【接地氣的現代詩】黃璽〈城市待原者〉：道出部落遷村、個人遷移的辛酸，都市原住民像候鳥般往返於兩種認同之間

這個月接地氣的現代詩，想帶大家認識一位年輕的原住民詩人Temu Suyan（漢名：黃璽），Temu Suyan生於1990年，擁有泰雅族與布農族血統。在台灣，以原住民議題為主的文學獎，就屬臺灣文學館每年舉辦的「原住民漢語新詩獎」和原住民族文化事業基金會舉辦的「臺灣原住民族文學獎」最為著名。而Temu Suyan是這兩類文學獎的常客，2019年起，他曾連連續三屆入圍原住民漢語新詩獎，2021年甚至拿下首獎，也拿過多屆臺灣原住民族文學獎。

今年11月，Temu Suyan出了首部個人詩集《骨鯁集》，書中許多詩都呈現身為都市原住民的觀點、想法。這次要介紹的就是收錄於詩集中的〈城市待原者〉。

〈城市待原者〉 終究是不可能完全卸下，

你的肩膀已經有屬於城市的凹槽。

裝著對哪一邊來說都是必要的東西，

復返在一條標示著易碎品的路上。 你說那是一種遷徙，

是的，從神話起源地延伸的話，確實是其中一次無地自容的遷徙。

但你的歸處早已不在那裡，

你並非遷徙者，在神話被販賣的地方，你成為一個逃逸的人。

屬於累犯的那一群。 我又何嘗不是那一群？

那佈滿指紋不再硬挺的東西，乘載著包括皮殼與血痕的瑣碎東西，

在城市裡都有相似的寄件地址。

我不能是背負者，

我努力成為住所，接住凌亂的道路，也知道哪一面要朝上。 你看起來有些累了，肩上的東西正在下滑。

那沒有辦法討好兩邊的東西，深慢慢地嵌入你的血肉。

停下腳步吧，在我這裡，或哪一個地方都好，

因為你本就不是旅人。 我們可以坐著一起等待故鄉被拆封，

或者都市被退貨的那一天，

大大方方地去看

寄件欄和收件欄，

寫著誰的名字。

要解析這首詩，可以先將這首詩切分成三部分來看，ㄧ、二段一組；第三段一組； 四、五段一組。

八行詩句，道出部落集體遷村、個人遷移的辛酸

第一部分（第一、二段）主要介紹詩中角色「你」的背景。

終究是不可能完全卸下，

你的肩膀已經有屬於城市的凹槽。

裝著對哪一邊來說都是必要的東西，

復返在一條標示著易碎品的路上。 你說那是一種遷徙，

是的，從神話起源地延伸的話，確實是其中一次無地自容的遷徙。

但你的歸處早已不在那裡，

你並非遷徙者，在神話被販賣的地方，你成為一個逃逸的人。

屬於累犯的那一群。

詩第一段，作者首先讓角色「你」出場，此時，讀者還不能確定「你」是什麼樣的人，只找到兩個有關「你」的線索：第一，作者寫道「你的肩膀已經有屬於城市的凹槽」，因此「你」或許是生活在都市的人，且都市的生活對他來說是一份難以承受的重擔，但因為某些原因他不能離開，因此他又如同第一行所說「不可能完全卸下」這份重擔。第二，透過「哪一邊」，讀者可以得知，這份重擔不只攸關都市生活，也攸關某個可能與都市相對的「另一邊」。

在第二段，透過「遷徙」、「神話起源地」，我們可以約略猜出，詩中的「你」可能是搬離部落老家的原住民。

在這段中，以下兩行詩句特別值得深思「是的，從神話起源地延伸的話，確實是其中一次無地自容的遷徙。／但你的歸處早已不在那裡，」尤其是句子中的「其中一次」和「你的歸處早已不在那裡」讓這兩行詩有了兩種解釋方向。