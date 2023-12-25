【藝遊嚮導】12/26-1/1：印象派150週年光影藝術展、龍崎光節空山祭、HELLO KITTY 50週年特展，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
為了在150週年之際向印象派大師致敬，光影藝術展此次由國際金牌團隊製作，在台重現巴黎橘園美術館的環形投影，讓觀眾感官隨無限延伸的畫布擴大，是經典藝術與現代科技的完美轉譯！第5屆「龍崎光節空山祭」今年以「龍火餘燼」為主題，講述自然＋地方＋人的故事，邀請在地及國際藝術家，搭建17件作品與台南共鳴。另外，大家最喜愛的HELLO KITTY也將迎來50週年，此次特展設計了7大互動展區，邀請你一起透過各種趣味玩法深度了解連粉絲都不一定知道的HELLO KITTY小秘密吧！
【表演藝術】
名稱｜《喜劇黨不住》
時間｜2023/12/28（四） - 2023/12/31（日）
地點｜水源劇場（台北市中正區羅斯福路四段92號10樓）
備註｜本活動為售票活動
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若選舉是一場喜劇表演，「作秀成風」是當今的政治現況，那怎麼可以少了喜劇演員的專業表演呢！
2024年台灣總統選戰的白熱化階段，各政黨已紛紛推舉候選人，摩拳擦掌準備來獲取總統之位。以「歡笑拯救社會」為宗旨的第三勢力政黨「喜劇黨」，對於目前檯面上的候選人「作秀」表現不甚滿意，毅然決然決定參選！
面對即將來臨的選前辯論會，喜劇黨員如火如荼準備「白皮書」，各種腦洞大開的酸民政策，能獲取觀眾（選民）們的青睞嗎？
名稱｜2023《道成》經典再製
時間｜2023/12/29（五） - 2023/12/30（六）
地點｜牯嶺街小劇場一樓實驗劇場（台北市中正區牯嶺街5巷2號）
備註｜本活動為售票活動
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本劇與日本藝術家金川量合作，並使用日本唱誦曲調，以說書形式呈現，配合場景交替與木偶展現，以東方美學作為表現風格核心。
改編自日本「大日本國法華經驗記」，熊野僧人安珍與少女清姬的傳說故事，故事內容為僧人安珍要前往參詣，途中夜宿於一老叟家中，巧遇了一位少女，雖是僧人，依然是為有情眾，贈與少女的佛像是定情？還是慈悲？少女純情，守持佛像，日日念佛，唸的是如來還是對僧人的執著？
名稱｜西瓦印度舞團舞劇《藍孔雀之夜》
時間｜2023/12/30（六）
地點｜台灣戲曲中心小表演廳（台北市士林區文林路751號）
備註｜本活動為售票活動
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愛情是她的傳奇，舞蹈是她的魔法。孔雀女神的愛恨大追逃，印度宮廷的舞蹈生死鬥。
印度舞殿堂級宗師PT.Birju Maharaj的台灣弟子RickyQ， 率領舞者與印度樂手，開展台灣首度卡薩克Kathak舞劇 【藍孔雀之夜】。有結合現場樂手的印度古典舞蹈，更有寶萊塢式的大場面舞蹈，是台灣別開生面的印度舞專場演出。
故事改編自印度傳說：神秘藍孔雀翩然降臨人間，在眾人的驚奇目光中，化身為宮廷舞者華麗登場。在爭奇鬥艷的後宮，她挑戰皇權，與王子相戀，掀起了一場情天醋海的宮鬥，以舞蹈過關斬將⋯⋯。舞劇中的王家之宴，是這場演出的重頭戲。在現場樂手的伴奏下，所有角色輪番上陣，有人物之間的情感競合，也有與樂手之間的節奏應答，長達30分鐘一氣呵成，是台灣難得一見的現場古典舞大場面。
【展覽】
名稱｜印象派150週年光影藝術展
時間｜2023/12/28（四） - 2024/4/7（日）
地點｜華山1914文創園區 東2C、東2D（台北市中正區八德路一段1號）
1874-2024，印象派150週年！向印象派大師們致敬，呈獻超越以往的影像藝術饗宴！
展覽三大看點
- 國際頂尖金牌團隊製作！歐美500萬人見證：此次與義大利專業的藝術製作單位合作，曾經於世界各國展演各種光影藝術，展出達文西、拉斐爾、克林姆等畫家畫作
- 在台灣重現橘園美術館！全台最大環形投影：位於法國巴黎塞納河畔旁的橘園美術館，一直是喜歡喜歡莫內、喜歡印象派畫家的人必訪的行程之一。但是現在不需出國，直接以科技重現橘園美術館中的巨幅睡蓮畫作！觀眾將會在牆高四公尺，直徑15公尺的巨大環形投影空間中，獲得前所未有的體驗！
- 會說話的梵谷！第一視角介紹：AI重現梵谷風采，大師自述生平，以年表、圖片、影片及原寸仿真畫作介紹印象派起源、事件及代表畫作、畫家。
名稱｜HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧
時間｜2023/12/30（六） - 2024/4/7（日）
地點｜華山1914文創園區 中4B館（台北市中正區八德路一段1號）
慶祝HELLO KITTY 50週年迎向未來的全新開端，邀請大家跟著HELLO KITTY一起與未來做朋友吧！
展覽規劃7大互動展區，開頭以HELLO KITTY 50週年概念影片作為前導，引領大家一步步走進50週年特展的世界，展區蒐集展示了從經典藍色吊帶褲造型到50週年全新未來感樣貌的HELLO KITTY，並透過多媒體互動的創意形式，帶領大家用各種趣味玩法深度了解連粉絲都不一定知道的HELLO KITTY小秘密，展覽中更打破場地限制，以「貫穿」展館一、二樓空間的超巨型HELLO KITTY概念裝置作為本次最大亮點！最後打造生日祝福的互動展區，邀請大家與HELLO KITTY的好朋友們，一同留下對這位大明星誕生50週年的生日祝福。
名稱｜2024龍崎光節空山祭
時間｜2023/12/24（六） - 2024/2/18（日）
地點｜龍崎區虎形山公園（台南市龍崎區崎頂里龍崎國小旁）
「龍崎5年，空山不空。」空山祭5年《空地水風火》，講述自然+地方+人的故事；而今元素系列進入最後的「火」之階段，與臺南400共鳴、轉化、邁向更精彩的生命。
是什麼造就了「現在」? 在空山祭看見龍崎，我們知道了這裡蘊藏的、豐富的自然+人文+歷史過往，被大家呵護保存，就像微光溫暖的「餘燼」。「餘燼」以「勇氣」來點燃，成為「火種」，即將邁入新階段。
《空山祭》已經5年了，從不被看見的空山到隨風來去的朋友們、從遠古故事到自然風景，隨著「空地水風火」元素而揭開。5年來的回憶像是餘燼的小火，在龍崎的各處不斷重疊。2019年第一屆來到龍崎設計的小山，成為《空山祭》的專屬符號，從2019年到2024年，也累積了5種不同策展概念的小山和標準字。我們知道，這裡曾是被逐漸遺忘的一塊地，也是人越來越少的地方，但過去的事物都可以再度被點燃，再讓大家更認同自己的家鄉、認同龍崎，空山真的不空！
【影視】
名稱｜《人犬》DogMan
上映時間｜2023/12/29（五）
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入選威尼斯影展正式競賽單元。盧貝松執導英語發音的動作片，《X戰警：第一戰》卡賴伯蘭李瓊斯主演，講述一個飽受創傷折磨的男孩如何透過對狗的愛找到救贖。
道格拉斯的扭曲人格來自於小時候的被虐陰影，因為他愛狗勝過自己的家人，讓他備受折磨。但是狗狗也成為他人生的慰藉，只有狗的陪伴，才讓他能夠在這個世界上存活下來。當他與全世界為敵對戰時，他與狗狗一起捍衛生命！
在《人犬》中盧貝松挑戰了兩個最困難的拍攝主題「狗與小孩」，但是這位導演卻覺得：「在拍攝電影時最困難合作的演員是不稱職也不努力的演員，其實和狗狗演員合作勝過和那些不好的演員太多了！當然那是不一樣的工作型態，但是對我來說狗狗們他們能夠很自由的演出、小孩也是，反而是讓電影精彩的原因！」盧貝松表示，現場有115隻狗狗和23個狗狗訓練師，真的是非常混亂的災難。但是在那些混亂中我們卻創造了許多神奇的畫面，就在23個訓練師一起狂喊的過程中，我們獲得許多珍貴的鏡頭。
【音樂】
名稱｜桑布伊《karapule'em 互相祝福》新年音樂會
時間｜2024/1/1（一）
地點｜衛武營國家藝術文化中心音樂廳（高雄市鳳山區三多一路1號）
田野間、大海裡、森林處、城市中，謙卑、崇敬、反省、無私、包容、互助。認真生活，好好呼吸。誰的聲音讓你彷彿置身山林？誰的聲音讓你彷彿徜徉河海？誰的聲音讓你感受大地萬物遠古呼喚？
桑布伊，被古老靈魂所挹注的歌者，來自臺東山與海交界處一個卑南族古老部落。他的嗓音，帶著古老靈魂的祝福，往往能夠引領著聽者一瞬間轉換場域，彷彿進入枝椏茂盛、動物環繞的遠古空間。
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
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AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
悠久經驗與匠心工藝，浪琴表巨擘系列：https://bit.ly/46Tpkhn