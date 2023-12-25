教宗方濟各主持耶誕子夜彌撒，心繫俄烏與加薩衝突；烏克蘭首次12/25過耶誕節、耶穌誕生地伯利恆嚴肅過節
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教宗今天稍早在每週的三鐘經祈禱活動中表示，「我們和蒙受戰禍的兄弟姐妹同在，我們心思在巴勒斯坦、在以色列、在烏克蘭。」教宗耶誕節當天預定於格林威治標準時間上午11時發表傳統「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告，他通常會在那時候提到全球各地衝突。他經常就平民在持續進行中的衝突所受攻擊予以譴責。
教宗梵蒂岡主持耶誕子夜彌撒，呼籲和平停止衝突
（中央社）天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天（當地時間24日）在梵蒂岡聖伯多祿大殿主持子夜彌撒、揭開耶誕慶典序幕時呼籲和平。此刻以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的戰爭持續進行著。
《法新社》報導，方濟各在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）對參加這場傳統禮拜的約6500位信徒說：「今晚，我們心在伯利恆（Bethlehem）。在那裡，徒勞無功的戰爭邏輯再度將和平之子（Prince of Peace）拒諸門外。即使是今天，武裝衝突都讓祂在世界上沒有容身之處。」
教宗布道時沒有提到以色列或加薩走廊（Gaza Strip），而是以不同說法談論暴力和戰爭。
強調「耀武揚威」無法帶來正義，教宗說，耶穌「不會從天上耀武揚威來消除不義，而是會從下面顯示祂的愛來這麼做」。
「祂不會用無窮神力大顯身手。」方濟各以義大利語布道時，現場提供7種官方翻譯。
教宗今天稍早在每週的三鐘經祈禱活動中表示，「我們和蒙受戰禍的兄弟姐妹同在，我們心思在巴勒斯坦、在以色列、在烏克蘭。」
教宗耶誕節當天預定於格林威治標準時間上午11時發表傳統「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告，他通常會在那時候提到全球各地衝突。他經常就平民在持續進行中的衝突所受攻擊予以譴責。
脫離俄羅斯東正教傳統，烏克蘭首迎12/25耶誕節
烏克蘭先前訂定法律，放棄了俄羅斯東正教於1月7日才舉行耶誕節慶祝活動的傳統，明天將是烏克蘭立法調整後首度在12月25日歡慶耶誕節。
烏克蘭今年7月通過法案，將耶誕慶祝活動移至12月25日舉行，這一天是全球大多數基督徒慶祝耶誕節的日子。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）簽署的法律指出，烏克蘭人希望「以自身的傳統及節日來過自己的生活」。這項法律能讓民眾「放棄俄羅斯於1月7日舉行耶誕節慶祝活動的傳統」。
由於莫斯科當局2014年吞併克里米亞（Crimea）半島，且支持烏克蘭東部的分離主義分子，烏克蘭已有東正教會正式脫離俄羅斯東正教。
新成立的獨立教會「烏克蘭正教會」（Orthodox Church of Ukraine）於2019年舉行了首次禮拜，也把耶誕節日期改為12月25日。
烏克蘭另一大東正教派別「烏克蘭希臘禮天主教會」（Ukrainian Greek Catholic Church），也將於12月25日進行耶誕節儀式。
烏克蘭最晚從17世紀以來就一直處於莫斯科當局的宗教領導之下。
在蘇聯及其無神論統治下，諸如耶誕樹和禮物等耶誕節傳統都被移到跨年夜進行，同時也成為烏克蘭許多家庭的主要節日，至今仍然如此。
以巴衝突破壞耶誕氣氛，耶穌誕生地伯利恆嚴肅過節
巴勒斯坦基督徒昨天在伯利恆嚴肅舉行耶誕節前的守夜活動，他們點燃燭光詠唱讚美詩，並為加薩祈禱和平。伯利恆據信是耶穌誕生地，以往耶誕節充滿喜慶，今年卻陷入悲傷氛圍。
《路透社》報導，根據「耶路撒冷眾教會領袖」（Heads of Churches in Jerusalem）籌組的「保護聖地基督徒」（Protecting Holy Land Christians），在以色列及被占領的巴勒斯坦領土，基督徒人口約占2％，而加薩走廊（Gaza Strip）基督徒人口比例更少。
每年耶誕節，朝聖者都會前往伯利恆（Bethlehem）馬槽廣場（Manger Square），聚在拜占庭帝國時代建造的耶誕教堂（Church of the Nativity）耶穌誕生地馬槽原址，廣場上通常會有歡樂的燈光及耶誕樹展示。
根據聖經記載，耶穌出生在伯利恆的一處馬槽裡。伯利恆位於巴勒斯坦約旦河西岸（West Bank）。
但在此之際，由於巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯10月7日突襲以色列引發的戰爭，已讓希望前往伯利恆慶祝耶誕節的大多數外國遊客望之卻步。
伯利恆市長哈納尼亞（Hanna Hanania）在馬槽廣場點燃蠟燭時表示：「今年耶誕節以一種不同的形式降臨伯利恆。現在伯利恆和任何其他巴勒斯坦城市一樣，都處於哀悼中，我們對此感到悲傷。」
參加守夜活動的天主教法爾塔斯神父（Father Ibrahim Faltas）指出：「我們在這個神聖之地（伯利恆），傳達和平的訊息…停止戰爭、流血、殺戮及復仇。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。