向她透露，最主要原因是蘇宏達之前一手強勢主導台大學倫案，將政治手段凌駕學術倫理，造成院內同仁不認同，導致社科院院務會議中，超過一半的人否決蘇宏達續任院長。

謝佩芬表示，按台大校務規定，如果院務會議代表否決，蘇宏達仍可尋求全院老師投票，做第2次補救，但他也放棄這個機會，代表蘇宏達對自己所作所為及社會觀感也相當清楚。

《中央社》記者昨日透過電話、訊息試圖聯繫蘇宏達，至截稿前仍無法取得其回應。

台灣大學校方昨日透過文字回應，對於此事並不清楚，對於各學院主管續任與否，學校尊重各單位依法規辦理。

不願具名的台大社科院院務會議代表告訴《中央社》記者，根據社科院相關辦法規定，院長有意連任者，應於其任期屆滿前7個月召開院務會議，經院務會議代表總額過半數同意後連任，因此院長要連任需要「代表總額過半數同意」才能連任，而非「簡單多數決」；而院長未獲院務代表同意連任，仍可將連任案交由社科院專任教師及院務會議非教師代表進行投票，經有投票權人過半數同意後連任。

此社科院院務會議代表證實，目前根據院務會議投票結果，蘇宏達續任案並未獲得會議代表總額的過半數同意票。

前新竹市長林智堅於2022年宣布參選桃園市長後，遭指控學位論文有抄襲疑慮，並由台大學術倫理審定會審理，台大社科院長蘇宏達擔任審定委員會召集人，蘇宏達在給社科院學生的內部信稱此事為醜聞。台大於2022年8月召開記者會，由時任教務長丁詩同、社科院長蘇宏達報告審定會結論，認定林智堅抄襲，林智堅的台大國發所碩士學位也遭到撤銷。

遭疑主導學倫案致連任失利，台大社科院長蘇宏達批造謠

（中央社）台大社科院長蘇宏達傳出爭取續任失利，民進黨立委參選人謝佩芬指是因主導學倫案。蘇宏達今（25）日發文表示，還沒有決定是否要訴諸全院教師及院務代表投票，並駁斥謝佩芬編造他的心境，公開造謠。

《自由時報》昨日即時報導，台大社會科學院上週五舉行院務會議，現任社科院長蘇宏達續任案未獲通過，是台大社科院首次院長尋求連任被否決。

謝佩芬則在臉書發文指出，有院務委員向她透露，最主要原因是蘇宏達之前一手強勢主導台大學倫案，將政治手段凌駕學術倫理，造成院內同仁不認同，導致社科院院務會議中，超過一半的人否決蘇宏達續任院長。

蘇宏達今日在臉書發文駁斥傳言，不論是前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦的論文抄襲案，還是前國安局長陳明通的違反教師法案，台大社科院都依法組建委員會，按程序辦理；他在受理之初於內部通訊時以「醜聞」指稱，是因為任何針對論文抄襲之檢舉，必須經台大教務處進行初步判定符合一定要件，才能立案送所屬學院開始審查，一旦立案，即由傳聞成了醜聞。

對於謝佩芬在臉書稱，按台大校務規定，如果院務會議代表否決，蘇宏達仍可尋求全院老師投票，做第2次補救，但蘇宏達也放棄這個機會，代表蘇宏達對自己所作所為及社會觀感，也相當清楚。

蘇宏達提到，他根本還沒有決定是否要訴諸全院教師及院務代表投票，謝佩芬就開始製造假訊息，甚至還編造出他的心境，公開造謠。

蘇宏達表示，他決定爭取續任時，即有前輩和同事善意提醒，過去幾任社科院院長都只做1任，就是知道社科院內部的複雜，以及續任必須獲得全體代表總數50%以上同意的高門檻，不如明哲保身；但他認為台大社科院必須加快腳步，前瞻布局，才能在未來校內外和國際競爭中求存取勝，因此決定不計個人毀譽，勇往直前，即使受挫，也心安理得。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航