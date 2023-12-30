【接地氣的現代詩】黃璽〈城市待原者〉：道出部落遷村、個人遷移的辛酸，都市原住民像候鳥般往返於兩種認同之間
我們想讓你知道的是
很多原住民部落因為原本的經濟活動受到箝制，唯一融入體制存活下去的方式，只剩觀光，文化於是成為商品被販售。原住民文化被當成商品，雖然可以避免文化完全被忽視、滅絕，但是觀光客期待看到的文化，可能跟部落人心中真正的文化，有些距離。文化被當成招攬客人的商品後，很可能就逐漸變得刻板、扁平，反而阻礙了文化的實踐與傳承。
這個月接地氣的現代詩，想帶大家認識一位年輕的原住民詩人Temu Suyan（漢名：黃璽），Temu Suyan生於1990年，擁有泰雅族與布農族血統。在台灣，以原住民議題為主的文學獎，就屬臺灣文學館每年舉辦的「原住民漢語新詩獎」和原住民族文化事業基金會舉辦的「臺灣原住民族文學獎」最為著名。而Temu Suyan是這兩類文學獎的常客，2019年起，他曾連連續三屆入圍原住民漢語新詩獎，2021年甚至拿下首獎，也拿過多屆臺灣原住民族文學獎。
今年11月，Temu Suyan出了首部個人詩集《骨鯁集》，書中許多詩都呈現身為都市原住民的觀點、想法。這次要介紹的就是收錄於詩集中的〈城市待原者〉。
〈城市待原者〉
終究是不可能完全卸下，
你的肩膀已經有屬於城市的凹槽。
裝著對哪一邊來說都是必要的東西，
復返在一條標示著易碎品的路上。
你說那是一種遷徙，
是的，從神話起源地延伸的話，確實是其中一次無地自容的遷徙。
但你的歸處早已不在那裡，
你並非遷徙者，在神話被販賣的地方，你成為一個逃逸的人。
屬於累犯的那一群。
我又何嘗不是那一群？
那佈滿指紋不再硬挺的東西，乘載著包括皮殼與血痕的瑣碎東西，
在城市裡都有相似的寄件地址。
我不能是背負者，
我努力成為住所，接住凌亂的道路，也知道哪一面要朝上。
你看起來有些累了，肩上的東西正在下滑。
那沒有辦法討好兩邊的東西，深慢慢地嵌入你的血肉。
停下腳步吧，在我這裡，或哪一個地方都好，
因為你本就不是旅人。
我們可以坐著一起等待故鄉被拆封，
或者都市被退貨的那一天，
大大方方地去看
寄件欄和收件欄，
寫著誰的名字。
要解析這首詩，可以先將這首詩切分成三部分來看，ㄧ、二段一組；第三段一組； 四、五段一組。
八行詩句，道出部落集體遷村、個人遷移的辛酸
第一部分（第一、二段）主要介紹詩中角色「你」的背景。
終究是不可能完全卸下，
你的肩膀已經有屬於城市的凹槽。
裝著對哪一邊來說都是必要的東西，
復返在一條標示著易碎品的路上。
你說那是一種遷徙，
是的，從神話起源地延伸的話，確實是其中一次無地自容的遷徙。
但你的歸處早已不在那裡，
你並非遷徙者，在神話被販賣的地方，你成為一個逃逸的人。
屬於累犯的那一群。
詩第一段，作者首先讓角色「你」出場，此時，讀者還不能確定「你」是什麼樣的人，只找到兩個有關「你」的線索：第一，作者寫道「你的肩膀已經有屬於城市的凹槽」，因此「你」或許是生活在都市的人，且都市的生活對他來說是一份難以承受的重擔，但因為某些原因他不能離開，因此他又如同第一行所說「不可能完全卸下」這份重擔。第二，透過「哪一邊」，讀者可以得知，這份重擔不只攸關都市生活，也攸關某個可能與都市相對的「另一邊」。
在第二段，透過「遷徙」、「神話起源地」，我們可以約略猜出，詩中的「你」可能是搬離部落老家的原住民。
在這段中，以下兩行詩句特別值得深思「是的，從神話起源地延伸的話，確實是其中一次無地自容的遷徙。／但你的歸處早已不在那裡，」尤其是句子中的「其中一次」和「你的歸處早已不在那裡」讓這兩行詩有了兩種解釋方向。
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。