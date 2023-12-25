教宗方濟各主持耶誕子夜彌撒，心繫俄烏與加薩衝突；烏克蘭首次12/25過耶誕節、耶穌誕生地伯利恆嚴肅過節

教宗梵蒂岡主持耶誕子夜彌撒，呼籲和平停止衝突

（中央社）天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天（當地時間24日）在梵蒂岡聖伯多祿大殿主持子夜彌撒、揭開耶誕慶典序幕時呼籲和平。此刻以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的戰爭持續進行著。

《法新社》報導，方濟各在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）對參加這場傳統禮拜的約6500位信徒說：「今晚，我們心在伯利恆（Bethlehem）。在那裡，徒勞無功的戰爭邏輯再度將和平之子（Prince of Peace）拒諸門外。即使是今天，武裝衝突都讓祂在世界上沒有容身之處。」

教宗布道時沒有提到以色列或加薩走廊（Gaza Strip），而是以不同說法談論暴力和戰爭。

強調「耀武揚威」無法帶來正義，教宗說，耶穌「不會從天上耀武揚威來消除不義，而是會從下面顯示祂的愛來這麼做」。

「祂不會用無窮神力大顯身手。」方濟各以義大利語布道時，現場提供7種官方翻譯。

教宗今天稍早在每週的三鐘經祈禱活動中表示，「我們和蒙受戰禍的兄弟姐妹同在，我們心思在巴勒斯坦、在以色列、在烏克蘭。」

教宗耶誕節當天預定於格林威治標準時間上午11時發表傳統「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告，他通常會在那時候提到全球各地衝突。他經常就平民在持續進行中的衝突所受攻擊予以譴責。

脫離俄羅斯東正教傳統，烏克蘭首迎12/25耶誕節

烏克蘭先前訂定法律，放棄了俄羅斯東正教於1月7日才舉行耶誕節慶祝活動的傳統，明天將是烏克蘭立法調整後首度在12月25日歡慶耶誕節。

烏克蘭今年7月通過法案，將耶誕慶祝活動移至12月25日舉行，這一天是全球大多數基督徒慶祝耶誕節的日子。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）簽署的法律指出，烏克蘭人希望「以自身的傳統及節日來過自己的生活」。這項法律能讓民眾「放棄俄羅斯於1月7日舉行耶誕節慶祝活動的傳統」。

由於莫斯科當局2014年吞併克里米亞（Crimea）半島，且支持烏克蘭東部的分離主義分子，烏克蘭已有東正教會正式脫離俄羅斯東正教。

新成立的獨立教會「烏克蘭正教會」（Orthodox Church of Ukraine）於2019年舉行了首次禮拜，也把耶誕節日期改為12月25日。

烏克蘭另一大東正教派別「烏克蘭希臘禮天主教會」（Ukrainian Greek Catholic Church），也將於12月25日進行耶誕節儀式。

烏克蘭最晚從17世紀以來就一直處於莫斯科當局的宗教領導之下。

在蘇聯及其無神論統治下，諸如耶誕樹和禮物等耶誕節傳統都被移到跨年夜進行，同時也成為烏克蘭許多家庭的主要節日，至今仍然如此。

以巴衝突破壞耶誕氣氛，耶穌誕生地伯利恆嚴肅過節

巴勒斯坦基督徒昨天在伯利恆嚴肅舉行耶誕節前的守夜活動，他們點燃燭光詠唱讚美詩，並為加薩祈禱和平。伯利恆據信是耶穌誕生地，以往耶誕節充滿喜慶，今年卻陷入悲傷氛圍。

《路透社》報導，根據「耶路撒冷眾教會領袖」（Heads of Churches in Jerusalem）籌組的「保護聖地基督徒」（Protecting Holy Land Christians），在以色列及被占領的巴勒斯坦領土，基督徒人口約占2％，而加薩走廊（Gaza Strip）基督徒人口比例更少。

每年耶誕節，朝聖者都會前往伯利恆（Bethlehem）馬槽廣場（Manger Square），聚在拜占庭帝國時代建造的耶誕教堂（Church of the Nativity）耶穌誕生地馬槽原址，廣場上通常會有歡樂的燈光及耶誕樹展示。

根據聖經記載，耶穌出生在伯利恆的一處馬槽裡。伯利恆位於巴勒斯坦約旦河西岸（West Bank）。

但在此之際，由於巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯10月7日突襲以色列引發的戰爭，已讓希望前往伯利恆慶祝耶誕節的大多數外國遊客望之卻步。

伯利恆市長哈納尼亞（Hanna Hanania）在馬槽廣場點燃蠟燭時表示：「今年耶誕節以一種不同的形式降臨伯利恆。現在伯利恆和任何其他巴勒斯坦城市一樣，都處於哀悼中，我們對此感到悲傷。」

參加守夜活動的天主教法爾塔斯神父（Father Ibrahim Faltas）指出：「我們在這個神聖之地（伯利恆），傳達和平的訊息…停止戰爭、流血、殺戮及復仇。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航