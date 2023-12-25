以軍遭控空襲加薩難民營至少70死，世衛憂醫療崩潰再籲停火；納坦雅胡：以軍152人亡，為戰爭付出沉重代價
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巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯所屬衛生官員指出，以色列今天深夜的空襲造成加薩走廊中部一個難民營諸多房屋遭到襲擊，至少70人喪生。《美聯社》報導，這是開戰以來最致命襲擊之一。以方則承認週末期間的戰鬥「代價慘重」，造成15名士兵陣亡。
加薩36間醫院只剩9間部分運作，世衛憂醫療崩潰再籲以哈停火
（中央社）世界衛生組織（WHO）表示，加薩（Gaza）原本36間醫院只剩9間還有部分運作能力，這9間全位在南部且人滿為患，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天（當地時間24日）因此再次呼籲以色列和哈瑪斯停火。
《法新社》報導，譚德塞在舊稱推特（Twitter）的社群平台X說：「加薩衛生體系的毀滅是場悲劇，我們呼籲立即停火。」
譚德塞說：「儘管持續面臨危險，傷患又不斷湧入，我們仍看到醫師、護理師、救護車駕駛員等仍不斷努力拯救生命。」
世衛警告，儘管醫療需求激增，但加薩各院所床位僅剩衝突前的38%，且原有的醫療人員只剩30%還在工作。
同時，自以哈戰爭爆發以來，受國際人道法保護的醫院卻屢次遭到以色列軍方攻擊。
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日在以色列境內發動史無前例的襲擊，促使以色列對哈瑪斯控制的加薩地區展開猛烈空襲以及地面攻勢。自此之後，世衛便一直警告加薩的醫療衛生狀況岌岌可危。
《法新社》依以色列數據所做的統計顯示，哈瑪斯10月7日突襲以色列時殺害約1140人，當中大部分是平民，並擄走約250名人質，目前據信仍有129人被扣押在加薩。
而哈瑪斯控制的加薩衛生部門表示，以色列對加薩的軍事行動已造成2萬424人死亡，其中大部分是婦孺。
加薩大片地區如今已成廢墟，且在以色列的圍攻下，當地240萬居民水、食物、燃料、藥品都嚴重短缺，唯有卡車送來有限的援助物資，才能稍微緩解窘迫情況。
以軍遭控空襲加薩摧毀難民營至少70死，開戰以來最致命襲擊
巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯所屬衛生官員指出，以色列今天深夜的空襲造成加薩走廊中部一個難民營諸多房屋遭到襲擊，至少70人喪生。
《美聯社》報導，這是開戰以來最致命襲擊之一。以方則承認週末期間的戰鬥「代價慘重」，造成15名士兵陣亡。
哈瑪斯衛生部指出，這場空襲摧毀加薩走廊中部馬加齊（Maghazi）難民營的房屋。《法新社》無法查證確認數字是否真確。
衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）說：「目前馬加齊大屠殺的烈士人數已增至70人。」
以軍於《法新社》聯繫時表示，正進行「查證」。
庫德拉稍早表示，這場空襲摧毀「住宅區」，由於居住當地家庭為數眾多，死亡人數「很可能會攀升」。
在另一起事件中，加薩衛生部表示，北部賈巴利亞（Jabalia）難民營一家10口同時命喪以軍對這戶人家的襲擊。
以軍152人亡，納坦雅胡：為加薩戰爭付出沉重代價
以色列軍方今天表示，以軍自從對加薩走廊巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯發動攻勢以來，迄今已有152名軍人喪生。
《法新社》報導，以色列軍方指出，昨天有9名軍人在戰鬥中陣亡，這是以軍10月27日對加薩發動攻勢以來，喪命人數最多的日子之一。
隨著以軍陣亡總數持續攀升，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以方為加薩戰爭付出了「非常沉重的代價」。
他發布聲明說：「在加薩歷經一天非常艱巨的戰鬥後，這是一個艱難的早晨…為這場戰爭付出非常沉重的代價…但我們別無選擇，只能繼續戰鬥。」
納坦雅胡還說：「我們會繼續全力以赴直到最後，直到勝利為止，直到實現我們所有的目標：摧毀哈瑪斯，找回我方人質，並確保加薩地區不再對以色列構成威脅。」
此外，納坦雅胡今天也在每週舉行的內閣會議上，駁斥關於美國說服以色列不要擴大軍事行動的報導。
納坦雅胡表示：「我看到一些不實出版物，聲稱美國已阻止，以及正阻止我們在該地區的行動。」但他未闡明是哪些報導。
加薩走廊北部賈巴利亞的居民及巴勒斯坦媒體則指出，以色列夜間轟炸賈巴利亞地區，今天整個上午持續進行戰鬥。
賈巴利亞居民通報，當地持續遭到空襲，並受到以色列戰車的砲擊。他們更說，這些戰車昨天進一步駛進賈巴利亞。
另一方面，哈瑪斯掌控的加薩衛生部今天指稱，自從跟以色列爆發戰爭以來，加薩走廊至少已有2萬424人喪生，過去24小時則有166人殞命。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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