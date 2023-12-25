拼多多海外版Temu全美下載量超越TikTok奪冠、銷售額打趴SHEIN，是否代表未來前途一片光明？
我們想讓你知道的是
拼多多2018年率先在全行業推出新品牌計劃，幫助大量企業從品牌代工方轉型成到擁有自主品牌。更白話的說法就是幫助工廠成立白牌商品。拼多多藉助這些新晉品牌，為Temu的低價商品提供了大量的供應商。
蘋果公司在12月12日公布的2023年全美應用下載排行榜，Temu超越TikTok、Instagram、Google與YouTube等熱門App，奪下全年冠軍。
Temu是何方神聖？它是中國電商「拼多多」旗下的跨境電商公司。拼多多在今年11月底的市值首度超過阿里巴巴，成為了美股市值最高的中概股。拼多多和阿里巴巴的主力戰場都在中國，不過影響兩者股價的是其海外的業務成長，也就是實際上刺激拼多多股價上漲的，就是Temu的海外銷售佳績。
去（2022）年9月在美國率先推出，Temu現已在48個國家和地區上市，包括歐洲、中東、東南亞和澳洲，而且都對當地的電商市場造成了極大的衝擊。在短短一年多的時間，Temu銷售額已超過另一家中國海外電商平台SHEIN。而根據《華爾街日報》2022年10月報導，SHEIN的2022年收入達到240億美金，其規模與Zara和H&M相當。在美國則是快時尚的領導者，佔據了超過四分之一的市場份額，等於是Zara和H&M的總和。
拼多多是如何崛起，並打敗阿里巴巴？
2015年才成立的拼多多，在不到十年的時間就打敗了中國電商龍頭阿里巴巴。但有趣的是，它出現的原因，正是因為阿里巴巴。
阿里巴巴在2015年進行了「升級」動作，也就是往品牌電商靠攏，銷售主力從淘寶轉向天貓商城，並且為了平台信譽，淘汰了一批廠商，主要是專賣偽品或劣品的廠商。而且當時阿里巴巴跟京東的銷售重點都在經營一、二線城市。而被淘汰的缺陷品廠商，加上被長期忽略的三、四線城市及鄉村的需求幾乎一拍即合，也就是收入較低的人需要價格低廉的次品。兩者剛好成為拼多多成立時的經營重點，一個是供應商來源，一個是經營的消費族群。
拼多多由於背後大股東之一就是騰訊，因此拼多多初期可以利用微信的流量，進行類似團購的社群電商的方式成長。拼多多的定位就是社交跟團購平台。
名字就可以看得出來，拼湊併單，以更低的價格購買商品。不過它實際上可能不是真正意義上的團購電商，只是具有團購的形式。透過微信發給朋友幫你「砍一刀」，當累計到足夠多人，就能夠再折價。後來使用者逐漸感覺越像個騙局，也就是砍價永遠缺一刀，總是卡在0.9％。
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兼具時尚百搭、保暖實用的舒適機能衣著體驗！EF衣芙發熱衣的六大日常風格穿搭指南
我們想讓你知道的是
冬季的穿搭總是讓人傷腦筋，一不小心就顯得臃腫笨重，這篇提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。
冬季穿搭最讓人傷腦筋的是，蓬鬆或毛料的衣物保暖性佳，卻顯得臃腫笨重、行動不易，機能性服飾的出現，成了這個時代下的穿搭新解，使冬季衣物得以輕薄保暖又百搭，享受美麗再也不需忍受寒風。
衣芙的發熱衣添加石墨烯，擁有絕佳的導熱性，創造超越溫暖的舒適健康穿衣體驗，不僅實穿性佳，可搭配的風格更可說是零限制，就讓編輯示範從商務到外出旅行的日常穿搭 look，提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。就如時尚大師聖羅蘭所言：「When you feel good in a clothing, anything good can happen. A Good clothing is a passport for happiness.」身著自己感到自信的穿搭，你將會遇見更多美好的事物，跟著與衣芙「衣起過好生活」吧。
Look 01：都會俐落
西裝外套可說是上班族襯托專業工作表現能力的必備單品，在辦公室內只需一件簡單的衣芙發熱衣，就能為西裝襯飾加分。擁有12%的彈性纖維，服貼鎖住身體溫度，與西裝搭配既沒有襯衫的過度正式，卻也不失幹練感的smart casual風格；下身可搭配西裝打折九分褲或及踝寬褲，以都會俐落的時尚氣息自信迎向每一場會議。
Look 02：質感家居
居家工作的打扮不可能總是睡衣睡褲吧！就算一整天沒有外出行程，有時還是得出門採購、準備日用品，衣芙發熱衣擁有抗起球性高達4級及防靜電，耐穿、有效避免日常的摩擦，搭配同色系的針織外套，隨性地套上牛仔寬褲就有型。即使戴眼鏡、大素顏也自在從容，讓舒適的居家服穿搭依然擁有好質感。
Look 03：休閒帥氣
體態展現出的是對自我的要求，就算是冬季也攔不住出門運動的決心。一件機能良好的發熱衣可以應付戶外寒冷的氣溫，衣芙發熱衣使用環保再生纖維製成，減少40-85%的能源耗損，實踐永續健康的理念。而貼身輕薄的特性亦使身型不會因而變得臃腫，保持外出行動的靈活性。現在就穿上今年進化版發熱衣發熱衣與彈性瑜伽褲，加上一件防風防水的保暖外著出發吧。
Look 04：輕甜可人
外罩落肩針織背心的搭配可說是近年來秋冬最夯的造型，帶點青春學院風的氣息，彷彿心情也跟著年輕起來。衣芙發熱衣內層親膚磨毛，保暖度加倍，不僅是最好的禦寒單品，也成為背心搭配的好評基底，最適合與閨蜜好友一起精心打扮的下午茶聚，或是和伴侶甜蜜外出約會，讓可愛的女孩感寫進DNA裡。
Look 05：日系文青
帶點oversize男友感的寬鬆穿搭、一件保暖的素色單品加上長版針織外套絕對是女孩的經典搭配，加上寬褲與帆布鞋，瞬間多了文藝氛圍。衣芙發熱衣添加石墨烯材質，賦予導熱與蓄熱的保暖功效，在寒風的冬日得以久違地背個帆布包前往書店，隨性坐在書店的角落咀嚼文字的美好，充實地度過週末的午後時光。
Look 06：法式浪漫
前往藝術氣息濃厚的城市旅遊時，隨手一拍的街景都能成為一幅畫，這時更體現穿搭講究之必要。簡約的搭配，有時只需要一件大衣就能彰顯個人品味與態度。內搭選擇衣芙發熱衣，體感溫度經過認證直接升高9.62°C，甚至連國外的低溫都無懼，下著同色系的裙子或褲裝，再套上具有特色剪裁的大衣與長靴，巧思繫上腰帶強調身材比例，一身的法式浪漫氛圍湧現。
總結
EF衣芙提供每位女性從都會辦公室日常到旅行休閒，兼具時尚美感與實用性的6大穿搭提案，不管你是哪種類型，都可以隨心情與其他衣飾單品改變發熱衣的色彩以及領型。衣芙發熱衣涵蓋黑色、深灰、深藍的基本色彩與立領、圓領、V領版型之外，女版也有奶茶、酒紅、芋粉等好感色調，以及大U型芭蕾領與無袖背心供多樣化的搭配。衣芙發熱衣還推出男版與童版的多元色彩，符合各類型大人小孩的需求，享受好感穿搭的同時更能「衣暖心更暖」，就讓冬季每一個日常時刻，都有HEATPUSH發熱衣的溫暖陪伴吧。