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TNL+ 2023/12/25,
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拼多多海外版Temu全美下載量超越TikTok奪冠、銷售額打趴SHEIN，是否代表未來前途一片光明？

拼多多海外版Temu全美下載量超越TikTok奪冠、銷售額打趴SHEIN，是否代表未來前途一片光明？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

拼多多2018年率先在全行業推出新品牌計劃，幫助大量企業從品牌代工方轉型成到擁有自主品牌。更白話的說法就是幫助工廠成立白牌商品。拼多多藉助這些新晉品牌，為Temu的低價商品提供了大量的供應商。

蘋果公司在12月12日公布的2023年全美應用下載排行榜，Temu超越TikTok、Instagram、Google與YouTube等熱門App，奪下全年冠軍。

Temu是何方神聖？它是中國電商「拼多多」旗下的跨境電商公司。拼多多在今年11月底的市值首度超過阿里巴巴，成為了美股市值最高的中概股。拼多多和阿里巴巴的主力戰場都在中國，不過影響兩者股價的是其海外的業務成長，也就是實際上刺激拼多多股價上漲的，就是Temu的海外銷售佳績。

去（2022）年9月在美國率先推出，Temu現已在48個國家和地區上市，包括歐洲、中東、東南亞和澳洲，而且都對當地的電商市場造成了極大的衝擊。在短短一年多的時間，Temu銷售額已超過另一家中國海外電商平台SHEIN。而根據《華爾街日報》2022年10月報導，SHEIN的2022年收入達到240億美金，其規模與Zara和H&M相當。在美國則是快時尚的領導者，佔據了超過四分之一的市場份額，等於是Zara和H&M的總和。

拼多多是如何崛起，並打敗阿里巴巴？

2015年才成立的拼多多，在不到十年的時間就打敗了中國電商龍頭阿里巴巴。但有趣的是，它出現的原因，正是因為阿里巴巴。

阿里巴巴在2015年進行了「升級」動作，也就是往品牌電商靠攏，銷售主力從淘寶轉向天貓商城，並且為了平台信譽，淘汰了一批廠商，主要是專賣偽品或劣品的廠商。而且當時阿里巴巴跟京東的銷售重點都在經營一、二線城市。而被淘汰的缺陷品廠商，加上被長期忽略的三、四線城市及鄉村的需求幾乎一拍即合，也就是收入較低的人需要價格低廉的次品。兩者剛好成為拼多多成立時的經營重點，一個是供應商來源，一個是經營的消費族群。

拼多多由於背後大股東之一就是騰訊，因此拼多多初期可以利用微信的流量，進行類似團購的社群電商的方式成長。拼多多的定位就是社交跟團購平台。

名字就可以看得出來，拼湊併單，以更低的價格購買商品。不過它實際上可能不是真正意義上的團購電商，只是具有團購的形式。透過微信發給朋友幫你「砍一刀」，當累計到足夠多人，就能夠再折價。後來使用者逐漸感覺越像個騙局，也就是砍價永遠缺一刀，總是卡在0.9％。

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