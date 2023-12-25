【藝遊嚮導】12/26-1/1：印象派150週年光影藝術展、龍崎光節空山祭、HELLO KITTY 50週年特展，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜《喜劇黨不住》

時間｜2023/12/28（四） - 2023/12/31（日）

地點｜水源劇場（台北市中正區羅斯福路四段92號10樓）

備註｜本活動為售票活動

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若選舉是一場喜劇表演，「作秀成風」是當今的政治現況，那怎麼可以少了喜劇演員的專業表演呢！

2024年台灣總統選戰的白熱化階段，各政黨已紛紛推舉候選人，摩拳擦掌準備來獲取總統之位。以「歡笑拯救社會」為宗旨的第三勢力政黨「喜劇黨」，對於目前檯面上的候選人「作秀」表現不甚滿意，毅然決然決定參選！

面對即將來臨的選前辯論會，喜劇黨員如火如荼準備「白皮書」，各種腦洞大開的酸民政策，能獲取觀眾（選民）們的青睞嗎？

名稱｜2023《道成》經典再製

時間｜2023/12/29（五） - 2023/12/30（六）

地點｜牯嶺街小劇場一樓實驗劇場（台北市中正區牯嶺街5巷2號）

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本劇與日本藝術家金川量合作，並使用日本唱誦曲調，以說書形式呈現，配合場景交替與木偶展現，以東方美學作為表現風格核心。

改編自日本「大日本國法華經驗記」，熊野僧人安珍與少女清姬的傳說故事，故事內容為僧人安珍要前往參詣，途中夜宿於一老叟家中，巧遇了一位少女，雖是僧人，依然是為有情眾，贈與少女的佛像是定情？還是慈悲？少女純情，守持佛像，日日念佛，唸的是如來還是對僧人的執著？

名稱｜西瓦印度舞團舞劇《藍孔雀之夜》

時間｜2023/12/30（六）

地點｜台灣戲曲中心小表演廳（台北市士林區文林路751號）

備註｜本活動為售票活動

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愛情是她的傳奇，舞蹈是她的魔法。孔雀女神的愛恨大追逃，印度宮廷的舞蹈生死鬥。

印度舞殿堂級宗師PT.Birju Maharaj的台灣弟子RickyQ， 率領舞者與印度樂手，開展台灣首度卡薩克Kathak舞劇 【藍孔雀之夜】。有結合現場樂手的印度古典舞蹈，更有寶萊塢式的大場面舞蹈，是台灣別開生面的印度舞專場演出。

故事改編自印度傳說：神秘藍孔雀翩然降臨人間，在眾人的驚奇目光中，化身為宮廷舞者華麗登場。在爭奇鬥艷的後宮，她挑戰皇權，與王子相戀，掀起了一場情天醋海的宮鬥，以舞蹈過關斬將⋯⋯。舞劇中的王家之宴，是這場演出的重頭戲。在現場樂手的伴奏下，所有角色輪番上陣，有人物之間的情感競合，也有與樂手之間的節奏應答，長達30分鐘一氣呵成，是台灣難得一見的現場古典舞大場面。

【展覽】

名稱｜印象派150週年光影藝術展

時間｜2023/12/28（四） - 2024/4/7（日）

地點｜華山1914文創園區 東2C、東2D（台北市中正區八德路一段1號）

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1874-2024，印象派150週年！向印象派大師們致敬，呈獻超越以往的影像藝術饗宴！

展覽三大看點

國際頂尖金牌團隊製作！歐美500萬人見證：此次與義大利專業的藝術製作單位合作，曾經於世界各國展演各種光影藝術，展出達文西、拉斐爾、克林姆等畫家畫作 在台灣重現橘園美術館！全台最大環形投影：位於法國巴黎塞納河畔旁的橘園美術館，一直是喜歡喜歡莫內、喜歡印象派畫家的人必訪的行程之一。但是現在不需出國，直接以科技重現橘園美術館中的巨幅睡蓮畫作！觀眾將會在牆高四公尺，直徑15公尺的巨大環形投影空間中，獲得前所未有的體驗！ 會說話的梵谷！第一視角介紹：AI重現梵谷風采，大師自述生平，以年表、圖片、影片及原寸仿真畫作介紹印象派起源、事件及代表畫作、畫家。

名稱｜HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧

時間｜2023/12/30（六） - 2024/4/7（日）

地點｜華山1914文創園區 中4B館（台北市中正區八德路一段1號）

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慶祝HELLO KITTY 50週年迎向未來的全新開端，邀請大家跟著HELLO KITTY一起與未來做朋友吧！

展覽規劃7大互動展區，開頭以HELLO KITTY 50週年概念影片作為前導，引領大家一步步走進50週年特展的世界，展區蒐集展示了從經典藍色吊帶褲造型到50週年全新未來感樣貌的HELLO KITTY，並透過多媒體互動的創意形式，帶領大家用各種趣味玩法深度了解連粉絲都不一定知道的HELLO KITTY小秘密，展覽中更打破場地限制，以「貫穿」展館一、二樓空間的超巨型HELLO KITTY概念裝置作為本次最大亮點！最後打造生日祝福的互動展區，邀請大家與HELLO KITTY的好朋友們，一同留下對這位大明星誕生50週年的生日祝福。

名稱｜2024龍崎光節空山祭

時間｜2023/12/24（六） - 2024/2/18（日）

地點｜龍崎區虎形山公園（台南市龍崎區崎頂里龍崎國小旁）

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「龍崎5年，空山不空。」空山祭5年《空地水風火》，講述自然+地方+人的故事；而今元素系列進入最後的「火」之階段，與臺南400共鳴、轉化、邁向更精彩的生命。

是什麼造就了「現在」? 在空山祭看見龍崎，我們知道了這裡蘊藏的、豐富的自然+人文+歷史過往，被大家呵護保存，就像微光溫暖的「餘燼」。「餘燼」以「勇氣」來點燃，成為「火種」，即將邁入新階段。

《空山祭》已經5年了，從不被看見的空山到隨風來去的朋友們、從遠古故事到自然風景，隨著「空地水風火」元素而揭開。5年來的回憶像是餘燼的小火，在龍崎的各處不斷重疊。2019年第一屆來到龍崎設計的小山，成為《空山祭》的專屬符號，從2019年到2024年，也累積了5種不同策展概念的小山和標準字。我們知道，這裡曾是被逐漸遺忘的一塊地，也是人越來越少的地方，但過去的事物都可以再度被點燃，再讓大家更認同自己的家鄉、認同龍崎，空山真的不空！

【影視】

名稱｜《人犬》DogMan

上映時間｜2023/12/29（五）

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入選威尼斯影展正式競賽單元。盧貝松執導英語發音的動作片，《X戰警：第一戰》卡賴伯蘭李瓊斯主演，講述一個飽受創傷折磨的男孩如何透過對狗的愛找到救贖。

道格拉斯的扭曲人格來自於小時候的被虐陰影，因為他愛狗勝過自己的家人，讓他備受折磨。但是狗狗也成為他人生的慰藉，只有狗的陪伴，才讓他能夠在這個世界上存活下來。當他與全世界為敵對戰時，他與狗狗一起捍衛生命！



在《人犬》中盧貝松挑戰了兩個最困難的拍攝主題「狗與小孩」，但是這位導演卻覺得：「在拍攝電影時最困難合作的演員是不稱職也不努力的演員，其實和狗狗演員合作勝過和那些不好的演員太多了！當然那是不一樣的工作型態，但是對我來說狗狗們他們能夠很自由的演出、小孩也是，反而是讓電影精彩的原因！」盧貝松表示，現場有115隻狗狗和23個狗狗訓練師，真的是非常混亂的災難。但是在那些混亂中我們卻創造了許多神奇的畫面，就在23個訓練師一起狂喊的過程中，我們獲得許多珍貴的鏡頭。

【音樂】

名稱｜桑布伊《karapule'em 互相祝福》新年音樂會

時間｜2024/1/1（一）

地點｜衛武營國家藝術文化中心音樂廳（高雄市鳳山區三多一路1號）

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田野間、大海裡、森林處、城市中，謙卑、崇敬、反省、無私、包容、互助。認真生活，好好呼吸。誰的聲音讓你彷彿置身山林？誰的聲音讓你彷彿徜徉河海？誰的聲音讓你感受大地萬物遠古呼喚？

桑布伊，被古老靈魂所挹注的歌者，來自臺東山與海交界處一個卑南族古老部落。他的嗓音，帶著古老靈魂的祝福，往往能夠引領著聽者一瞬間轉換場域，彷彿進入枝椏茂盛、動物環繞的遠古空間。